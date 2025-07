Nouveautés + tendances 2 2

WeTransfer sous le feu des critiques : la mise à jour des conditions générales déclenche un shitstorm

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 16/7/2025

Une mise à jour des conditions générales de WeTransfer a provoqué une tempête : les utilisateurs devaient partager leurs fichiers pour une utilisation par IA - sans compensation. Après de vives critiques, le service fait marche arrière.

Une petite référence à une mise à jour «des conditions générales» du service WeTransfer a suscité de vives réactions ces derniers jours. Suite à des critiques massives sur la protection des données, le service populaire se voit contraint d'annuler les modifications apportées aux conditions générales. Il justifie cette décision par de prétendus malentendus «» .

Que s'est-il passé?

Mardi, WeTransfer a annoncé une mise à jour de ses conditions générales de vente qui s'appliquerait aux clients existants à partir du 8 août 2025. Cette mise à jour comprenait une nouvelle clause accordant au service des droits étendus sur le contenu téléchargé. Les utilisateurs devaient ainsi accorder une licence «perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de droits, transférable et pouvant faire l'objet d'une sous-licence», afin que WeTransfer puisse utiliser le contenu, entre autres, pour l'entraînement «de modèles d'apprentissage automatique».

C'est surtout ce passage des nouvelles conditions générales qui a suscité l'indignation.

Concrètement, WeTransfer aurait pu, sans autorisation préalable, utiliser, modifier ou même céder des contenus préalablement envoyés via le service, et ce sans compensation pour la personne ayant envoyé les fichiers. Cela a provoqué un certain émoi. C'est surtout l'aspect de la protection des données qui a inquiété les utilisateurs.

WeTransfer parle de «Malentendu»

Après le courant d'alarme des médias sociaux, WeTransfer a été contraint de réagir. Dans un blog, la société a expliqué que la clause controversée «avait été mal formulée». A l'origine, l'idée était de créer un outil permettant à «de détecter et de bloquer les contenus illégaux ou nuisibles».

Tout simplement mal compris, pas de problème.

Il n'a jamais été question d'utiliser le contenu à des fins d'IA commerciale. Dans la version révisée des conditions générales d'utilisation, le passage concernant l'utilisation du contenu pour l'apprentissage automatique a été supprimé. Néanmoins, la méfiance de nombreux utilisateurs et utilisatrices est toujours présente. Nombreux sont ceux qui souhaitent désormais se tourner vers des alternatives.

