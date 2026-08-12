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Word 1 porté : Un éditeur de texte vieux de 36 ans fonctionne nativement sous Windows 11

Martin Jud Traduction : traduction automatique 12/8/2026

Un développeur a porté Microsoft Word 1.1a de 1990 sur Windows 11. Le programme vieux de 36 ans fonctionne nativement comme une application 64 bits et n'a besoin ni de cloud, ni d'IA, ni d'abonnement.

L'utilisateur GitHub Justin Marshall (jmarshall23) a porté le code source de «Microsoft Word for Windows 1.1a» pour les systèmes 64 bits. Le code provient de Microsoft, qui l'a publié en 2014 avec le Computer History Museum pour un usage non commercial (code source sur GitHub). Le fichier .exe porté fonctionne nativement, c'est-à-dire sans émulation, sous Windows 11.

Le code source a été écrit à l'origine pour des systèmes avec 1 Mo de RAM et des processeurs dans la gamme des mégahertz à un chiffre – un contraste avec les logiciels actuels, qui nécessitent souvent plusieurs centaines de Mo de RAM. Marshall a traduit les parties en assembleur 16 bits et la gestion de la mémoire segmentée de l'original en code moderne. Il a sécurisé le portage avec une suite de tests automatisée – elle vérifie, entre autres, le comportement des dialogues, des formatages et de la sauvegarde.

Ceux qui souhaitent construire le portage eux-mêmes ont besoin d'un ordinateur Windows 64 bits, de Visual Studio 2022 (ou plus récent) avec la charge de travail «Desktop development with C++» installée, ainsi que de CMake. Les instructions sont disponibles sur GitHub. Le portage montre à quel point les logiciels étaient simples et efficaces auparavant – et combien de lest inutile ils traînent aujourd'hui.

Photo d’en-tête : Justin Marshall

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