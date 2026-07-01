Nouveautés + tendances 21 44

Sony met fin aux jeux sur support physique : plus de disques PlayStation à partir de 2028

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 1/7/2026

Sony met fin à la production de disques physiques. L'avenir de la PlayStation sera entièrement numérique.

Dans un article de blog, Sony annonce la fin des jeux physiques. La production de disques de jeux pour les consoles PlayStation sera arrêtée à compter de janvier 2028.

L'entreprise écrit :

En réponse à l'évolution des habitudes de consommation, les nouveaux jeux ne seront désormais disponibles qu'au format numérique via le PlayStation Store et chez les revendeurs.

Cela concerne non seulement les titres propres à Sony, mais également les jeux de développeurs tiers. Les jeux déjà commercialisés et ceux qui sortiront d’ici fin 2027 ne sont pas concernés.

Sony justifie cette mesure radicale par les préférences de sa clientèle : «Pour Sony Interactive Entertainment, cette évolution constitue une réaction logique à l’évolution des habitudes de consommation, les supports numériques étant désormais nettement plus demandés que les supports physiques. Cette transition nous permet d’adapter encore davantage notre offre aux besoins de notre communauté et à la manière dont la plupart des joueuses et joueurs accèdent aujourd’hui aux jeux et les utilisent.»

Dans une autre communiqué, Sony annonce par ailleurs que les boutiques en ligne pour PS3 et PlayStation Vita fermeront leurs portes à partir de 2027.

En route vers un avenir numérique

Sony a déjà posé les jalons d’un avenir entièrement numérique avec le lancement de la version révisée de la PS5 et de la PS5 Pro. Ces consoles ont été commercialisées sans lecteur de disque. Ceux qui souhaitaient continuer à jouer à leurs jeux physiques devaient payer un supplément pour un lecteur Blu-ray séparé.

Point de vue L’avenir du jeu est numérique et vous en payez le prix Philipp Rüegg 113 132

De nombreux analystes ont également entrevu un avenir sombre pour les jeux physiques lors de la phase de précommande de «Grand Theft Auto 6».

Rockstar Games a annoncé que l’édition physique «» » d’ «, sans disque mais accompagnée d’un code de téléchargement, serait commercialisée. Compte tenu de la décision radicale de Sony d’opter pour un avenir numérique pour la PlayStation, cette démarche semble, rétrospectivement, plus que logique.

Nouveautés + tendances « GTA 6 » coûte 80 francs et est proposé sans disque Philipp Rüegg 177 418

La date mentionnée par Sony dans son communiqué de presse officiel pourrait fournir des indices sur la période de lancement de la PlayStation 6. Selon des initiés du secteur, la console de nouvelle génération de Sony devrait sortir à la fois en version de salon et en version d'appareil mobile.

Les disques physiques compliqueraient l’interopérabilité entre la console portable et la console de salon. Le passage à un écosystème entièrement numérique est donc logique pour Sony au lancement de la nouvelle génération. De même, l’entreprise peut réaliser des économies en supprimant le lecteur de disque. Compte tenu de la flambée des prix des composants, Sony mettra tout en œuvre pour proposer la PS6 à un prix accessible au grand public.

Je regrette cette décision radicale. Les jeux physiques ont pour moi une valeur de collection particulière. Et ils m’appartiennent à moi – contrairement aux licences numériques que j’achète dans des boutiques en ligne et qui peuvent m’être retirées à tout moment.

Sony a récemment démontré de manière impressionnante les risques liés aux achats numériques. L’entreprise a supprimé des centaines de films achetés des bibliothèques PlayStation – pour des raisons de licence «» .

Nouveautés + tendances Sony supprime des centaines de films achetés des bibliothèques PlayStation Kim Muntinga 40 39

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 21 personne(s)







