Amazon engage un lauréat d'un Emmy pour l'adaptation de God of War

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 3/12/2025

La série "God of War" prévue par Amazon Prime Video se précise. Avec l'engagement du réalisateur Frederick E. O. Toye et une commande de deux saisons, le service mise sur une réalisation à long terme.

L'adaptation en série de «God of War», annoncée de longue date, progresse désormais concrètement : Pour les deux premiers épisodes, Amazon a fait appel au réalisateur à succès Frederick E. O. Toye a été engagé. Toye, qui a été récompensé par un Emmy en 2024 pour son travail de réalisateur sur la série historique «Shōgun», devrait jouer un rôle déterminant dans le ton et le look de la série. Outre «Shōgun», il a également participé à des productions telles que «The Boys», «Westworld» et plus récemment l'adaptation en série de «Fallout».

Parallèlement, Amazon envoie un signal clair : Le service de streaming a commandé la série pour deux saisons, soulignant ainsi sa grande confiance dans le projet et la perspective de faire de «God of War» une production de prestige de poids.

La direction créative se dote d'une structure claire

Depuis fin 2024, la responsabilité créative globale est confiée à Ronald D. Moore, qui a l'expérience de la construction d'univers de séries complexes avec «Battlestar Galactica» en 2004 et «Outlander». Son arrivée a mis fin à une période de relative incertitude et a donné à la production un profil plus clair. En collaboration avec Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios et Playstation Productions, Moore s'efforce d'adapter l'œuvre originale de manière à ce qu'elle fasse écho aux fans de jeux tout en touchant un nouveau public.

Ronald D. Moore est responsable de l'orientation créative de la série «God of War» en tant que showrunner.

Source : Gage Skidmore

Orientation vers l'ère nordique des jeux

En termes de contenu, la série suit la phase nordique de la série de jeux vidéo, qui a marqué le redémarrage narratif de «God of War» en 2018. Le point de départ est le voyage commun de Kratos et de son fils Atreus, qui doivent transporter les cendres de Faye, la femme décédée de Kratos, jusqu'au plus haut sommet des neuf mondes. Cette prémisse constitue le centre émotionnel de l'œuvre originale : une relation père-fils faite de retenue, de méfiance et de rapprochement progressif.

La relation entre Kratos et Atreus constitue le centre émotionnel de l'adaptation en série prévue.

Source : Santa Monica Studio

En outre, la série met en avant les conflits avec des personnages de la mythologie nordique : parmi eux, des dieux comme Baldur, Freya ou Thor, dont les rôles pourraient toutefois être rééquilibrés dans la version série. Les créateurs ne prévoient pas de raconter directement le jeu de manière scénarisée. Au lieu de cela, l'intrigue sera restructurée pour la narration en série, notamment en ajoutant des points de vue, en élargissant les personnages secondaires et en les inscrivant plus clairement dans les structures politiques et mythologiques des neuf mondes.

Le casting, une prochaine étape cruciale

A mesure que la direction créative se dessine, le casting passe au premier plan. Le casting de Kratos et d'Atreus, en particulier, est considéré comme essentiel pour transmettre de manière crédible la profondeur émotionnelle et la tension dynamique de l'œuvre originale. Aucun rôle n'a été confirmé pour l'instant, mais la production a déclaré qu'elle accorderait une priorité particulière à la sélection

Dans les jeux, Kratos a été doublé récemment par Christopher Judge, dont la voix distinctive et l'intensité calme ont marqué le personnage. Judge est également connu pour avoir incarné Teal'c dans la série de science-fiction «Stargate SG-1». En l'état actuel des choses, Judge lui-même ne serait pas candidat à l'adaptation en série.

Avec un Emmy pour son travail sur «Shōgun», Frederick E. O. Toye fait partie des réalisateurs renommés du genre.

Source : directorsguild / Instagram

Les préparatifs ont déjà commencé à Vancouver, qui reste le lieu de tournage principal. La production en est actuellement à la phase du scénario et les castings sont en cours. Le tournage proprement dit devrait débuter en mars 2026, ce qui rend peu réaliste une date de lancement avant 2027.

L'importance de la série de jeux

Le modèle est l'une des marques les plus populaires de Sony Interactive Entertainment. Depuis le premier opus en 2005, la série est devenue un pilier de la plateforme Playstation et s'est vendue à plus de 60 millions d'unités dans le monde.

La réinterprétation de 2018, développée par Santa Monica Studio, a notamment établi de nouveaux standards : «God of War» a remporté de nombreux prix «Game of the Year» et a été acclamé tant par la critique que par les joueurs. En 2022, le jeu s'était vendu à environ 23 millions d'exemplaires. Sa suite «God of War Ragnarök» a définitivement établi la série comme une marque de blockbuster, après avoir dépassé les cinq millions de ventes dès la première semaine de son lancement, établissant ainsi un record pour les titres exclusifs sur Playstation 5.

Photo d’en-tête : Santa Monica Studio

