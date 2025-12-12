Nouveautés + tendances 18 12

Voici les gagnants des Game Awards 2025

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 12/12/2025

13 nominations, 9 récompenses. Comme prévu, "Clair Obscur : Expedition 33" aux "Game Awards" 2025. Il n'y a pas eu de grandes surprises.

Pendant plus de quatre heures, l'industrie du jeu vidéo s'est célébrée au Peacock Theater de Los Angeles. Pour beaucoup, les nouvelles bandes-annonces sont le clou du spectacle. Mais des prix seront également décernés.

Le plus grand triomphe est célébré par «Clair Obscur : Expedition 33». Le jeu de Sandfall Interactive remporte le prix dans neuf des 13 catégories. Tant les 13 nominations que les neuf victoires constituent un record dans les douze ans d'histoire des Game Awards. Le prix le plus important, Game of the Year, en fait également partie. Le record était détenu auparavant par «The Last of Us : Part II» avec sept victoires. Avec cinq récompenses chacun, «God of War : Ragnarok» et «Baldur's Gate 3» anciens grands gagnants des récompenses.

«Expedition 33» m'a également complètement convaincu : le gameplay, la présentation et l'histoire sont parmi les meilleurs auxquels j'ai jamais joué. Les critiques n'ont pas été les seuls à être enthousiastes, la communauté des joueurs l'était aussi : le jeu s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires. Un énorme succès pour le petit studio de Montpellier.

Critique « Clair Obscur : Expedition 33 », mon JRPG de l'année par Kevin Hofer

Parmi les autres nominés pour le Game of the Year, on trouve «Kingdom Come Deliverance 2», «Hollow Knight : Silksong», «Hades 2», «Death Stranding 2» et «Donkey Kong : Bananza».

En plus de «Expedition 33», d'autres jeux ont également remporté des prix cette année - même si cela n'a pas semblé être le cas pendant le spectacle. Parmi eux, «Hades 2», «Hollow Knight : Silksong», «Donkey Kong Bananza», «.Battlefield 6», «Doom : The Dark Ages», «South of Midnight» et «Arc Raiders».

Ainsi, il n'y a pas eu de grandes surprises. Il n'était pas non plus nécessaire d'être devin pour savoir que «GTA VI» remporterait le prix du jeu le plus attendu ou «The Last of Us : Season 2» celui de la meilleure adaptation.

Vous trouverez ci-dessous tous les gagnants de chaque catégorie :

Meilleur jeu familial - «Donkey Kong Bananza»

Innovation En Accessibilité - «Doom : The Dark Ages»

Meilleur jeu esport - «Counter-Strike 2»

Meilleur athlète Esports - «Chovy»

Meilleure équipe esports - Team Vitality - «Counter-Strike 2»

Meilleur jeu mobile - «Umamusume : Pretty Derby»

Meilleur jeu indépendant - «Clair Obscur : Expedition 33»

Meilleure adaptation - «The Last of Us : Season 2»

Meilleur jeu d'action - «Hades II»

Meilleure performance - Jennifer English («Expedition 33»)

Jeux pour l'impact - «South of Midnight»

Meilleur jeu en cours - «No Man's Sky»

Meilleur design audio - «Battlefield 6»

Créateur de contenu de l'année - MoistCr1TiKaL

Meilleur jeu de combat - «Fatal Fury : City of the Wolves»

Le jeu le plus attendu - «Grand Theft Auto VI»

Game Changer - Girls Make Games

Meilleur jeu d'action-aventure - «Hollow Knight : Silksong»

Meilleure direction artistique - «Clair Obscur : Expedition 33»

Meilleur jeu de simulation/stratégie - «Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Meilleur premier jeu indépendant - «Clair Obscur : Expedition 33»

Meilleur score et musique - Lorien Testard («Expédition 33»)

Meilleur jeu de sport/course - «Mario Kart World»

Meilleur support communautaire - «Baldur's Gate 3»

Meilleur jeu VR/AR - «The Midnight Walk»

Meilleur RPG - «Clair Obscur : Expedition 33»

La voix du lecteur - «Wuthering Waves»

Meilleur récit - «Clair Obscur : Expedition 33»

Meilleur jeu multijoueur - «Arc Raiders»

Meilleure direction de jeu - «Clair Obscur : Expedition 33»

Jeu de l'année - «Clair Obscur : Expedition 33»

Qu'en pensez-vous : Les bonnes personnes ont-elles gagné ? Discutez-en dans les commentaires.

