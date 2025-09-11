Tech love Épisode 270 : iPhone 17, TV LED RGB, "KPop Demon Hunters", "Hollow Knight Silksong

Nouveautés + tendances
Apple AirPods Pro 3 : les nouveaux écouteurs d'Apple avec un doctorat
par Florian Bodoky
Les nouveaux iPhones sont arrivés - l'un d'entre eux est léger et fin comme l'air. L'avenir de l'affichage pour les téléviseurs a peut-être été dévoilé à l'IFA. Et nous surfons sur la vague hype de "KPop Demon Hunters" et "Hollow Knight Silksong".
Apple a présenté sa dernière gamme d'iPhones, d'Air Pods Pro et de montres. La plus grande attention a été accordée à l'iPhone Air ultra-mince. Malgré une épaisseur record, il ne devrait pas faire de compromis sur les performances ou la batterie. Les nouveaux téléviseurs équipés de LED RVB pourraient également être sans compromis. Même l'OLED devrait faire pâle figure face à cette technologie d'avenir. Luca a pu en prendre plein les yeux à l'IFA de Berlin.
Nous n'avons pas seulement eu un coup d'œil, mais surtout une oreille sur «KPop Demon Hunters». Le film Netflix le plus populaire de tous les temps nous enchante aussi - du moins la plupart d'entre nous.
Et nous avons pris un autre ticket de train hype, celui de «Hollow Knight Silksong». Ce magnifique metroidvania nous enchante, mais nous désespère aussi parfois.
