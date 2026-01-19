"Zelda", "Spider-Man" et les "Beatles" arrivent en exclusivité sur Netflix

Nouveautés + tendances
Des photos du plateau de tournage du long-métrage Zelda donnent lieu à des spéculations
par Debora Pape
Netflix passe à l'offensive dans la concurrence acharnée que se livrent les services de streaming : avec un nouvel accord d'environ sept milliards de dollars, le fournisseur approfondit son partenariat avec Sony Pictures Entertainment.
Le studio de cinéma Sony Pictures Entertainment (SPE) et le service de streaming Netflix approfondissent leur accord de paiement à l'acte existant. Sony l'a annoncé dans un communiqué de presse. L'accord Pay 1 signifie que, dans le monde entier, toutes les productions SPE seront d'abord diffusées exclusivement sur Netflix après leur exploitation en salle et en home cinéma (DVD, Blu-Ray, vidéo à la demande).
Pour la clientèle de Netflix en Allemagne et aux États-Unis, rien ne change : pour ces régions ainsi que pour l'Asie du Sud-Est, il existe déjà un contrat de cinq ans pour les droits payants. Dans d'autres pays européens, dont la Suisse, le nouvel accord sera progressivement perceptible à partir de 2026. A partir de 2029, il devrait s'appliquer à toutes les nouvelles productions. Jusqu'à présent, les productions Sony en Suisse - à l'exception des films Marvel Cinematic Universe comme «Spider-Man : Far From Home» - étaient exclusivement diffusées sur différents services de télévision payante.
La première sortie Netflix est déjà confirmée pour la prochaine adaptation cinématographique en live action de The Legend of Zelda de Nintendo «» , «Spider-Man : Beyond the Spider-Verse» et d'autres films «Spider-Man», l'adaptation du best-seller de Kristin Hannah «The Nightingale» et la série de films en quatre parties annoncée «Beatles» de Sam Mendes.
Le contrat comprend également un accord par lequel Netflix ajoute une sélection d'anciens films SPE à son solde. Nous ne savons pas encore de quels films il s'agit. On ne sait pas non plus combien Netflix va payer pour les droits payants. Variety fait état d'un contrat d'une valeur d'environ sept milliards de dollars, ce qui en ferait le contrat pay-1 le plus cher de l'histoire.
Netflix était le seul grand fournisseur de streaming jusqu'à il y a quelques années. Lorsque les grands studios hollywoodiens ont réalisé qu'ils se privaient ainsi d'argent, nombre d'entre eux ont créé leurs propres services de streaming. C'est ainsi que Disney, Paramount et même Apple ont pénétré le marché du streaming. Depuis, les fans de films et de séries sont confrontés à un imbroglio frustrant d'abonnements différents au streaming en raison de la multiplicité des fournisseurs.
Après la grande phase d'expansion, la nouvelle tendance semble s'orienter vers la consolidation : Disney a acheté Lucasfilm et 20th Century Fox, Warner s'est associé à Discovery Channel et Paramount a fusionné avec Skydance. Cela a également un impact sur le marché du streaming.
Actuellement, Netflix est en conflit pour le rachat de la division cinéma et streaming du célèbre studio Warner Bros. Pour cela, l'entreprise avait fait une solde d'environ 83 milliards de dollars en décembre - mais le studio Paramount est également intéressé par un rachat. Reste à savoir comment ce drame se terminera.
Aussi à l'aise devant un PC gaming que dans un hamac au fond du jardin. Aime l'Empire romain, les porte-conteneurs et les livres de science-fiction. Traque surtout les news dans le domaine de l'informatique et des objets connectés.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Luca Fontana
Nouveautés + tendances
par Samuel Buchmann
En coulisse
par Luca Fontana