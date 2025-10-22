Catan va être adapté au cinéma : Netflix prévoit des films et des séries sur le jeu de société classique

Nouveautés + tendances
par Kim Muntinga
Netflix acquiert les droits de Catan dans le monde entier. Des adaptations en prises de vues réelles, des animations et d'autres formats sont prévus. Pour les fans qui connaissent le jeu depuis des années, la question se pose de savoir s'il est possible d'adapter l'expérience de jeu au cinéma.
Il est prévu de raconter des histoires sur le commerce, les conflits et la communauté sur une île aux ressources limitées. La production est réalisée en collaboration avec Guido et Benjamin Teuber, les fils de l'auteur décédé Klaus Teuber, et Catan Studio.
Le service de streaming veut capturer «la stratégie, le suspense et le drame» du jeu. C'est précisément la plus grande difficulté. Catan ne repose pas sur des personnages, mais sur l'interaction autour de la table : la négociation, la délibération et le blocage. Dans un film, cet élément risque de se perdre dès que le jeu libre se transforme en récit fixe.
Catan n'est pas le premier jeu à conquérir le petit écran. Hasbro prévoit depuis des années des adaptations cinématographiques du Monopoly et du Cluedo. Netflix travaille déjà sur une série sur Exploding Kittens. Des adaptations de jeux vidéo comme Arcane ou The Last of Us montrent que les transpositions peuvent fonctionner, mais seulement si elles offrent plus que du fan service.
Pour les jeux de société, c'est plus difficile. Ils reposent sur la participation et l'expérience commune. Si le film remplace cet élément par une intrigue classique, dans le pire des cas, il ne reste que la marque. Catan peut très bien devenir une aventure forte - ou perdre complètement son âme de jeu.
Pour de nombreux fans de Catan, cette annonce est à la fois une opportunité et un risque. Elle ouvre de nouvelles perspectives sur l'île bien connue, mais laisse ouverte la question de savoir si, ou comment, la tactique et la négociation fonctionnent au cinéma.
Qu'en pensez-vous : Catan peut-il fonctionner comme un film ou une série, ou perd-il son intérêt ? Dites-le dans les commentaires.
Depuis 1995, Catan est l'un des jeux de société les plus connus au monde. Il est synonyme de commerce, de stratégie et d'interaction et s'est vendu à des millions d'exemplaires. Aujourd'hui, Netflix s'est assuré les droits mondiaux de film de la marque. En collaboration avec Asmodee, le service de streaming prévoit différents formats : Adaptations en prises de vues réelles, animations et même projets non fictionnels, quoi que cela veuille dire.
La collaboration avec les frères Teuber est un signe de respect pour l'œuvre originale. Reste à savoir s'il en résultera une série qui enthousiasmera les fans. Catan a définitivement le potentiel pour produire de bonnes histoires, mais il repose sur sa mécanique et non sur des personnages. Si les adaptations comprennent cela, elles peuvent fonctionner. Si ce n'est pas le cas, la table de jeu reste le meilleur endroit pour construire des routes et échanger des ressources.
