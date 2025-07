Nouveautés + tendances 3 2

Tech love Épisode 261 : Les téléphones pliables de Samsung, les rubans d'IA de Spotify, "Superman", "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 10/7/2025

Samsung poursuit la tendance des smartphones ennuyeux. Sur Spotify, des groupes d'IA font de la musique. "Superman" n'est pas une superstar et "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" distille des vibrations des années 2000.

Samsung présente de nouveaux flip-phones et téléphones pliables et la Galaxy Watch 8 se dote à nouveau d'une lunette. Notre enthousiasme est limité. Le temps des grandes innovations est-il révolu ? L'excitation est plus grande chez Spotify. Là-bas, les soupçons se sont confirmés : le dernier fleuron musical est un groupe d'IA.

Pas vraiment de décollage pour «Superman». Le lancement par James Gunn du nouvel univers DC est agréable à regarder, mais reste timide sur le fond.

Le site «Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4» ne propose pas non plus beaucoup d'innovation. Mais le double remake des jeux de skate est vraiment beau et aussi amusant qu'en 2001 et 2002 respectivement.

Thèmes

[00:02:23]

Samsung plie plus fin

Samsung plie plus fin [00:22:11] Les bandes d'IA sont là

[00:58:36] Film conseillé : «Superman»

[01:13:08] Conseil de jeu : «Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4»

