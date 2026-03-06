Nouveautés + tendances 12 20

WhatsApp teste un abonnement payant "WhatsApp Plus".

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 6/3/2026

WhatsApp est apparemment en train de tester un abonnement payant : "WhatsApp Plus" devrait apporter plus de thèmes, d'autocollants et jusqu'à 20 conversations épinglées - mais la messagerie elle-même reste gratuite.

La messagerie WhatsApp pourrait à l'avenir introduire une offre supplémentaire payante pour les utilisateurs privés. Des indices tirés des versions de test actuelles de l'application indiquent que le service travaille sur un abonnement premium baptisé «WhatsApp Plus». C'est ce que rapporte la plateforme WABetaInfo, notamment sur X.

Selon ces informations, la société mère Meta Platforms prévoit un modèle payant qui débloquerait des fonctionnalités supplémentaires et des options de personnalisation. Vous pouvez continuer à utiliser Messenger gratuitement - l'abonnement ne ferait que débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Premium devient plus coloré, les chats plus clairs

Un élément central de «WhatsApp Plus» concerne la personnalisation visuelle de l'application. Selon WABetaInfo, en tant qu'abonné, vous aurez beaucoup plus de possibilités de modifier l'apparence de votre messagerie. Cela inclut de nouveaux thèmes ou différentes couleurs d'accentuation pour l'interface utilisateur.

Des fonctionnalités pratiques seraient également prévues.

Source : WABetaInfo

Des contenus au sein de l'application pourraient également être réservés exclusivement aux utilisateurs payants. WhatsApp prévoit par exemple des packs d'autocollants spéciaux ainsi que des sonneries et des sons de notification personnalisés qui ne seront disponibles que dans le cadre de l'abonnement. De plus, le service travaille sur de nouvelles réactions aux messages qui rendraient les chats «plus vivants visuellement».

Outre les changements cosmétiques, l'abonnement pourrait également offrir des fonctionnalités pratiques. Dans la version premium, vous devriez pouvoir épingler jusqu'à 20 chats, contre trois auparavant. Les indications sur ces fonctions proviennent de versions d'essai de l'application qui n'ont pas encore été publiées.

L'abonnement devrait rester facultatif

Actuellement, Meta ne prévoit pas de restrictions pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Les fonctions de base de la messagerie - comme l'envoi de messages, les appels téléphoniques ou vidéo - resteraient gratuites. «WhatsApp Plus» ne ferait que débloquer des options supplémentaires.

WhatsApp devrait être plus colorée.

Source : WAbetaInfo

Parallèlement, le groupe semble également expérimenter d'autres modèles de paiement. Dans certains essais, il est par exemple apparu un abonnement qui supprime la publicité dans la zone dite de mise à jour de l'application. Les utilisateurs doivent ainsi avoir le choix entre une publicité personnalisée et une alternative payante. Mais cette idée pourrait se heurter à des résistances, notamment au sein de l'UE, en raison des dispositions du Digital Services Act.

Des nouvelles sonneries devraient être disponibles.

Source : WABetaInfo

Actuellement, on ne sait pas encore quelles fonctionnalités seront réellement intégrées dans une mise à jour finale de l'application. Il n'y a pas non plus de date de lancement concrète pour un abonnement - ni de prix.

Photo d’en-tête : WABetaInfo

