Novità e trend 24 3

Apple cancella il Mac Mini più economico dell'assortimento

Il Mac desktop più economico ora parte da 799 franchi o 949 euro. Questo perché Apple non riesce più a soddisfare l'aumento della domanda da parte degli utenti domestici dell'AI. Anche altri Mac sono alle prese con problemi di consegna.

Fino ad ora, il Mac Mini più economico costava 599 franchi o 699 euro. Il prezzo includeva il chip M4, 16 gigabyte (GB) di RAM e 256 GB di SSD. A questo prezzo, il piccolo computer era una delle migliori offerte di Apple. Ora la versione base è in fase di assortimento. Il Mac Mini è ora disponibile solo con almeno 512 GB di SSD. Per questo sono necessari almeno 799 franchi o 949 euro.

Test del prodotto Mac Mini M4 alla prova: il più piccolo è il più grande di Samuel Buchmann

Nel mese di marzo siamo riusciti a trovare il Mini di base a un prezzo inferiore a quello ufficiale: 516 franchi o 592 euro. Nelle ultime settimane i prezzi sono aumentati e la disponibilità è diminuita in tutto il mondo. Le versioni con upgrade della RAM, in particolare, stanno registrando lunghi tempi di consegna nell'Apple Store. Apple cita la mancanza di memoria da un lato e l'aumento della domanda da parte di chi esegue modelli di AI locali sul Mac Mini dall'altro.

Il CEO Tim Cook ha quindi avvertito, durante la conferenza stampa della scorsa settimana, che i Mac Mini e i Mac Studio saranno disponibili solo in misura limitata per i mesi a venire. Lo stesso vale per il MacBook Neo, per il quale Apple è stata apparentemente sorpresa da una domanda estremamente elevata.

Il Mac Mini più economico era un ottimo computer da ufficio a un prezzo equo. Nelle configurazioni più costose, il rapporto qualità-prezzo peggiora.

I nuovi Mac M5 sono imminenti?

La World Wide Developers Conference (WWDC) di Apple si terrà dall'8 al 12 giugno. I californiani potrebbero svelare nuove versioni del Mac Mini e del Mac Studio con chip M5. Di solito, in occasione di un annuncio, Apple ha sempre prodotti in stock sufficienti a soddisfare la domanda iniziale. In considerazione della crisi della memoria, i nuovi Mac potrebbero quindi essere ritardati fino a quando non saranno state costituite le scorte necessarie.

È anche ipotizzabile che Apple abbia già spostato completamente le sue capacità produttive su M5 altroché il lancio imminente e che quindi non sia più in grado di soddisfare la sorprendente domanda di Mac M4. In questo caso, gli ordini in sospeso non potranno più essere consegnati. In questi casi, di solito i clienti ricevono un aggiornamento gratuito ai modelli successivi una volta che questi sono stati annunciati.

Mi piace questo articolo! A 24 persone piace questo articolo







