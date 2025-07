Nouveautés + tendances 14 8

Un YouTuber construit une souris de jeu miniature

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 4/7/2025

Dans son dernier projet DIY, le YouTuber "Juskim" montre comment une souris de jeu utilise une technologie haut de gamme malgré une construction minimale.

Les projets de bricolage insolites autour du matériel de jeu sont la marque de fabrique du YouTuber «Juskim». Dans sa dernière vidéo, il va un peu plus loin - ou plutôt, plus petit. Il construit une minuscule souris de jeu, réduite au strict minimum. Deux boutons, un capteur, une batterie. C'est tout ce qu'il faut, dit-il.

Le minimalisme rencontre la fonctionnalité

La mini-souris renonce à tout ce qui est superflu. Pas de molette, pas de troisième bouton, pas de boîtier volumineux. Au lieu de cela, «Juskim» utilise un PCB qu'il a lui-même développé et qui ne comporte que deux boutons de souris et un capteur PAW-3395 de Pixart. Ce capteur prend en charge une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 8000 Hertz et une résolution maximale de 26 000 ppp : des valeurs que l'on retrouve également sur les souris de jeu haut de gamme.

Le YouTuber Juskim teste sa mini-souris de jeu maison.

Source : Juskim / YouTube

L'alimentation électrique est assurée par deux batteries rechargeables de 60 mAh connectées en parallèle. La souris atteint ainsi une autonomie d'environ onze heures, selon «Juskim». Le boîtier est fabriqué par une imprimante 3D. Au total, la souris pèse 15 grammes.

Une période d'adaptation est nécessaire

Le projet ne peut toutefois pas se faire sans compromis. Comme la paume de la main n'a pas de point d'appui, l'utilisation de la souris est d'abord inhabituelle pour «Juskim». La souris le force à utiliser le Claw Grip. Il est plutôt habitué au Palm Grip.

C'est pourquoi il recommande une période d'entraînement pour s'habituer à la nouvelle manipulation. Pour les personnes comme lui qui préfèrent jouer dans le Palm Grip, il a conçu un boîtier ouvert alternatif plus grand.

Les trois types de poignées sur une autre souris en un coup d'œil.

Source : Shutterstock

Plus qu'un simple projet de bricolage?

Bien qu'il s'agisse d'un projet de loisir, «Juskim» pourrait envisager un produit commercial via le crowdfunding, par exemple via une campagne Kickstarter. Pour l'instant, la question reste ouverte, mais l'intérêt de la communauté est bien présent.

En outre, «Juskim» annonce déjà dans sa vidéo la prochaine étape de développement de son projet. Il souhaite intégrer une molette de défilement fonctionnelle dans une future version de la mini-souris.

Photo d’en-tête : Juskim / YouTube

