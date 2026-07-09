Apple elimina il supporto per le unità crittografate nel file system HFS+
Sei un utente Mac e hai vecchi hard disk nell'armadio? Allora potresti doverli decifrare o riformattare.
macOS 28 non supporterà più i dischi rigidi crittografati nel formato «Mac OS Extended» (HFS+). Questo è quanto emerge da un nuovo documento di supporto. I dischi rigidi esterni, le unità USB o i supporti di archiviazione interessati dovranno essere decrittografati o riformattati prima dell'aggiornamento, se si desidera continuare a utilizzarli con macOS.
La modifica riguarda solo i volumi HFS+ crittografati. Secondo Apple, quelli non crittografati potranno essere montati anche con macOS 28 e versioni successive. HFS+ è stato a lungo il file system standard per Mac a partire dal 1998. Nel 2017, con macOS High Sierra, è stato gradualmente sostituito dal più moderno Apple File System (APFS), che supporta nativamente la crittografia.
Decrittografare o riformattare entro il 2027
Apple non spiega in dettaglio il motivo di questa decisione. Già da macOS 26, il sistema mostrava in alcuni casi avvisi quando veniva collegata un'unità HFS+ crittografata. Questi avvisi indicavano che lo standard non sarebbe più stato supportato nei futuri sistemi operativi. Nell'Utility Disco, i volumi interessati sono riconoscibili dall'indicazione del formato «Mac OS Extended» in combinazione con «Encrypted» o «crittografato».
Apple raccomanda due percorsi di migrazione: o si decrittografa il volume e lo si continua a usare senza protezione, oppure si esegue un backup e si formatta il supporto con APFS o APFS (crittografato). In alternativa, un volume HFS+ precedentemente decrittografato può essere convertito in APFS senza perdita di dati e poi nuovamente crittografato. Tuttavia, questa opzione più comoda non funziona per i backup di Time Machine.
Per molti utenti Mac, la modifica dovrebbe rimanere senza conseguenze, poiché i nuovi sistemi e supporti lavorano con APFS di default da anni. Se però hai ancora archivi poco usati in un cassetto, dovresti controllarli – altrimenti con macOS 28 rischi di perdere l'accesso diretto. La prossima versione del sistema operativo di Apple è attesa nell'autunno del 2027. Hai quindi ancora più di un anno di tempo.
Le mie impronte digitali cambiano talmente spesso che il mio MacBook non le riconosce più. Il motivo? Se non sono seduto davanti a uno schermo o in piedi dietro a una telecamera, probabilmente mi trovo appeso a una parete di roccia mantenendomi con i polpastrelli.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti