Warner Bros. est à vendre - et Netflix pourrait frapper fort

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 22/10/2025

La rumeur avait raison : Warner Bros Discovery est officiellement à vendre. Un remake potentiel de plusieurs milliards de dollars de toute l'industrie du divertissement se prépare - mais Paramount et Netflix veulent avoir leur mot à dire.

Cela faisait un moment qu'Hollywood bouillonnait, c'est désormais officiel : Warner Bros Discovery (WBD) recherche activement un acheteur. L'un des studios les plus traditionnels de l'histoire du cinéma est ainsi sur le point de conclure la prochaine méga affaire de l'industrie du divertissement.

Voici les cinq questions et réponses les plus importantes sur la vente prévue.

Qu'est-ce qui se passe exactement?

Selon le CEO de WBD, David Zaslav, «, plusieurs parties se sont montrées intéressées par tout ou partie du groupe». En conséquence, le conseil d'administration examine actuellement différentes options, dont la scission du groupe en deux sociétés («Warner Bros.» et «Discovery Global»), initialement prévue. Une vente complète ou des ventes partielles individuelles sont également à l'étude.

Qui est considéré comme un acheteur potentiel ?

Une fusion entre WBD et Paramount Skydance serait une nouvelle étape massive dans la consolidation en cours du paysage médiatique américain. Cela permettrait à des marques telles que HBO, CNN, DC, Nickelodeon, Paramount Pictures et MTV de se retrouver sous un même toit. C'est un portefeuille énorme, mais aussi une monstruosité potentielle en termes d'intégration et de dette.

Comment en est-on arrivé là?

Une reprise pourrait donc être moins une fuite en avant qu'une bouée de sauvetage pour Zaslav. En d'autres termes, c'est une façon de clore proprement le chapitre Warner Bros Discovery et de passer le relais au prochain Goliath médiatique.

Dans quel délai la vente doit-elle être réalisée?

Et qu'est-ce que cela signifie pour l'univers DC de James Gunn?

Si WBD est effectivement vendue, l'avenir de Gunn dépendra en grande partie du nouveau propriétaire. Paramount Skydance, par exemple, pourrait vouloir s'impliquer de manière plus créative et contrôler davantage les projets ; Netflix, quant à lui, devrait miser sur la vitesse et la masse - deux choses qui ne sont que partiellement compatibles avec l'approche minutieuse de Gunn «Story-first».

En bref, le DCU de James Gunn n'est ni sur le point de disparaître ni intouchable. Tout dépendra de la capacité de «Supergirl», «Lanterns» et des projets DC à venir à captiver le public. Car si le nouvel univers DC montre qu'il touche à la fois le cœur et la caisse, même un nouveau propriétaire n'aura que peu de raisons de le remettre en cause.

Photo d’en-tête : Illustration d'IA créée avec DALL-E (OpenAI)

