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Apple aumenta i prezzi dei Mac e degli iPad

La crisi della memoria ha colpito anche Apple. I prezzi di computer, tablet e prodotti per la casa stanno aumentando in molti casi di quasi il 20 percento. L'iPhone, per ora, non ne risente.

Apple aumenta con effetto immediato i prezzi di numerosi Mac, iPad e accessori. Sul proprio negozio online, il produttore ha rivisto al rialzo i prezzi, in alcuni casi in modo significativo. Il gruppo reagisce così al forte aumento dei costi dei chip di memoria e degli SSD, che sono diventati scarsi e costosi a causa del boom globale dell’intelligenza artificiale.

Sono interessati Mac, iPad, dispositivi per la casa e Vision Pro. Per ora iPhone, Apple Watch e AirPods non subiscono aumenti. Ecco gli aumenti specifici in dollari (per i modelli base):

MacBook Neo: 599 → 699 USD (+16,7 %)

599 → 699 USD (+16,7 %) MacBook Air da 13": 1099 → 1299 USD (+18,2 %)

1099 → 1299 USD (+18,2 %) MacBook Air da 15": 1299 → 1499 USD (+15,4 %)

1299 → 1499 USD (+15,4 %) 14" MacBook Pro: 1699 → 1999 USD (+17,7 %)

1699 → 1999 USD (+17,7 %) MacBook Pro da 16": 2499 → 2999 USD (+15,4 %)

2499 → 2999 USD (+15,4 %) iMac: 1299 → 1499 USD (+15,4 %)

1299 → 1499 USD (+15,4 %) Mac Studio: 1999 → 2499 USD (+25 %)

1999 → 2499 USD (+25 %) Mac mini con M4 Pro 1399 → 1599 USD (+14,3 %)

1399 → 1599 USD (+14,3 %) iPad Pro da 11": 999 → 1199 USD (+20 %)

999 → 1199 USD (+20 %) iPad Pro da 13": 1299 → 1499 USD (+15,4 %)

1299 → 1499 USD (+15,4 %) iPad Air da 11": da 599 a 749 USD (+25 %)

da 599 a 749 USD (+25 %) iPad Air da 13": da 799 a 949 USD (+18,8 %)

da 799 a 949 USD (+18,8 %) iPad: da 349 a 449 USD (+28,7 %)

da 349 a 449 USD (+28,7 %) iPad mini: da 499 a 599 USD (+20 %)

da 499 a 599 USD (+20 %) HomePod: 299 → 349 USD (+16,7 %)

299 → 349 USD (+16,7 %) HomePod mini: 99 → 129 USD (+30,3 %)

99 → 129 USD (+30,3 %) Apple TV: da 129 a 199 USD (+54,3 %)

da 129 a 199 USD (+54,3 %) Apple Vision Pro: da 3499 a 3699 USD (+5,7 %)

Gli aumenti di prezzo valgono in tutto il mondo, i prezzi locali variano a seconda del mercato, delle tasse e del tasso di cambio. In Svizzera, le percentuali di aumento sono simili a quelle degli Stati Uniti. Il MacBook Neo, ad esempio, ora costa 679 franchi invece dei precedenti 579. I rivenditori (come Digitec Galaxus) potrebbero ancora offrire a breve termine le vecchie scorte a prezzi più bassi, ma a medio termine i prezzi più alti dovrebbero farsi sentire ovunque.

Notebook CHF 550.– Apple MacBook Neo – 2026 13", 256 GB, 8 GB, CH, Apple A18 Pro 132 PC CHF 1267.– Apple Mac Mini - 2024 512 GB, 24 GB, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core 548 Tablet Nello showroom CHF 449.– Apple iPad Air 11 2025 Solo WiFi, 11", 128 GB, Space grey 460 Notebook CHF 550.– Apple MacBook Neo – 2026 13", 256 GB, 8 GB, CH, Apple A18 Pro 132 PC CHF 1267.– Apple Mac Mini - 2024 512 GB, 24 GB, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core 548 Nello showroom Tablet CHF 449.– Apple iPad Air 11 2025 Solo WiFi, 11", 128 GB, Space grey 460

La crisi della memoria colpisce anche Apple

Il CEO Tim Cook aveva già annunciato questa mossa il 17 giugno in un’intervista al «Wall Street Journal». Giustifica l’aumento dei prezzi con un «aumento eccezionale dei prezzi dei componenti». L’azienda aveva inizialmente protetto i clienti, ma ora sta raggiungendo i propri limiti.

Gli upgrade di RAM e SSD sono sempre stati costosi da Apple. Ora aumentano anche i prezzi base.

Il motivo è una massiccia carenza di memorie DRAM e flash. Al momento i produttori stanno dando la priorità agli ordini più redditizi per i data center dedicati all’intelligenza artificiale. Lì servono enormi quantità di RAM e capacità SSD per l’addestramento e il funzionamento di modelli di grandi dimensioni. I prezzi di alcuni chip di memoria si sono moltiplicati nel giro di un anno.

Quanto costerà il nuovo iPhone?

Era già chiaro che prima o poi anche Apple ne avrebbe risentito: per il Mac mini, la configurazione base era già scomparsa dall'assortimento a maggio. Inoltre, per molte configurazioni i tempi di consegna si sono allungati. Anche il MacBook Neo è stato a tratti difficile da trovare.

Novità e trend Apple cancella il Mac Mini più economico dell'assortimento Samuel Buchmann 116 28

Per Apple, un aumento dei prezzi a metà del ciclo di vita del prodotto è molto insolito. Di solito, a Cupertino si interviene sui prezzi solo in occasione dei lanci di nuovi modelli, associandoli a un progresso tecnologico. L’iPhone dovrebbe fare eccezione solo perché a settembre uscirà il nuovo modello. Probabilmente anche lo smartphone di Apple diventerà più costoso al più tardi in quel momento. Se prendi come riferimento gli aumenti applicati agli iPad di fascia alta, c’è da aspettarsi un rialzo di 200 dollari.

Il nuovo CEO John Ternus inizierà il suo mandato a settembre in condizioni difficili. Più che mai dovrà destreggiarsi tra le aspettative di un prodotto premium, la pressione sui margini e le ripercussioni economiche del boom dell’intelligenza artificiale. Quanto il mercato sarà ancora disposto ad accettare prezzi elevati diventerà la questione strategica centrale dei prossimi cicli di prodotto.

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