Voici les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine

Nouveautés + tendances
Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2025
par Kim Muntinga
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces les plus passionnantes du monde du jeu.
Trop de jeux, trop de bandes-annonces, trop peu de temps. Chaque semaine, les éditeurs publient des centaines de vidéos passionnantes. Pour que vous n'ayez pas à fouiller dans toutes ces bandes-annonces, nous nous en chargeons pour vous. Voici les perles que nous avons sélectionnées avec la plus grande prudence
Qu'il s'agisse d'une nouvelle annonce ou d'une mise à jour d'un jeu existant. Qu'il s'agisse d'un jeu AAA ou d'un secret indépendant. Voici un aperçu des meilleurs trailers de la semaine (du 8 au 15 août).
Le premier jeu du studio Playerunknown Productions, fondé par le créateur de «PUBG» Brendan Greene. Ce roguelike de survie devrait proposer un monde de jeu immense. Cela me fait penser à «Firewatch». La bêta ouverte est disponible dès maintenant.
Quand: dès maintenant
Où: PC
Saber Interactive est de retour avec une nouvelle simulation. Cette fois, vous gérez un port et empilez des conteneurs.
Quand: tbd
Où: PS5, Xbox Series X/S, PC
Enfin un nouveau signe de vie pour le jeu de survie à la première personne. Dans le rôle d'une exploratrice, vous tentez de quitter Isla Nublar. Le jeu se déroule quelques jours après les événements du film original. La nouvelle bande-annonce donne quelques nouvelles impressions des coulisses.
Quand: tbd
Où: PS5, Xbox Series X/S, PC
Une bande-annonce n'a pas besoin de montrer grand-chose pour faire battre le cœur des fans. Dans le cas de «Football Manager 26», il suffit d'annoncer que la franchise revient d'entre les morts après annulé «Football Manager 25».
Quand: tbd
Où: tbd
Croyable mais vrai : le jeu «Helldivers 2», autrefois exclusif à la Playstation, sera bientôt disponible sur les consoles de Microsoft. Dans la bande-annonce, un crossover «Halo» est même évoqué à la fin.
Quand: 28 août
Où: Xbox Series X/S (déjà disponible sur PS5 & PC)
Le prochain hit AAA en solo en provenance de Corée du Sud ? Ce jeu d'action-aventure est développé avec l'Unreal Engine 5 et est basé sur un roman coréen classique. La bande-annonce pré-rendue laisse beaucoup de questions en suspens - mais les vibrations sont bonnes.
Quand: tbd
Où: PS5, Xbox Series X/S, PC
Un jeu de tir en rogue-like en co-op. Ce qui distingue le titre des jeux comparables, c'est son cadre inhabituel dans une ville engloutie.
Quand: dès maintenant
Où : PC
Il y a des trailers qui me convainquent en quelques secondes de l'intérêt d'un jeu. C'est le cas de la vidéo d'annonce de «The Secret of Weepstone». Ce dungeon crawler oldschool se présente dans un look noir et blanc dessiné à la main sacrément cool.
Quand: 2026
Où : PC
Le jeu de plateforme 3D classique a droit à un remake. La bande-annonce montre tout ce qui a changé graphiquement. Je n'ai jamais joué à l'original et j'aimerais bien combler ce manque de connaissances.
Quand: 26 septembre
Où: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC
Qu'est-ce que je viens de voir, bon sang ? Un «Pokémon»-like avec des robots qui dansent ? Je vais peut-être jeter un coup d'œil à la démo, disponible dès maintenant sur Steam.
Quand: tbd
Où : PC
Vous avez envie d'un RPG d'action old school ? «Asterfel» ressemble à un jeu des années zéro et rappelle des classiques comme «Gothic».
Quand: tbd
Où : PC
Le deuxième jeu du studio de développement zurichois Lululu Entertainment (quel nom !) obtient une date de sortie dans la nouvelle bande-annonce. Vous incarnez une tête qui prend le contrôle de différents objets. Une idée géniale.
Quand: 16 septembre
Où: PS5, Switch, PC
Attention, risque de recherche. Le studio de développement Panik Arcade décrit le jeu comme «l'enfant démoniaque de 'Balatro' et 'Buckshot Roulette'». Dans ce roguelike, vous manipulez une machine à sous et collectez des améliorations pour augmenter vos chances de réussite.
Quand: 3 septembre
Où : PC
Quelles sont les bandes-annonces que vous aimez le plus ? Et - quelles bandes-annonces avons-nous manquées?
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.