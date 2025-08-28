Nouveautés + tendances 8 1

Voici les nouveaux jeux PS Plus de septembre

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 28/8/2025

Avec "Psychonauts 2", "Stardew Valley" et "Viewfinder", Sony présente le prochain pack mensuel de Playstation Plus Essential. Les trois jeux seront disponibles début septembre.

Le mois de septembre apporte un vent de fraîcheur dans votre ludothèque. Sony vient de dévoiler trois nouveaux titres pour Playstation Plus. Comme chaque mois, vous profitez du solde si vous avez au moins un abonnement Essential. À partir du 2 septembre 2025, vous aurez droit à un mélange d'action-aventure pleine de fantaisie, de simulation de farming décontractée et d'expérience de puzzle intelligente avec «Psychonauts 2», «Stardew Valley» et «Viewfinder».

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

«Psychonauts 2»

Quand: 2 septembre

Où: PS4, PS5

Année: 2021



«Psychonauts 2» vous emmène dans un voyage dans l'univers mental d'autres personnes. En tant que Razputin «Raz» Aquato, un jeune médium aux grandes ambitions, vous explorez des niveaux surréalistes qui sortent directement de la tête des personnages. Chaque décor reflète leurs peurs, leurs rêves et leurs secrets, tantôt colorés et ludiques, tantôt sombres et grotesques.

Le jeu combine des éléments classiques de plateforme avec des pouvoirs psychiques originaux qui vous aident à combattre et à résoudre des énigmes. A cela s'ajoute une histoire qui mêle humour, fantaisie et une dose de critique sociale. Dès sa sortie, «Psychonauts 2» a été considéré comme un exemple parfait de ce à quoi peut ressembler un univers de jeu créatif.

«Stardew Valley»

Quand: 2 septembre

Où: PS4, PS5

Année: 2016



Dans «Stardew Valley», vous trouverez le calme et la routine loin du rythme effréné de la vie quotidienne. Vous prenez en charge une ferme délabrée et la reconstruisez petit à petit. C'est vous qui décidez si vous voulez vous concentrer sur l'agriculture, l'élevage d'animaux, l'exploration minière ou simplement profiter de la vie sociale du village.

L'intérêt du jeu réside dans sa liberté totale. Il n'y a pas d'objectif fixe, mais seulement votre propre motivation. De nombreux joueurs et joueuses se perdent dans l'effet méditatif du travail quotidien à la ferme, tout en découvrant de nouvelles histoires lorsqu'ils se font des amis ou même se marient. «Stardew Valley» reste l'un des jeux indépendants les plus populaires, même des années après sa sortie.

«Viewfinder»

Quand: 2 septembre

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Viewfinder» met votre perception à l'épreuve. Vous explorez un monde énigmatique dans lequel les photos et les images ne sont pas de simples souvenirs, mais des éléments constitutifs de la réalité. Tout ce que vous photographiez peut être utilisé comme objet tridimensionnel dans l'environnement, créant ainsi des chemins, surmontant des obstacles ou transformant des espaces entiers.

La mécanique ouvre la voie à un jeu plein d'ahurissements. Chaque section vous oblige à penser différemment et à expérimenter avec les perspectives. En même temps, «Viewfinder» reste compact et concentré, ce qui le rend particulièrement attractif pour les joueurs qui recherchent des expériences d'énigmes rapides mais intenses.

Photo d’en-tête : ConcernedApe

