Nouveautés + tendances 1 0

Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en mars 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 12/3/2026

Du lointain 41e millénaire dans "Warhammer 40000 : Space Marine 2" au Tokyo stylé de "Persona 5 Royal", Sony ajoute notamment à son catalogue de jeux en mars de l'action de science-fiction brute et de l'art du jeu de rôle japonais.

Sony a présenté hier la mise à jour de son catalogue de jeux Playstation Plus. Alors que les titres Essentiels étaient comme d'habitude déjà disponibles au début du mois, Sony en remet une couche avec des nouveautés pour les abonnés Extra et Premium : A partir du 17 mars, sept nouveaux jeux et un classique viendront enrichir le catalogue.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits supplémentaires chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Tekken Dark Resurrection»

Quand: 17 mars

Où: PS4, PS5

Année: 2006



«Tekken Dark Resurrection» est un jeu de combat classique de la série Tekken, sorti à l'origine sur Playstation Portable. Le titre ajoute des combattants supplémentaires, de nouvelles arènes et d'autres modes de jeu à Tekken 5.

Vous participez à des duels rapides en un contre un et utilisez des combos complexes, des contres et des attaques spéciales pour vaincre votre adversaire. Chaque personnage possède ses propres mouvements et styles de jeu, ce qui rend les combats très différents. Outre les matchs d'arcade classiques, le jeu propose des modes tels que Tekken Dojo ou Gold Rush.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Warhammer 40,000 : Space Marine 2»

Quand: 17 mars

Où: PS5

Millésime: 2024



Dans «Warhammer 40,000 : Space Marine 2», vous incarnez le Space Marine Titus et combattez de gigantesques nuées de Tyranides dans une campagne à la troisième personne. Le jeu met l'accent sur des combats rapides et brutaux, dans lesquels vous affrontez de grands groupes d'ennemis avec des armes futuristes, des attaques au corps à corps et des capacités spéciales. Les combats sont délibérément mis en scène de manière spectaculaire et envoient parfois des centaines d'ennemis sur le champ de bataille en même temps.

En plus de la campagne scénarisée, le jeu propose plusieurs modes multijoueurs. Dans les missions coopératives PvE, vous relevez de nouveaux défis avec jusqu'à deux autres joueurs et faites évoluer votre Space Marine.

Critique Essai de "Warhammer 40K Space Marine 2" : une fête de l'action comme en l'an 2000 par Philipp Rüegg

«EA Sports Madden NFL 26»

Quand: 17 mars

Où: PS5

Millésime: 2025



«EA Sports Madden NFL 26» veut simuler le football américain de la NFL de la manière la plus authentique possible. Le jeu s'appuie sur une physique de jeu retravaillée et un nouveau système d'IA qui analyse des mouvements réels issus de nombreuses années de données NFL et les intègre dans le gameplay. Ainsi, les joueurs sur le terrain réagissent de manière plus réaliste aux situations et adaptent leur comportement de manière dynamique.

Vous pouvez jouer des matchs individuels, des matchs en ligne ou diriger une équipe sur plusieurs saisons en mode franchise. Vous décidez des échanges, faites évoluer les joueurs et contrôlez l'orientation stratégique de votre équipe. Des animations de mouvements améliorées devraient également mieux refléter la dynamique athlétique des joueurs modernes de la NFL.

Point de vue Je ne veux pas jouer à Madden NFL, je préfère jouer au football universitaire. par Kim Muntinga

«Persona 5 Royal»

Quand: 17 mars

Où: PS4, PS5

Année: 2019



«Persona 5 Royal» est une version étendue du jeu de rôle Persona 5. Vous incarnez un lycéen de Tokyo qui, avec ses amis, s'attaque à des adultes corrompus en tant que soi-disant voleurs fantômes. Le groupe pénètre dans des palais surréalistes - des versions déformées de l'esprit humain - où ils tentent de changer le cœur de leurs adversaires.

Le jeu combine des combats au tour par tour dans des donjons avec un système de vie quotidienne. Entre deux missions, vous allez à l'école, vous entretenez des amitiés et vous créez des relations avec différents personnages. Ces contacts sociaux influencent vos compétences au combat. «Persona 5 Royal» étend le jeu original avec de nouveaux personnages, des éléments d'histoire supplémentaires, des fins alternatives et d'autres mécaniques de jeu comme un grappin pour explorer de nouvelles zones.

«Blasphemous 2»

Quand: 17 mars

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Blasphemous 2» est un jeu de plateforme et d'action sombre dans le style Metroidvania. Vous incarnez à nouveau le dénommé Penitent One, qui voyage dans un monde empreint de symboles religieux et combat des créatures grotesques. L'histoire tourne autour d'un cycle sans fin de vie, de mort et de renaissance qui maintient le monde dans un état de tourment permanent.

Le gameplay combine des combats au corps à corps précis avec de l'exploration. De nouvelles armes modifient votre style de combat tandis que vous débloquez des compétences supplémentaires au fur et à mesure de votre progression. Le monde du jeu est composé de zones interconnectées dans lesquelles vous pouvez découvrir des raccourcis, trouver des secrets et revenir régulièrement dans des régions déjà visitées. Le style pixelisé et l'atmosphère sombre caractérisent l'impression générale du jeu.

«Metal Eden»

Quand: 17 mars

Où: PS5

Millésime: 2025



«Metal Eden» est un jeu de tir de science-fiction rapide en vue subjective. Vous contrôlez l'hyper-unité Aska, un soldat cybernétiquement amélioré, qui est envoyé en mission dangereuse dans la gigantesque ville de Moebius. Vous y combattrez des ennemis mécaniques et les systèmes de défense automatisés d'une métropole dystopique.

Le jeu met l'accent sur des déplacements rapides, des fusillades agressives et des armes futuristes. Parallèlement, vous utilisez différentes cyber-améliorations pour améliorer vos compétences au combat.

«Lord of the Rings : Return to Moria»

Quand: 17 mars

Où: PS5

Millésime: 2023



«Lord of the Rings : Return to Moria» combine des mécaniques de survie avec une histoire tirée de l'univers de J. R. R. Tolkien. Vous incarnez un nain qui, avec un groupe de compagnons, retourne dans les légendaires mines de la Moria pour reconstruire le royaume nain perdu.

Au cours de votre voyage, vous collecterez des ressources, construirez des outils et établirez des stocks dans les salles souterraines. Parallèlement, vous devrez vous défendre contre de dangereuses créatures et vous aventurer plus profondément dans le système de grottes ramifiées. Le monde du jeu est généré de manière procédurale, ce qui signifie que chaque passage vous réserve de nouveaux tunnels, salles et trésors.

«Astroneer»

Quand: 17 mars

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Astroneer» est une aventure sandbox sur l'exploration de planètes inconnues. Vous êtes un astronaute qui atterrit sur une série de mondes générés de manière procédurale et commencez à extraire des ressources, à explorer des technologies et à construire vos propres bases.

Un outil de terrain spécial vous permet de modifier les paysages, d'exposer des grottes ou de remodeler des zones entières de la planète. Avec les matériaux collectés, vous construisez des véhicules, des installations énergétiques et des chaînes de production automatisées. Au fur et à mesure que vous débloquez de nouvelles technologies, vous développez d'autres planètes avec leurs propres ressources et conditions environnementales.

Photo d’en-tête : Saber Interactive

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







