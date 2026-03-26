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Unihertz Titan 2 Elite : le smartphone à clavier rafle la mise sur Kickstarter

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 26/3/2026

Des milliers de préventes, un chiffre d'affaires de plusieurs millions - le smartphone à clavier d'Unihertz est un succès surprise sur Kickstarter. Et ce, malgré le prix de l'appareil (500 à 600 francs ou euros).

Pendant des années, les smartphones équipés d'un clavier physique ont été considérés comme un phénomène de niche. Unihertz sert les fans de vraies touches depuis 2019, et le fabricant chinois a présenté sa cinquième génération, le Titan 2 Elite, lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Les préventes sur Kickstarter le montrent : Le créneau s'est considérablement développé.

Nouveautés + tendances Unihertz lance également un smartphone avec clavier par Lorenz Keller

Pour la première fois, cinq ans de mises à jour Android

Comme Unihertz lance tous ses produits via Kickstarter, il est possible de faire des comparaisons. Ainsi, le modèle précédent Titan 2 a rapporté environ 1,6 million de francs, soit 1,8 million d'euros, l'an dernier. Pour le Titan 2 Elite, c'était déjà plus de deux millions de francs ou d'euros après 48 heures.

La pièce maîtresse du Titan 2 Elite est son clavier.

Les raisons de ce succès sont doubles. Premièrement, les appareils mobiles de style Blackberry connaissent un renouveau. D'autres projets le montrent, comme le Clicks Communicator, qui rencontre également un grand succès au sein de la communauté.

Nouveautés + tendances Clicks Communicator est également disponible avec des claviers en allemand et en français par Lorenz Keller

Deuxièmement, Unihertz se positionne pour la première fois comme un fournisseur sérieux. En effet, le fabricant livre l'appareil avec la dernière version d'Android 16 et promet des mises à jour pendant des années. Le Titan 2 Elite recevra les nouvelles versions d'Android jusqu'à Android 20, soit pendant cinq ans. Et des mises à jour de sécurité jusqu'en 2031.

La première prise en main au MWC avec un modèle de présérie a également montré qu'Unihertz joue dans une autre ligue qualitative que jusqu'à présent. J'ai trouvé l'appareil et le clavier élégants et de grande qualité.

Livraison à partir de juin

Grâce à la campagne Kickstarter, tous les détails sur l'appareil sont désormais connus, y compris les prix et la date de lancement. Lors du salon, le fabricant n'a donné que quelques specs.

Deux versions sont disponibles : le Titan 2 Elite et le Titan 2 Elite Pro. Le fabricant livrera le premier modèle à partir de juin, au prix régulier d'environ 500 francs ou euros. Le second sera disponible à partir d'octobre au prix d'un peu moins de 600 francs ou euros.

Il y a trois différences entre les variantes : la moins chère est équipée du processeur Dimensity 7400, de 256 Go de mémoire et d'un appareil photo principal de 50 mégapixels sans stabilisation optique. Le modèle Pro, plus cher, a été équipé par Unihertz du processeur Dimensity-8400, de 512 Go de mémoire et du même capteur avec OIS.

Le reste des spécifications est identique : par exemple l'écran AMOLED de 4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et une luminosité maximale de 1600 Nits, la batterie de 4050 mAh ou la mémoire vive de 12 Go. A cela s'ajoutent un scanner d'empreintes digitales sur le côté, un emplacement pour carte mémoire, le support de l'eSIM et un bouton rouge supplémentaire qui peut être programmé librement.

Le bouton rouge sur le côté peut être librement programmé.

Il est important de savoir : Sur Kickstarter, seule la disposition du clavier QWERTY est vendue, mais elle peut être modifiée pour de nombreuses autres langues. Ainsi, il est possible de taper avec la disposition du clavier allemand ou français - les inscriptions ne correspondent tout simplement pas. Le fabricant promet que des versions avec QWERTZ et AZERTY suivront.

Unihertz enverra les précommandes dans les pays de l'UE, mais pas en Suisse. Toutefois, l'appareil devrait arriver avec un peu de retard dans notre assortiment - comme de nombreux autres modèles du fabricant.

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