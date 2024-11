Licence au lieu d'achat : deux joueurs poursuivent Ubisoft pour manque de transparence des informations

Ubisoft a bloqué l'accès au jeu "The Crew". Deux Californiens ne veulent pas se laisser faire. La question est la suivante : achetez-vous le jeu ou seulement la licence d'utilisation ?

Lorsque vous perdez l'accès à un jeu que vous avez acheté, c'est ennuyeux. Après tout, vous avez dépensé de l'argent pour l'obtenir et vous voulez l'utiliser. Au début de l'année, Ubisoft a bloqué l'accès au jeu de course "The Crew" environ neuf ans après sa sortie. Pour cette raison, deux joueurs californiens poursuivent le géant du jeu vidéo en justice.

L'affaire "The Crew" et la plainte d'Ubisoft

"The Crew" est sorti en décembre 2014, il s'agissait d'un jeu multijoueur en monde ouvert où de nombreux gamers pouvaient se rencontrer et jouer ensemble. En conséquence, une connexion Internet permanente et une infrastructure de serveurs étaient nécessaires.

Le 14 décembre 2023, Ubisoft a retiré le jeu de la vente et a annoncé le retrait des serveurs du réseau fin mars 2024. Ubisoft a indiqué que ceux qui avaient acheté le jeu peu de temps auparavant pouvaient éventuellement se faire rembourser le prix d'achat. Cependant, les deux plaignants avaient déjà acheté le jeu en 2018 et 2020, ce qui excluait tout remboursement.

Ils argumentent qu'au moment de l'achat, ils pensaient acquérir le jeu plutôt qu'une licence d'utilisation limitée dans le temps.

Les dernières conditions d'utilisation des services d'Ubisoft, en vigueur depuis mai 2020, indiquent que seule une licence comprenant un droit d'utilisation "limité, incessible et révocable" est accordée aux utilisateurs.

Une loi californienne pour plus de transparence

Les discussions autour du jeu bloqué ont déjà conduit à l'adoption d'une nouvelle loi en Californie. Elle s'appliquera à partir de 2025 et obligera les plateformes de jeux à indiquer clairement que lors de l'achat d'un jeu, ce n'est pas le jeu qui est acheté, mais une licence d'utilisation. Celle-ci peut être retirée. Les boutons tels que "Acheter un jeu" sont trompeurs. La loi ne change pas les faits, elle vise seulement à les clarifier.

Sur Steam, la mention est déjà visible dans le panier d'achat.

Steam indique que vous n'achetez qu'une seule licence.

Source : Debora Pape

Il y a 20 ans, la question ne se posait pas

Les plus anciens s'en souviennent encore : jusqu'au début des années 2000, les jeux achetés ne différaient guère des films achetés sur DVD. Pour jouer, le support était nécessaire et vous n'aviez pas besoin d'une connexion Internet permanente ni d'être lié à votre compte. Le droit d'auteur du jeu appartenait au studio de développement, mais il n'avait aucun moyen de restreindre l'accès au jeu par la suite.

Lorsque vous achetez un jeu aujourd'hui, vous pouvez également penser qu'il vous appartient - après tout, vous le payez de la même manière qu'il y a 20 ans. Mais les développeurs de jeux et les opérateurs de plateformes ne sont pas de cet avis. S'ils bloquent l'accès à un jeu, vous ne pouvez plus y accéder. Même si vous possédez le support physique et donc le logiciel du jeu.

Les blocages peuvent survenir, par exemple, en cas de problèmes de droits d'auteur avec le jeu ou si des clés ont été distribuées sans autorisation par des fournisseurs tiers. Un exemple récent est le jeu "Concord", qui a été retiré des bibliothèques en septembre, deux semaines seulement après sa sortie. Les acheteurs ont toutefois été remboursés.