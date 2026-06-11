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Il nuovo sviluppo RAW di Apple riduce drasticamente il rumore

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2026

Una nuova versione del "Core Image RAW Processing" di Apple apporta notevoli progressi nell'elaborazione delle foto RAW. Indipendentemente dal fatto che provengano dall'iPhone o da altre fotocamere.

Lontano dai riflettori del keynote, Apple presenta alla WWDC un'interessante innovazione nel campo della fotografia: un nuovo sviluppo RAW dovrebbe garantire una migliore qualità dell'immagine nell'elaborazione di foto e video su tutte le piattaforme. Questo sarà evidente sull'iPhone quando scatterai foto in modalità RAW. Ma anche nell'app Photos sul Mac, nell'anteprima del Finder, in Pixelmator Pro e altri programmi che utilizzano il motore.

La versione 9 del «Core Image RAW Processing di Apple» e l'API CIRAWFilter «associata» saranno distribuite a settembre con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e visionOS 27. Secondo Apple, la nuova pipeline migliora significativamente la nitidezza delle immagini, i colori e la riduzione del rumore. Quest'ultima grazie a nuovi algoritmi di apprendimento automatico che combinano demosaicizzazione e denoising nella stessa fase. Questo migliora notevolmente i risultati finali, soprattutto in presenza di molto rumore nell'immagine.

Questo aiuta soprattutto le foto provenienti da piccoli sensori di smartphone, ma non solo: la Core Image RAW Pipeline supporta anche i file RAW di altre fotocamere. Attualmente Apple parla di 784 modelli diversi. Tuttavia, in passato l'aggiunta di nuove fotocamere è stata relativamente lenta. Anche le vecchie foto possono essere rielaborate con Core Image RAW 9.

L'ultima versione di Core Image RAW risale al 2017.

Fonte: Screenshot YouTube / Apple

Non è chiaro se i progressi riguarderanno anche le foto di iPhone non scattate in formato RAW. Questi utilizzano una propria pipeline di imaging. È possibile che i nuovi algoritmi di Core Image RAW Processing vengano utilizzati anche in questo caso. Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito. Tuttavia, la WWDC non sarebbe il momento giusto per questo, ma piuttosto per il lancio dell'iPhone a settembre. Di solito Apple presenta anche i miglioramenti alla pipeline di imaging come parte della fotocamera.

Immagine di copertina: Screenshot YouTube / Apple

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