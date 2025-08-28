Voici les nouveaux jeux PS Plus de septembre

Nouveautés + tendances
Voici les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine
par Domagoj Belancic
Avec "Psychonauts 2", "Stardew Valley" et "Viewfinder", Sony présente le prochain pack mensuel de Playstation Plus Essential. Les trois jeux seront disponibles début septembre.
Le mois de septembre apporte un vent de fraîcheur dans votre ludothèque. Sony vient de dévoiler trois nouveaux titres pour Playstation Plus. Comme chaque mois, vous profitez du solde si vous avez au moins un abonnement Essential. À partir du 2 septembre 2025, vous aurez droit à un mélange d'action-aventure pleine de fantaisie, de simulation de farming décontractée et d'expérience de puzzle intelligente avec «Psychonauts 2», «Stardew Valley» et «Viewfinder».
Quand: 2 septembre
Où: PS4, PS5
Année: 2021
«Psychonauts 2» vous emmène dans un voyage dans l'univers mental d'autres personnes. En tant que Razputin «Raz» Aquato, un jeune médium aux grandes ambitions, vous explorez des niveaux surréalistes qui sortent directement de la tête des personnages. Chaque décor reflète leurs peurs, leurs rêves et leurs secrets, tantôt colorés et ludiques, tantôt sombres et grotesques.
Le jeu combine des éléments classiques de plateforme avec des pouvoirs psychiques originaux qui vous aident à combattre et à résoudre des énigmes. A cela s'ajoute une histoire qui mêle humour, fantaisie et une dose de critique sociale. Dès sa sortie, «Psychonauts 2» a été considéré comme un exemple parfait de ce à quoi peut ressembler un univers de jeu créatif.
Quand: 2 septembre
Où: PS4, PS5
Année: 2016
Dans «Stardew Valley», vous trouverez le calme et la routine loin du rythme effréné de la vie quotidienne. Vous prenez en charge une ferme délabrée et la reconstruisez petit à petit. C'est vous qui décidez si vous voulez vous concentrer sur l'agriculture, l'élevage d'animaux, l'exploration minière ou simplement profiter de la vie sociale du village.
L'intérêt du jeu réside dans sa liberté totale. Il n'y a pas d'objectif fixe, mais seulement votre propre motivation. De nombreux joueurs et joueuses se perdent dans l'effet méditatif du travail quotidien à la ferme, tout en découvrant de nouvelles histoires lorsqu'ils se font des amis ou même se marient. «Stardew Valley» reste l'un des jeux indépendants les plus populaires, même des années après sa sortie.
Quand: 2 septembre
Où: PS4, PS5
Année: 2023
«Viewfinder» met votre perception à l'épreuve. Vous explorez un monde énigmatique dans lequel les photos et les images ne sont pas de simples souvenirs, mais des éléments constitutifs de la réalité. Tout ce que vous photographiez peut être utilisé comme objet tridimensionnel dans l'environnement, créant ainsi des chemins, surmontant des obstacles ou transformant des espaces entiers.
La mécanique ouvre la voie à un jeu plein d'ahurissements. Chaque section vous oblige à penser différemment et à expérimenter avec les perspectives. En même temps, «Viewfinder» reste compact et concentré, ce qui le rend particulièrement attractif pour les joueurs qui recherchent des expériences d'énigmes rapides mais intenses.
