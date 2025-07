Nouveautés + tendances 11 6

YouTube supprime la page "Tendances" : Ce qui change

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 11/7/2025

YouTube réorganise son système de tendances. Au lieu d'une liste centrale, des aperçus spécialisés montreront à l'avenir ce qui est demandé dans certains domaines thématiques.

YouTube fait ses adieux à l'une de ses fonctionnalités les plus connues : la page «Trending». Depuis 2015, elle vous indiquait chaque jour quelles vidéos étaient en train de devenir virales : Elle sera désormais supprimée dans les semaines à venir. La plateforme réagit ainsi selon ses propres termes aux changements d'habitudes d'utilisation et modifie en profondeur son système de tendances.

Pourquoi YouTube supprime-t-il la page «Trending» ?

La décision est elle-même basée sur une tendance claire. Auparavant, les tendances sur YouTube étaient surtout marquées par des vidéos virales isolées. Aujourd'hui, selon l'entreprise, de nombreuses petites tendances émergent simultanément au sein de différentes communautés.

Les utilisateurs ne découvrent plus ces tendances à un endroit central, mais de plus en plus via des recommandations personnalisées, des suggestions de recherche, des shorts, des commentaires ou des posts de la communauté. De plus, le nombre de vues sur la page «Trending» a considérablement diminué au cours des cinq dernières années, explique YouTube.

Au lieu d'un aperçu général, YouTube mise désormais sur des charts spécifiques à chaque catégorie. Vous trouverez désormais les contenus populaires séparés par thème, comme les clips musicaux, les podcasts, les bandes-annonces de films ou les jeux. Ce dernier reste pour l'instant sur la page bien connue «Gaming Explore».

Ce à quoi vous pouvez vous attendre à l'avenir

Les nouvelles chartes vous aideront à découvrir des contenus pertinents de manière plus ciblée. Pour ce faire, la plateforme reste double : d'une part, YouTube renforce la recommandation personnalisée via votre flux d'accueil, d'autre part, les contenus non personnalisés restent accessibles via le menu Explorer, les chaînes et le flux d'abonnement.

Pour les créateurs, le changement apporte également des nouveautés. L'onglet «Inspiration» dans YouTube Studio est maintenu. En outre, YouTube introduit la nouvelle fonction «Hype»: Elle vous permet de marquer les vidéos qui, selon vous, méritent plus d'attention. Les programmes bien connus «Creators on the Rise» et «Artist on the Rise» seront développés et auront leurs propres sections sur la plateforme.

Photo d’en-tête : YouTube

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)