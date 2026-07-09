Novità e trend 4 0

Apple elimina il supporto per le unità crittografate nel file system HFS+

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.7.2026

Sei un utente Mac e hai vecchi hard disk nell'armadio? Allora potresti doverli decifrare o riformattare.

macOS 28 non supporterà più i dischi rigidi crittografati nel formato «Mac OS Extended» (HFS+). Questo è quanto emerge da un nuovo documento di supporto. I dischi rigidi esterni, le unità USB o i supporti di archiviazione interessati dovranno essere decrittografati o riformattati prima dell'aggiornamento, se si desidera continuare a utilizzarli con macOS.

La modifica riguarda solo i volumi HFS+ crittografati. Secondo Apple, quelli non crittografati potranno essere montati anche con macOS 28 e versioni successive. HFS+ è stato a lungo il file system standard per Mac a partire dal 1998. Nel 2017, con macOS High Sierra, è stato gradualmente sostituito dal più moderno Apple File System (APFS), che supporta nativamente la crittografia.

Decrittografare o riformattare entro il 2027

Apple non spiega in dettaglio il motivo di questa decisione. Già da macOS 26, il sistema mostrava in alcuni casi avvisi quando veniva collegata un'unità HFS+ crittografata. Questi avvisi indicavano che lo standard non sarebbe più stato supportato nei futuri sistemi operativi. Nell'Utility Disco, i volumi interessati sono riconoscibili dall'indicazione del formato «Mac OS Extended» in combinazione con «Encrypted» o «crittografato».

Apple raccomanda due percorsi di migrazione: o si decrittografa il volume e lo si continua a usare senza protezione, oppure si esegue un backup e si formatta il supporto con APFS o APFS (crittografato). In alternativa, un volume HFS+ precedentemente decrittografato può essere convertito in APFS senza perdita di dati e poi nuovamente crittografato. Tuttavia, questa opzione più comoda non funziona per i backup di Time Machine.

Per molti utenti Mac, la modifica dovrebbe rimanere senza conseguenze, poiché i nuovi sistemi e supporti lavorano con APFS di default da anni. Se però hai ancora archivi poco usati in un cassetto, dovresti controllarli – altrimenti con macOS 28 rischi di perdere l'accesso diretto. La prossima versione del sistema operativo di Apple è attesa nell'autunno del 2027. Hai quindi ancora più di un anno di tempo.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







