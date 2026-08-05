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"Uh-oh": ICQ revient en tant que projet de fans

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 5/8/2026

Plus de deux ans après la fin d'ICQ, un projet communautaire ressuscite le service de messagerie. « ICQ Reborn » reprend les caractéristiques centrales de l'original, mais utilise ses propres serveurs et n'est pour l'instant disponible que pour Windows.

Le symbole floral (vert), l'identifiant utilisateur numéroté et le célèbre son «Uh-oh» sont de retour. Pour moi, il sonne encore aujourd'hui plutôt comme «Ah-oh!». Avec «ICQ Reborn», des fans ont recréé le messager des années 2000. Le logiciel gratuit s'inspire étroitement de l'original, tant au niveau visuel que fonctionnel.

Après l'inscription, vous recevez un nouveau numéro d'identification utilisateur (UIN) grâce auquel d'autres personnes peuvent vous trouver et vous ajouter comme contact. Le messager prend en charge les messages hors ligne en plus des chats directs. Ceux-ci sont mis en cache sur le serveur et livrés dès que le destinataire se reconnecte.

Les anciens comptes restent introuvables

La nouvelle version n'a techniquement rien à voir avec l'ICQ original. Le projet communautaire utilise ses propres serveurs et n'est pas lié à l'ancien opérateur VK. Les anciens numéros ICQ, contacts et messages ne peuvent donc pas être transférés ou restaurés. Actuellement, «ICQ Reborn» est exclusivement disponible pour Windows 10 et Windows 11. Il n'existe pas encore de versions pour macOS, Linux, Android ou iOS.

ICQ a été lancé en 1996 et a été l'un des premiers services de messagerie instantanée à succès mondial. Surtout à la fin des années 1990 et au début des années 2000, le messager a marqué la communication en ligne de nombreux internautes. À son apogée, le programme a atteint plus de 100 millions d'utilisateurs. Vous pouvez en savoir plus sur l'ascension et la chute du messager dans mon article de l'époque sur l'arrêt d'ICQ.

Nouveautés + tendances La fin d'une époque : ICQ sera fermé le 26 juin 2024 Kim Muntinga 42 likes 42 23 commentaires 23

Il reste à voir dans les prochains mois si une communauté d'utilisateurs active se reformera autour de «ICQ Reborn». Cependant, comme les anciennes données de contact ne peuvent pas être transférées, les utilisateurs devront reconstruire entièrement leur réseau.

Photo d’en-tête : Burdun Iliya / Shutterstock

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