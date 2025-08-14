Nouveautés + tendances 2 1

Voici les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 15/8/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces les plus passionnantes du monde du jeu.

Trop de jeux, trop de bandes-annonces, trop peu de temps. Chaque semaine, les éditeurs publient des centaines de vidéos passionnantes. Pour que vous n'ayez pas à fouiller dans toutes ces bandes-annonces, nous nous en chargeons pour vous. Voici les perles que nous avons sélectionnées avec la plus grande prudence

Qu'il s'agisse d'une nouvelle annonce ou d'une mise à jour d'un jeu existant. Qu'il s'agisse d'un jeu AAA ou d'un secret indépendant. Voici un aperçu des meilleurs trailers de la semaine (du 8 au 15 août).

«Prologue : Go Way Back»

Le premier jeu du studio Playerunknown Productions, fondé par le créateur de «PUBG» Brendan Greene. Ce roguelike de survie devrait proposer un monde de jeu immense. Cela me fait penser à «Firewatch». La bêta ouverte est disponible dès maintenant.

Quand: dès maintenant

Où: PC



«Docked» (nouvelle annonce)

Saber Interactive est de retour avec une nouvelle simulation. Cette fois, vous gérez un port et empilez des conteneurs.

Quand: tbd

Où: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Jurassic Park : Survival»

Enfin un nouveau signe de vie pour le jeu de survie à la première personne. Dans le rôle d'une exploratrice, vous tentez de quitter Isla Nublar. Le jeu se déroule quelques jours après les événements du film original. La nouvelle bande-annonce donne quelques nouvelles impressions des coulisses.

Quand: tbd

Où: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Football Manager 26» (nouvelle annonce)

Une bande-annonce n'a pas besoin de montrer grand-chose pour faire battre le cœur des fans. Dans le cas de «Football Manager 26», il suffit d'annoncer que la franchise revient d'entre les morts après annulé «Football Manager 25».

Quand: tbd

Où: tbd



«Helldivers 2»

Croyable mais vrai : le jeu «Helldivers 2», autrefois exclusif à la Playstation, sera bientôt disponible sur les consoles de Microsoft. Dans la bande-annonce, un crossover «Halo» est même évoqué à la fin.

Quand: 28 août

Où: Xbox Series X/S (déjà disponible sur PS5 & PC)



«Woochi the Wayfarer» (nouvelle annonce)

Le prochain hit AAA en solo en provenance de Corée du Sud ? Ce jeu d'action-aventure est développé avec l'Unreal Engine 5 et est basé sur un roman coréen classique. La bande-annonce pré-rendue laisse beaucoup de questions en suspens - mais les vibrations sont bonnes.

Quand: tbd

Où: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Abyssus»

Un jeu de tir en rogue-like en co-op. Ce qui distingue le titre des jeux comparables, c'est son cadre inhabituel dans une ville engloutie.

Quand: dès maintenant

Où : PC



«The Secret of Weepstone» (nouvelle annonce)

Il y a des trailers qui me convainquent en quelques secondes de l'intérêt d'un jeu. C'est le cas de la vidéo d'annonce de «The Secret of Weepstone». Ce dungeon crawler oldschool se présente dans un look noir et blanc dessiné à la main sacrément cool.

Quand: 2026

Où : PC



«Pac-Man World 2 : Re-Pac»

Le jeu de plateforme 3D classique a droit à un remake. La bande-annonce montre tout ce qui a changé graphiquement. Je n'ai jamais joué à l'original et j'aimerais bien combler ce manque de connaissances.

Quand: 26 septembre

Où: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC



«Steel Century Groove»

Qu'est-ce que je viens de voir, bon sang ? Un «Pokémon»-like avec des robots qui dansent ? Je vais peut-être jeter un coup d'œil à la démo, disponible dès maintenant sur Steam.

Quand: tbd

Où : PC



«Asterfel» (nouvelle annonce)

Vous avez envie d'un RPG d'action old school ? «Asterfel» ressemble à un jeu des années zéro et rappelle des classiques comme «Gothic».

Quand: tbd

Où : PC



«Henry Halfhead»

Le deuxième jeu du studio de développement zurichois Lululu Entertainment (quel nom !) obtient une date de sortie dans la nouvelle bande-annonce. Vous incarnez une tête qui prend le contrôle de différents objets. Une idée géniale.

Quand: 16 septembre

Où: PS5, Switch, PC



«Clover Pit»

Attention, risque de recherche. Le studio de développement Panik Arcade décrit le jeu comme «l'enfant démoniaque de 'Balatro' et 'Buckshot Roulette'». Dans ce roguelike, vous manipulez une machine à sous et collectez des améliorations pour augmenter vos chances de réussite.

Quand: 3 septembre

Où : PC



Quelles sont les bandes-annonces que vous aimez le plus ? Et - quelles bandes-annonces avons-nous manquées?

Photo d’en-tête : Prologue : Go Way Back

