"Assassin's Creed: Ubisoft lavora a "Witch" e lancia il remake di "Black Flag

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 6.3.2026

Mentre "Assassin's Creed Shadows" va lentamente in pensione, Ubisoft sta preparando il futuro del franchise. Il nuovo responsabile dei contenuti Jean Guesdon ci dà un'idea di ciò a cui si sta lavorando.

Jean Guesdon è diventato recentemente responsabile della direzione dei contenuti del franchise di «Assassin's Creed». A quasi un anno dal rilascio di «Assassin's Creed Shadows» il 20 marzo 2025, condivide alcune informazioni sui progetti in corso.

Non ha fornito molti dettagli, ma ha piuttosto confermato le indiscrezioni. L'intero blog post è probabilmente più un segno di vita destinato a suscitare curiosità. In qualità di Head of Content, Guesdon è responsabile della direzione e dei contenuti di tutti gli attuali progetti di «Assassin's Creed».

Come responsabile dei contenuti di Assassin's Creed .

Un segno di vita ha senso, tuttavia, dato che Ubisoft è nota per essere alle prese con gravi problemi finanziari. Si è persino ipotizzata una vendita del colosso videoludico. Di recente l'azienda si è riorganizzata con maggiore frequenza e ha trasferito franchise chiave, tra cui «Assassin's Creed», a una «casa creativa sostenuta dalla mega-corporazione tecnologica cinese Tencent,», poco meno di un anno fa. Da allora, non ci sono state molte informazioni ufficiali sui progetti in corso.

«Shadows» non riceverà più aggiornamenti importanti

Secondo Guesdon, l'attuale gioco «Shadows» sta entrando nella sua fase finale di supporto. Dopo un anno di aggiornamenti e miglioramenti, ci saranno solo piccoli aggiornamenti - tra cui «qualche sorpresa» - a intervalli irregolari. Guesdon sottolinea che la stretta collaborazione tra lo studio e i giocatori e i creatori di contenuti dedicati ha fatto molto bene al gioco e che questo approccio sarà mantenuto anche in futuro.

Il 20 marzo ci sarà uno stream degli sviluppatori su Twitch. Se assisterai, potrai vincere dei drop e degli omaggi.

Codename «Witch»: oscuro e incentrato sulla storia

Il prossimo grande gioco è già stato annunciato per il 2022. In assenza di informazioni confermate, le voci circolano da anni. Ubisoft Montreal stava lavorando a un «tipo di "Assassin's Creed" completamente diverso», aveva rivelato la società all'epoca, e quattro anni fa era stato mostrato anche il logo del nuovo gioco. La storia sarà presumibilmente ambientata nell'epoca della caccia alle streghe in Europa nel XVI e XVII secolo, probabilmente in paesi di lingua tedesca.

Guesdon, che ha già lavorato a questo gioco, ha dichiarato che la sua storia sarà ambientata nel periodo della caccia alle streghe in Europa.

Guesdon, che è anche il direttore creativo del gioco, non conferma le voci su «Hexe», né fornisce nuove informazioni. Si limita ad annunciare «un'esperienza di Assassin's Creed unica, oscura e incentrata sulla storia, in un momento cruciale della storia di». I veterani del franchise di Ubisoft Montreal sono ancora al comando. Secondo Guesdon, stanno attualmente lavorando intensamente al titolo. Per questo motivo, non sono previsti dettagli nel prossimo futuro.

Secondo le indiscrezioni, il gioco potrebbe essere molto più atmosferico e horror rispetto ai titoli recenti.

Codename «Invictus»: nessuna novità sul gioco PvP

Anche «Invictus» è stato menzionato per la prima volta da Ubisoft anni fa. Si tratta di un gioco multiplayer PvP nell'universo degli Assassini. Il team di Ubi Montreal, che in precedenza ha sviluppato il gioco beat-em-up online «For Honor», ci sta lavorando. Il gioco offrirà una nuova esperienza multiplayer per il franchise. Guesdon afferma che il gioco «non sarà» come le voci suggeriscono. Guesdon non fornisce ulteriori dettagli.

Tuttavia, la Community sarà coinvolta nello sviluppo del gioco fin dalle prime fasi.

Nuova edizione: «Black Flag: Resynced»

Se ti è piaciuto viaggiare per i Caraibi come pirata assassino nel 2013, puoi gioire. Il gioco sta per essere ripubblicato. Si vociferava da anni, quindi non è una vera sorpresa. Ora l'indiscrezione è stata confermata ufficialmente. Guesdon non fornisce ulteriori dettagli. «Consiglia a tutti gli interessati di tenere d'occhio il sito»: speriamo che presto emergano Ultime notizie. Secondo le indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un remake completo e non di una semplice rimasterizzazione.

Anche l'assassino e pirata Edward Kenway ha gli occhi puntati sull'orizzonte.

Fonte: Ubisoft

Codename «Jade» e serie Netflix

Guesdon annuncia che un non meglio specificato titolo «Assassin's Creed» che era in fase di sviluppo iniziale è stato cancellato. Tuttavia, il gioco con il titolo provvisorio «Jade», in fase di sviluppo per dispositivi mobili, è ancora vivo. Sarà ambientato in Cina, come già si sapeva. Ubisoft vuole anche sperimentare di nuovo le meccaniche di gioco cooperative, ma non ha confermato in quale gioco verranno inserite.

Si sa da tempo che Netflix sta producendo una serie live-action per il franchise, confermata lo scorso luglio. La serie coprirà diverse epoche e metterà in evidenza il conflitto tra gli Assassini e i Templari. Guesdon conferma indirettamente le informazioni relative agli attori coinvolti e lascia intendere che presto ci saranno ulteriori informazioni sulla serie.

Secondo quanto riportato, Roberto Patino («Westworld», «Sons of Anarchy») e David Wiener («Halo», «The Killing») saranno gli showrunner. Johan Renck, vincitore di un Emmy e noto per il suo lavoro su «Chernobyl» e «Breaking Bad», sarà il regista. Sembra che Netflix abbia ingaggiato giovani talenti emergenti per il cast.

Infine, Guesdon annuncia che le versioni PS5 e Xbox Series di «Assassin's Creed Unity» hanno ricevuto una patch per il rendering a 60 FPS. Ciò significa che ora potrai giocare a questo vecchio classico in modo più fluido.

Immagine di copertina: Ubisoft: i loghi degli attuali progetti di "Assassin's Creed

