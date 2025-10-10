Tous les ans, Netflix serre la vis sur les prix

En coulisse
La « Lex Netflix » arrive : une question de patriotisme ?
par Luca Fontana
Le géant du streaming Netflix augmente immédiatement ses prix en Suisse. Ce n'est pas la première (et probablement pas la dernière) augmentation.
Chaque année, non seulement le petit Jésus arrive, mais aussi l'augmentation des prix de Netflix. Cette fois, c'est à nouveau la Suisse qui est touchée : l'abonnement de base avec publicité coûte désormais 14,90 au lieu de 12,90 francs par mois, l'abonnement standard passe à 22,90 francs et l'abonnement premium même à 29,90 francs.
Netflix n'est pas le seul à avoir cette tradition «» . D'autres services de streaming ont également serré les prix au cours des derniers mois et années.
Ce faisant, Netflix s'inscrit dans une tendance mondiale : le streaming devient partout plus cher. Les fournisseurs arguent de la hausse des coûts de production, des investissements dans le contenu local et de la concurrence croissante.
En Suisse, la «Lex Netflix» joue également un rôle : depuis 2024, les services de streaming doivent investir 4 pour cent de leurs revenus dans des productions suisses. En 2024, cela représentait environ 30 millions de francs, selon la Confédération. Des séries comme «Tschugger» ou «Traîtres à la nation» ont notamment pu en profiter. Ces coûts sont - à la surprise de personne - directement répercutés sur les clients payants.
Sa conclusion : oui, nous payons plus en valeur absolue. Mais par rapport à nos revenus, nous payons à peu près autant qu'en Allemagne. En revanche, aux États-Unis, un abonnement pèse encore plus lourd en termes relatifs sur le budget des ménages.
Dans ce contexte, l'explication selon laquelle il faut adapter les prix «en raison de l'augmentation des coûts» semble quelque peu hypocrite. De plus, aucun autre service de streaming n'augmente ses prix aussi souvent et régulièrement que Netflix. Car celui qui annonce des milliards d'euros d'excédents trimestre après trimestre a manifestement intégré depuis longtemps la valeur ajoutée - pour lui-même.
Les nouveaux prix s'appliquent dès maintenant aux nouveaux clients. Selon Netflix, les abonnées existantes seront converties de manière échelonnée, en fonction du cycle de paiement. Elles devraient recevoir une notification environ un mois avant le changement. Comme le prévoit Netflix dans ses propres conditions d'utilisation.
La raison invoquée est selon Watson et à la demande de l'agence de presse AWP, comme toujours avec une formule aimable sortie de l'enfer des RP du streaming : nous augmentons occasionnellement les prix «car nous augmentons continuellement la valeur ajoutée que nous offrons à nos membres». Traduction : les séries deviennent plus chères, donc votre compte s'allège aussi.
Disney+ a récemment fait la une des journaux avec une augmentation de prix plutôt peu charmante, car astucieusement cachée : Le fournisseur a d'abord fait la promotion d'une réduction temporaire pour les nouveaux clients. Au terme de celle-ci, le prix initial a certes été rétabli - sauf qu'il était soudain plus élevé qu'auparavant.
De nombreuses personnes considèrent traditionnellement la Suisse comme un pays d'arnaque lorsqu'il s'agit des prix du streaming. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Notre collègue Samuel Buchmann a analysé au début de l'année combien Netflix et autres sont réellement chers en Suisse en comparaison internationale. Donc ajusté en fonction du pouvoir d'achat et des ratios salariaux.
Tout de même : le géant californien du streaming a récemment annoncé de nouveaux résultats financiers solides. Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 16 pour cent à environ 11,08 milliards de dollars et le bénéfice net de 46 pour cent à 3,1 milliards de dollars. La hausse des prix des abonnements et l'augmentation des recettes publicitaires ont joué un rôle important dans ces résultats, comme nous l'avons deviné.
