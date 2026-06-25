Apple aumenta i prezzi dei Mac e degli iPad

Apple MacBook Neo – 2026
13", 256 GB, 8 GB, CH, Apple A18 Pro
La crisi della memoria ha colpito anche Apple. I prezzi di computer, tablet e prodotti per la casa stanno aumentando in molti casi di quasi il 20 percento. L'iPhone, per ora, non ne risente.
Apple aumenta con effetto immediato i prezzi di numerosi Mac, iPad e accessori. Sul proprio negozio online, il produttore ha rivisto al rialzo i prezzi, in alcuni casi in modo significativo. Il gruppo reagisce così al forte aumento dei costi dei chip di memoria e degli SSD, che sono diventati scarsi e costosi a causa del boom globale dell’intelligenza artificiale.
Sono interessati Mac, iPad, dispositivi per la casa e Vision Pro. Per ora iPhone, Apple Watch e AirPods non subiscono aumenti. Ecco gli aumenti specifici in dollari (per i modelli base):
Gli aumenti di prezzo valgono in tutto il mondo, i prezzi locali variano a seconda del mercato, delle tasse e del tasso di cambio. In Svizzera, le percentuali di aumento sono simili a quelle degli Stati Uniti. Il MacBook Neo, ad esempio, ora costa 679 franchi invece dei precedenti 579. I rivenditori (come Digitec Galaxus) potrebbero ancora offrire a breve termine le vecchie scorte a prezzi più bassi, ma a medio termine i prezzi più alti dovrebbero farsi sentire ovunque.
Apple MacBook Neo – 2026
13", 256 GB, 8 GB, CH, Apple A18 Pro
Apple Mac Mini - 2024
512 GB, 24 GB, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core
Apple iPad Air 11 2025
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Il CEO Tim Cook aveva già annunciato questa mossa il 17 giugno in un’intervista al «Wall Street Journal». Giustifica l’aumento dei prezzi con un «aumento eccezionale dei prezzi dei componenti». L’azienda aveva inizialmente protetto i clienti, ma ora sta raggiungendo i propri limiti.
Il motivo è una massiccia carenza di memorie DRAM e flash. Al momento i produttori stanno dando la priorità agli ordini più redditizi per i data center dedicati all’intelligenza artificiale. Lì servono enormi quantità di RAM e capacità SSD per l’addestramento e il funzionamento di modelli di grandi dimensioni. I prezzi di alcuni chip di memoria si sono moltiplicati nel giro di un anno.
Era già chiaro che prima o poi anche Apple ne avrebbe risentito: per il Mac mini, la configurazione base era già scomparsa dall'assortimento a maggio. Inoltre, per molte configurazioni i tempi di consegna si sono allungati. Anche il MacBook Neo è stato a tratti difficile da trovare.
Per Apple, un aumento dei prezzi a metà del ciclo di vita del prodotto è molto insolito. Di solito, a Cupertino si interviene sui prezzi solo in occasione dei lanci di nuovi modelli, associandoli a un progresso tecnologico. L’iPhone dovrebbe fare eccezione solo perché a settembre uscirà il nuovo modello. Probabilmente anche lo smartphone di Apple diventerà più costoso al più tardi in quel momento. Se prendi come riferimento gli aumenti applicati agli iPad di fascia alta, c’è da aspettarsi un rialzo di 200 dollari.
Il nuovo CEO John Ternus inizierà il suo mandato a settembre in condizioni difficili. Più che mai dovrà destreggiarsi tra le aspettative di un prodotto premium, la pressione sui margini e le ripercussioni economiche del boom dell’intelligenza artificiale. Quanto il mercato sarà ancora disposto ad accettare prezzi elevati diventerà la questione strategica centrale dei prossimi cicli di prodotto.
Le mie impronte digitali cambiano talmente spesso che il mio MacBook non le riconosce più. Il motivo? Se non sono seduto davanti a uno schermo o in piedi dietro a una telecamera, probabilmente mi trovo appeso a una parete di roccia mantenendomi con i polpastrelli.
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