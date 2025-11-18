Nouveautés + tendances 19 13

Des photos du plateau de tournage du long-métrage Zelda donnent lieu à des spéculations

Debora Pape Traduction : traduction automatique 18/11/2025

Après les premières fuites sur le plateau, Nintendo partage lui-même des photos du tournage de son prochain long-métrage. Elles montrent les deux rôles principaux, Zelda et Link.

« Les fans de la série de jeux The Legend of Zelda» de Nintendo peuvent se réjouir : la production du film en live action, prévue pour 2027, semble se dérouler comme prévu. Le coproducteur Shigeru Miyamoto, qui est également le père spirituel des jeux, a confirmé sur X que le tournage était en cours. Il a partagé trois photos à cet effet. Elles montrent pour la première fois les deux rôles principaux, Zelda et Link, en tenue complète.

Link et Zelda dans l'immensité d'Hyrule, respectivement en Nouvelle-Zélande.

Source : Nintendo

Les images semblent prometteuses. Sur l'une des photos, Zelda et Link regardent un vaste paysage vallonné. Si vous craigniez qu'il s'agisse d'une production sur écran vert du studio, vous pouvez être soulagé. Il semblerait que l'équipe de production se soit réellement rendue dans la nature pour les prises de vue.

C'est ce que montrent également des fuites du plateau de Nouvelle-Zélande, apparues il y a quelques jours sur Instagram. On y voit également un autre rôle qui n'a pas encore été confirmé : Une femme vêtue de gris avec les oreilles pointues des Hyliens parle à Zelda. Les fans pensent qu'il s'agit d'Impa, un personnage récurrent des jeux, souvent la confidente de Zelda.

Zelda dans «Breath of the Wild».

Source : Nintendo

Miyamoto confirme à nouveau la date de sortie du film : il devrait sortir le 7 mai 2027. Les deux acteurs pour les rôles principaux ont déjà été annoncés en juillet. Le tournage devrait être terminé en avril 2026.

Nouveautés + tendances Film "The Legend of Zelda" : Miyamoto annonce les rôles principaux par Debora Pape

Des indices sur deux jeux «Zelda»

Il n'y a toujours pas de nouvelles de l'histoire du film. La description plutôt générique du film «Zelda» parle de la lutte de Link contre l'Archiduc Ganondorf, qui menace une fois de plus le royaume d'Hyrule. Les images officielles donnent tout de même quelques indices qui incitent à la spéculation - et laissent les fans perplexes.

Zelda a un arc à la main et un carquois de flèches dans le dos. Ses vêtements semblent fonctionnels et ne ressemblent guère à ceux d'une princesse en détresse qui doit être sauvée par Link. Alors que dans «Echoes of Wisdom» (Switch, 2024), Zelda se déplace avec une baguette magique, dans le film, elle semble plutôt s'appuyer sur un arc et des flèches. C'est cohérent : Dans les jeux précédents, comme dans «Twilight Princess» (Wii, 2006), elle utilise un arc pour tirer des flèches de lumière magiques lors de son combat contre le boss final.

Ses cheveux tressés et ses vêtements, un haut bleu et un pantalon sombre, rappellent Zelda dans «Breath of the Wild» (Switch, 2017). Dans la plupart des autres jeux de la série, elle porte généralement une longue robe. C'est pourquoi les fans spéculent que l'histoire du film se déroulera également dans la chronologie de «Breath of the Wild».

Lien dans «Twilight Princess».

Source : Nintendo

En revanche, la tenue de Link, qui ne ressemble pas du tout au célèbre jeu Switch, va à l'encontre de cette idée. Ses vêtements dans des tons verts et gris discrets sont en revanche fortement inspirés de son apparence dans «Twilight Princess».

Lien dans «Twilight Princess». Nintendo

«Twilight Princess» et «Breath of the Wild» ne partagent pas de chronologie

Si les costumes sont un indice sur l'histoire attendue, cela pourrait être intéressant, car «Breath of the Wild» et «Twilight Princess» ne s'appuient pas sur une chronologie commune, comme Nintendo l'a confirmé officiellement en 2024 https://www.vooks.net/new-zelda-timeline-places-breath-of-the-wild-tears-of-the-kingdom-seperate-from-older-games/#google_vignette.

Dans «Twilight Princess», Link affronte l'Archiméchant Ganon et son subordonné Zant. Ces derniers sont sur le point de transformer le royaume d'Hyrule en un monde d'ombres. La mission de Link est d'empêcher cela. En revanche, l'histoire de «Breath of the Wild» commence 100 ans après la prise de contrôle réussie d'Hyrule par Ganon. Link doit venir en aide à Zelda qui, grâce à ses pouvoirs magiques, retient Ganon dans le château d'Hyrule.

Il se peut aussi que les costumes n'aient absolument rien à voir avec l'histoire attendue. Une première bande-annonce pourrait nous éclairer - les fans l'attendent désormais avec impatience.

Photo d’en-tête : Nintendo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 19 personne(s)







