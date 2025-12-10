Novità e trend 4 1

Aggiornamento per Google Foto: L'editor video diventa più completo

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 10.12.2025

L'editor video di Google Foto sta diventando più potente. Ora ci sono modelli di video, una timeline migliorata e l'opzione di visualizzare il testo.

Se pensi che Google Foto possa solo salvare, gestire e modificare foto, ti sbagli. Google sta trasformando sempre più la sua app in un'applicazione multimediale completa. Grazie all'ultimo aggiornamento, puoi creare video in evidenza in modo più semplice e ora puoi anche aggiungere sovrapposizioni di testo.

Come ha annunciato Google in un blog post, l'app ora ti offre dei modelli per i tuoi video in evidenza, tra cui modelli per video di animali domestici, matrimoni, vacanze, anniversari e altro ancora. Selezionando un modello, definisci la struttura del video e l'IA di elaborazione riceve un'indicazione su quali impostazioni e motivi sono importanti per te. Anche la musica di sottofondo è già inclusa nei modelli.

I possessori di iPhone devono ancora aspettare i nuovi modelli, ma i video in evidenza possono essere realizzati anche senza di essi.

I template richiedono il caricamento dei media

Ho già ricevuto l'aggiornamento. Dopo aver scelto un modello, seleziono le foto e i video che voglio che Google utilizzi. L'applicazione mi chiede se voglio eseguire il backup dei file multimediali su Google Cloud (che non utilizzo per il backup automatico). Se rifiuto, il video non viene creato. Tuttavia, se non utilizzo un modello, posso anche utilizzare l'editor in locale. Puoi trovare i modelli in Google Foto nella scheda «Crea».

Posso utilizzare i media selezionati per il modello solo se li carico.

Il video generato può essere modificato ulteriormente nell'editor. L'editor è stato rivisto ed è disponibile anche per gli utenti iOS. Offre una timeline in cui è possibile tagliare o riorganizzare ulteriormente le scene. Anche l'aggiunta di musica è ora più semplice. Puoi utilizzare i tuoi brani dal tuo dispositivo o sfogliare la libreria musicale dell'app. Finora gli utenti dell'iPhone sono stati lasciati a bocca asciutta anche per quanto riguarda le sovrapposizioni di testo. Solo l'applicazione per Android ti permette di aggiungere e personalizzare i testi nei tuoi video.

L'azienda dichiara che Google ha introdotto la possibilità di aggiungere testi in sovrimpressione.

L'azienda afferma che Google Photos diventerà l'editor video standard sui dispositivi Android.

