Nouveautés + tendances 6 3

Vous pouvez désormais définir vos sources préférées sur Google

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 11/12/2025

Les nouvelles fonctionnalités du moteur de recherche de Google visent à rendre plus visibles les sources d'information sérieuses. Cela pourrait contrecarrer les bugs de l'IA. De plus, le géant de la technologie veut établir davantage de partenariats avec les exploitants de sites web.

Google va introduire une nouvelle fonctionnalité de personnalisation de la recherche appelée «Preferred Sources». Les utilisateurs pourront à l'avenir définir des pages web préférées qui apparaîtront avec plus de poids dans les requêtes correspondantes. Selon Google, les premiers essais ont permis de marquer environ 90 000 domaines différents comme sources préférées. Les clics sur ces liens ont considérablement augmenté en moyenne. La fonctionnalité démarre d'abord en anglais et devrait arriver progressivement dans d'autres langues en 2026.

Ce que vous définissez comme source préférée, vous pouvez le déterminer vous-même.

Source : Google

En outre, Google met en évidence le contenu des abonnements dans un carrousel séparé. Cette fonctionnalité apparaîtra d'abord dans l'application Gemini et sera ensuite transférée dans AI Overviews et AI Mode. Dans le AI Mode, Google veut à l'avenir afficher davantage de sources directement dans le résultat et expliquer brièvement en quoi elles sont pertinentes pour la réponse.

Ces mesures doivent permettre d'augmenter la visibilité des contenus sérieux par rapport à ce que l'on appelle le slop d'IA. Le déchet généré par l'IA est de plus en plus problématique. Ils sont certes préparés de manière optimale pour les moteurs de recherche, mais leur contenu est souvent sans aucune valeur. Trouver des informations fiables devient donc de plus en plus une quête d'aiguille dans une botte de foin.

Mesure contre l'autodestruction? La recherche en ligne est un outil de travail pour les entreprises.

La deuxième raison présumée de ces innovations : Elles pourraient contrer la menace d'extinction de l'Internet ouvert - et ainsi préserver le modèle économique de Google : Selon des études, les survols AI entraînent une baisse du trafic sur les pages web. Pour les éditeurs, cela signifie une baisse des revenus publicitaires. En l'absence d'incitations financières, il ne sera plus rentable pour les fournisseurs d'exploiter des sites web. Les sources à partir desquelles les modèles d'IA obtiennent leurs informations se tarissent progressivement. En fin de compte, Google mordra la main qui le nourrit.

Les introductions contextuelles prévues sur «» résument le contenu, mais incitent aussi à cliquer plus loin.

Source : Google

C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Google souhaite nouer davantage de partenariats commerciaux avec les médias et les plateformes. L'entreprise paie pour les droits d'utilisation et pour la mise à disposition technique via des interfaces. Selon ses propres informations, il existe déjà plusieurs milliers de coopérations avec des éditeurs dans le monde entier. Des programmes pilotes doivent étudier comment des aperçus générés par l'IA, des briefings audio ou des résumés riches en liens peuvent améliorer le guidage du lecteur.

La Commission européenne a récemment lancé une enquête sur ce thème. Elle examine si les AI Overviews nuisent à la concurrence et si les mécanismes d'opt-out ou de rémunération sont suffisants.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)







