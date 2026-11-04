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Affinity erscheint kostenlos für iPad und Linux, während gleichzeitig eine Entlassungswelle droht

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 4.11.2026

Il software professionale gratuito Affinity arriva ora anche su iPad e Linux. Con questa mossa, l'azienda aumenta la pressione su Adobe. Allo stesso tempo, la proprietaria Canva annuncia una profonda ristrutturazione che comporterà dei licenziamenti.

Prima le buone notizie: la suite professionale Affinity Creative Suite è ora disponibile anche per iPad. Finora era disponibile come app all-in-one solo per PC e MacOS. Lo ha annunciato Serif, l'azienda britannica dietro il software, in un post sul blog. Il software è gratuito per i privati; le funzioni premium sono a pagamento. E non è tutto: in un post su X, l'azienda conferma su richiesta che è in fase di sviluppo attivo anche una versione per Linux. Non c'è ancora una data di uscita.

Affinity è un software potente che consente di creare e modificare immagini, grafica vettoriale e layout di pagina. Rappresenta quindi una concorrenza diretta alle controparti di Adobe.

Un matrimonio da sogno: Serif e Canva Da due anni Serif appartiene all'azienda di software australiana Canva. Canva è stata fondata nel 2013 ed è cresciuta rapidamente da allora. L'azienda è nota per la sua suite di design basata su browser, con la quale le persone possono creare rapidamente collage, copertine e post per i social media senza molte conoscenze pregresse. Fino all'acquisizione, Serif richiedeva un prezzo a due cifre relativamente basso per i suoi singoli pacchetti software, senza l'obbligo di abbonamento. Dopo l'acquisizione, Canva e Serif hanno combinato i pacchetti in un unico programma disponibile gratuitamente.

E ora arrivano le cattive notizie. Non per te, ma per i dipendenti di Canva. In un'e-mail al personale, Melanie Perkins, l'amministratrice delegata, ha annunciato una ristrutturazione che riguarda 1271 dipendenti. Ciò corrisponde al 22 percento della forza lavoro. Come motivazione, cita una crescita rallentata per la prima volta dopo dieci anni.

Non tutti i soggetti coinvolti dovranno andarsene immediatamente: alcune persone assumeranno un nuovo ruolo o potranno mantenere il proprio lavoro trasferendosi in un'altra sede, come emerge dall'e-mail citata dal «Guardian».

Non è ancora noto da quanti dipendenti Canva si separerà alla fine. Secondo il «Guardian», queste persone riceveranno una buonuscita pari ad almeno sei mensilità e continueranno ad avere l'assicurazione sanitaria per dodici mesi. Potranno anche tenere il loro portatile di lavoro.

Software gratuito vs. tagli al personale?

Canva ha fatto il passo più lungo della gamba con l'acquisizione di Serif? Non necessariamente. Canva continua a offrire la suite Affinity gratuitamente e ci lavora attivamente. Di conseguenza, l'azienda sembra voler mantenere la sua strategia a lungo termine: attirare utenti attraverso un modello freemium e legarli al proprio ecosistema per aumentare le proprie quote di mercato.

Canva posiziona Affinity come alternativa alla Creative Cloud di Adobe e dovrebbe quindi attirare in particolare gli utenti che cercano un'alternativa all'abbonamento obbligatorio. Il porting su Linux apre inoltre ad Affinity una nicchia che Adobe non serve da anni.

Con l'acquisto di Serif, Canva si è assicurata un software creativo che gode di una buona reputazione nella comunità grafica e garantisce l'accesso al mercato professionale. Il servizio browser Canva è valido, ma offre possibilità limitate rispetto a un software desktop. Con Affinity, Canva copre quasi l'intera catena creativa, il che rende l'offerta interessante per i clienti aziendali. Con un abbonamento opzionale a pagamento, gli utenti ottengono l'accesso a funzioni IA avanzate e modelli aggiuntivi.

Con i licenziamenti, Canva si allinea ad altre aziende tecnologiche che stanno attualmente riducendo il personale. A causa dell'influenza dell'IA, vecchi ruoli scompaiono, ne nascono di nuovi e i processi cambiano. La crescita, che rimane al di sotto delle previsioni, dovrebbe essere solo un motivo aggiuntivo per una ristrutturazione.

Immagine di copertina: Serif

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