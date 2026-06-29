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Sony supprime des centaines de films achetés des bibliothèques PlayStation

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 29/6/2026

Sony supprime des centaines de films achetés des bibliothèques PlayStation britanniques. La Suisse n'est pas concernée. Cette affaire montre néanmoins à quel point la propriété numérique peut être éphémère.

Vous achetez un film, vous payez le prix fort et vous le retrouvez ensuite dans votre bibliothèque numérique. Pourtant, des années plus tard, il disparaît. C'est exactement ce qui arrivera à certains utilisateurs de PlayStation au Royaume-Uni à partir du 1er septembre 2026.

Sony supprimera alors 551 titres du distributeur Studiocanal des bibliothèques vidéo personnelles de ces utilisateurs. Sont concernés les films et séries déjà achetés, parmi lesquels «Terminator 2», «Apocalypse Now : The Final Cut», «Hot Fuzz», «Moonlight», «Paddington» et plusieurs «Rambo» films. Vous trouverez la liste complète ici.

Sony invoque comme raison l'expiration des accords de licence avec Studiocanal. L’entreprise ne fait aucune mention d’un remboursement ou d’une autre forme de compensation. Particulièrement ironique : l’e-mail d’information adressé aux utilisateurs concernés se terminait par le slogan PlayStation « «, Play has no limits »».

Pour la Suisse, Sony n’a pour l’instant annoncé aucune suppression de ce type. L’ancien service vidéo PlayStation était toutefois également disponible dans ce pays, ce qui permettait aux utilisateurs suisses d’acheter des films numériques via la plateforme de Sony. L’Allemagne et l’Autriche avaient déjà été touchées par un cas similaire en 2022.

Dès 2022, des films achetés avaient disparu

Le cas actuel n’est pas un cas isolé. Le 31 août 2022, Sony avait déjà supprimé des contenus Studiocanal achetés des bibliothèques des utilisateurs allemands et autrichiens.

En Allemagne, la liste comptait 314 titres, contre 137 en Autriche. Parmi ceux-ci figuraient des films tels que « «», «John Wick»», « «», «La La Land»», « «», «La Série de Hunger Games»», « «», «Paddington»» et plusieurs volets de la série « «» «Saw»».

Ce qui était particulièrement délicat, c’est que Sony avait cessé la vente et la location de films via le PlayStation Store à peine un an auparavant. À l’époque, l’entreprise avait déclaré que les achats antérieurs resteraient accessibles. Peu de temps après, cette promesse ne s’appliquait plus aux titres concernés de Studiocanal.

«Acheter» ne signifie pas automatiquement posséder

Cette affaire met en évidence la différence entre un achat physique et un achat numérique. Un Blu-ray reste sur votre étagère, même si le distributeur met fin à son contrat avec le studio de cinéma. En revanche, pour les contenus numériques, vous acquérez généralement une licence liée à votre compte, à la plateforme et aux accords de celle-ci avec les détenteurs de droits. Le fait que la mention « Acheter «»» puisse être trompeuse a déjà donné lieu à une action en justice chez Ubisoft.

Nouveautés + tendances Licence au lieu d'achat : deux joueurs poursuivent Ubisoft pour manque de transparence des informations Debora Pape 73 64

Cela concerne en principe également les jeux vidéo. Certes, les titres retirés de la vente restent généralement disponibles pour les acheteurs antérieurs. Toutefois, s’ils nécessitent des serveurs, une activation en ligne ou des téléchargements supplémentaires, leur utilisation peut néanmoins être restreinte, voire totalement impossible. Dans son commentaire, mon collègue Philipp passe en revue les inconvénients que le monde de plus en plus numérique du jeu vidéo entraîne pour les acheteurs.

Point de vue L’avenir du jeu est numérique et vous en payez le prix Philipp Rüegg 113 132

Photo d’en-tête : Thrive Studios ID / Shutterstock

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