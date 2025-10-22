Warner Bros. est à vendre - et Netflix pourrait frapper fort

Nouveautés + tendances
par Ramon Schneider
La rumeur avait raison : Warner Bros Discovery est officiellement à vendre. Un remake potentiel de plusieurs milliards de dollars de toute l'industrie du divertissement se prépare - mais Paramount et Netflix veulent avoir leur mot à dire.
Cela faisait un moment qu'Hollywood bouillonnait, c'est désormais officiel : Warner Bros Discovery (WBD) recherche activement un acheteur. L'un des studios les plus traditionnels de l'histoire du cinéma est ainsi sur le point de conclure la prochaine méga affaire de l'industrie du divertissement.
Voici les cinq questions et réponses les plus importantes sur la vente prévue.
Selon le CEO de WBD, David Zaslav, «, plusieurs parties se sont montrées intéressées par tout ou partie du groupe». En conséquence, le conseil d'administration examine actuellement différentes options, dont la scission du groupe en deux sociétés («Warner Bros.» et «Discovery Global»), initialement prévue. Une vente complète ou des ventes partielles individuelles sont également à l'étude.
Une fusion entre WBD et Paramount Skydance serait une nouvelle étape massive dans la consolidation en cours du paysage médiatique américain. Cela permettrait à des marques telles que HBO, CNN, DC, Nickelodeon, Paramount Pictures et MTV de se retrouver sous un même toit. C'est un portefeuille énorme, mais aussi une monstruosité potentielle en termes d'intégration et de dette.
Une reprise pourrait donc être moins une fuite en avant qu'une bouée de sauvetage pour Zaslav. En d'autres termes, c'est une façon de clore proprement le chapitre Warner Bros Discovery et de passer le relais au prochain Goliath médiatique.
Si WBD est effectivement vendue, l'avenir de Gunn dépendra en grande partie du nouveau propriétaire. Paramount Skydance, par exemple, pourrait vouloir s'impliquer de manière plus créative et contrôler davantage les projets ; Netflix, quant à lui, devrait miser sur la vitesse et la masse - deux choses qui ne sont que partiellement compatibles avec l'approche minutieuse de Gunn «Story-first».
En bref, le DCU de James Gunn n'est ni sur le point de disparaître ni intouchable. Tout dépendra de la capacité de «Supergirl», «Lanterns» et des projets DC à venir à captiver le public. Car si le nouvel univers DC montre qu'il touche à la fois le cœur et la caisse, même un nouveau propriétaire n'aura que peu de raisons de le remettre en cause.
Dans un communiqué de presse du 21 octobre, WBD a annoncé avoir lancé un examen « des alternatives stratégiques pour maximiser la valeur pour les actionnaires». Derrière cette formulation typiquement austère, il s'agit en réalité d'une démarche claire : l'entreprise est ouverte aux offres d'acquisition.
Comme le rapporte The Verge, la nouvellement fusionnée Paramount Skydance Corporation (dirigée par le PDG David Ellison) aurait notamment montré un fort intérêt. Ellison aurait proposé 20 dollars par action, soit une valeur totale d'environ 48 milliards de dollars - une offre que WBD a d'abord rejetée, mais qu'elle semble maintenant réévaluer.
Toutefois, selon un rapport de Collider, un autre géant pourrait entrer en jeu : Netflix. Selon ce dernier, le leader du streaming envisagerait de faire lui-même une solde sur Warner Bros, non pas pour l'ensemble du groupe, mais de manière ciblée pour le studio de cinéma et la division streaming. Et qui sait, peut-être que la dernière augmentation de prix n'était pas seulement destinée au streaming, mais aussi au shopping.
Selon Collider, le co-président de Netflix Ted Sarandos et le président de WBD David Zaslav se seraient récemment rencontrés lors d'un combat de boxe à Las Vegas, ce qui alimente les spéculations sur un éventuel intérêt. Une bonne affaire avec Netflix serait un tremblement de terre pour Hollywood : elle mettrait l'un des plus anciens noms de studio de l'industrie directement entre les mains d'un géant du streaming qui, jusqu'à présent, s'opposait de l'extérieur au système des studios.
Le fait que WBD se soit retrouvé dans cette situation ne surprend guère les experts du secteur. Depuis la fusion controversée de WarnerMedia et Discovery en 2022, l'entreprise se débat avec une montagne de dettes de plus de 30 milliards de dollars. Zaslav a tenté de remettre le groupe sur les rails en prenant des mesures d'économie sévères, allant de l'annulation de séries à des curieuses déductions fiscales. Mais la pression monte.
WBD souligne qu'il n'y a pas de calendrier fixe ou d'obligation de vente. Néanmoins, la démarche est formulée de manière remarquablement ouverte : Les portes sont grandes ouvertes et le timing n'est pas un hasard. Dès le milieu de l'année 2026, la scission de Warner Bros. et Discovery Global devrait être achevée - et c'est précisément ce qui pourrait être l'occasion parfaite pour un acheteur comme Paramount Skydance ou Netflix de frapper à la porte.
A l'heure actuelle, le tableau est mitigé. Le site «de Gunn, Superman», a réalisé une performance solide, mais pas exceptionnelle, au cours de l'été 2025 : Avec environ 615 millions de dollars dans le monde, le film n'a pas répondu aux attentes d'un démarrage de franchise de cette ampleur. «De son côté, Peacemaker» saison 2 a démarré fort sur HBO Max, mais a rapidement disparu des classements de streaming.
Cette perception contradictoire explique pourquoi les rumeurs sur l'avenir du patron de DC Studios se multiplient actuellement. Selon Pirates & Princesses, Gunn pourrait perdre son poste en cas de vente de WBD - prétendument parce que le DCU «a réalisé des performances inférieures aux attentes». CBR, en revanche, dresse un tableau plus positif : le nouveau DCU y est considéré comme un nouveau départ solide, qui a permis à Warner Bros. de remporter une série de succès discrets.
