Sony développe un nouveau film de la série Men in Black

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 8/12/2025

Sony pose les jalons d'un nouveau volet de la série "Men in Black". Chris Bremner, un auteur expérimenté de la franchise, se chargera du scénario. Le studio espère un nouveau départ après un reboot décevant.

Les costumes noirs et les lunettes de soleil devraient revenir à l'écran : Sony Pictures travaille sur un nouveau film de la série «Men in Black». Pour le scénario, le studio a fait appel à l'auteur Chris Bremner, qui s'est déjà fait connaître avec les deux derniers films «Bad Boys». Sony fait ainsi appel à un scénariste qui a prouvé comment relancer avec succès une franchise établie.

Un projet en phase de démarrage

Le nouveau film n'en est encore qu'à ses débuts. Ni le réalisateur ni les acteurs ne sont officiellement à bord. Une seule chose est claire : Bremner doit d'abord terminer le script. Ensuite, Will Smith sera l'un des premiers à le lire. Sony espère le convaincre d'incarner à nouveau l'agent J. Reste à savoir s'il restera le personnage principal ou s'il passera le relais dans un rôle de mentor. Un retour de Tommy Lee Jones dans le rôle de l'agent K est considéré comme peu probable.

Poursuite ou nouveau départ ?

Officiellement, il s'agit du cinquième film de la série. Après le reboot «Men in Black : International» de 2019 avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson, qui a déçu financièrement, Sony semble vouloir revenir aux sources. On ne sait pas encore si l'histoire sera une suite directe de la trilogie originale ou si elle adoptera une nouvelle approche. Une seule chose est sûre : la franchise reste un atout précieux pour Sony. Les films précédents ont rapporté environ 1,9 milliard de dollars dans le monde.

Pourquoi le reboot de « International» a déçu

Au total, «Men in Black : International» a rapporté environ 253,9 millions de dollars dans le monde, soit beaucoup moins que «Men in Black 3», qui a dépassé les 624 millions de dollars en 2012. Avec des coûts de production de 94 à 110 millions de dollars (hors marketing), le film est clairement en deçà des attentes d'un blockbuster estival. Le démarrage nord-américain laissait déjà présager cette évolution : Avec environ 30 millions de dollars, le film a réalisé le démarrage le plus faible de toute la franchise.

Les critiques et les réactions du public ont été modérées. On a critiqué une intrigue faible et peu inspirée ainsi que l'absence de personnages phares familiers. Sur Rotten Tomatoes, le film n'obtient que 23 pour cent au tomatomètre, sur la base de 318 critiques : le plus mauvais résultat de toute la série. La situation est meilleure du côté du public, mais là aussi, l'accueil est mitigé : Le popcornomètre est à 66 pour cent, en se basant sur plus de 10 000 avis vérifiés.

Sony lui-même a qualifié plus tard «International» de «pas vraiment un flop financier», car les coproducteurs et les recettes ultérieures ont largement couvert les coûts. Mais en même temps, le studio a reconnu que le film «n'était pas le nouveau départ que nous espérions».

La question de savoir si le nouveau film répondra aux attentes reste ouverte. Ce qui est sûr, c'est que Sony veut cette fois faire les choses bien : Avec une idée forte et un auteur qui a prouvé comment faire évoluer une franchise avec succès. Les costumes noirs sont donc loin d'être passés de mode.

Photo d’en-tête : Sony Pictures

