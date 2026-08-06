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Microsoft supprime la recommandation de 32 Go de RAM et optimise Windows pour 8 Go

Martin Jud Traduction : traduction automatique 6/8/2026

Microsoft a discrètement retiré de son site web sa recommandation de 32 Go de RAM pour les PC de jeu sous Windows 11. Parallèlement, l'entreprise promet d'optimiser le système pour les appareils de 8 Go, une réaction également à l'explosion des prix de la RAM.

Dans la section Windows de Microsoft Learn, Microsoft a supprimé dans deux documents distincts sa recommandation de 32 Go de RAM pour les PC de jeu. Plus précisément, l'entreprise avait déclaré dans des textes de novembre 2025 et mai 2026 que 32 Go de RAM étaient le choix « sans souci » pour les PC de jeu sous Windows 11. Bien que 16 Go soient un bon point de départ, 32 Go étaient la configuration idéale pour les titres exigeants et les mods.

Après de vives critiques de la part de la communauté des joueurs – qui se sont déchaînées sur les portails technologiques et les réseaux sociaux – le groupe a retiré la recommandation de cette année dès le mois de mai. La suppression définitive de la recommandation de l'année dernière suit maintenant. Tous les documents mentionnant les 32 Go devraient ainsi avoir disparu.

Les prix de la RAM ont récemment augmenté massivement. Une recommandation pour une mémoire vive coûteuse arrive donc au plus mauvais moment – d'autant plus que Microsoft vend lui-même des appareils comme le Surface Pro 12 et le Surface Laptop 13 avec seulement 8 Go de RAM dans le modèle de base.

En conséquence, Microsoft a annoncé fin juillet 2026 dans un post X de Pavan Davuluri qu'il rendrait Windows 11 plus économe en mémoire. Windows 11 devrait à l'avenir nécessiter moins de mémoire vive. Les optimisations nécessaires concernent notamment la gestion de la mémoire, la technologie d'interface WinUI 3 ainsi que les composants de navigateur Chromium et WebView2. L'objectif déclaré : Windows 11 doit fonctionner de manière fluide même sur des appareils avec 8 Go de RAM.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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