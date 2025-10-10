Nouveautés + tendances 10 28

Tous les ans, Netflix serre la vis sur les prix

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 10/10/2025

Le géant du streaming Netflix augmente immédiatement ses prix en Suisse. Ce n'est pas la première (et probablement pas la dernière) augmentation.

Chaque année, non seulement le petit Jésus arrive, mais aussi l'augmentation des prix de Netflix. Cette fois, c'est à nouveau la Suisse qui est touchée : l'abonnement de base avec publicité coûte désormais 14,90 au lieu de 12,90 francs par mois, l'abonnement standard passe à 22,90 francs et l'abonnement premium même à 29,90 francs.

Les augmentations de prix comme format de série

Netflix n'est pas le seul à avoir cette tradition «» . D'autres services de streaming ont également serré les prix au cours des derniers mois et années.

Ce faisant, Netflix s'inscrit dans une tendance mondiale : le streaming devient partout plus cher. Les fournisseurs arguent de la hausse des coûts de production, des investissements dans le contenu local et de la concurrence croissante.

En Suisse, la «Lex Netflix» joue également un rôle : depuis 2024, les services de streaming doivent investir 4 pour cent de leurs revenus dans des productions suisses. En 2024, cela représentait environ 30 millions de francs, selon la Confédération. Des séries comme «Tschugger» ou «Traîtres à la nation» ont notamment pu en profiter. Ces coûts sont - à la surprise de personne - directement répercutés sur les clients payants.

Plus cher - mais aussi plus injuste?

Sa conclusion : oui, nous payons plus en valeur absolue. Mais par rapport à nos revenus, nous payons à peu près autant qu'en Allemagne. En revanche, aux États-Unis, un abonnement pèse encore plus lourd en termes relatifs sur le budget des ménages.

Une valeur ajoutée pour qui, Netflix?

Dans ce contexte, l'explication selon laquelle il faut adapter les prix «en raison de l'augmentation des coûts» semble quelque peu hypocrite. De plus, aucun autre service de streaming n'augmente ses prix aussi souvent et régulièrement que Netflix. Car celui qui annonce des milliards d'euros d'excédents trimestre après trimestre a manifestement intégré depuis longtemps la valeur ajoutée - pour lui-même.

