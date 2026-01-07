Nouveautés + tendances 6 2

Smartwatch endurante : la nouvelle Moto Watch de Motorola en détail

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Motorola lance sa propre smartwatch. La Moto Watch est assez imposante, mais elle est également abordable.

Avec un diamètre de 47 millimètres, elle devrait être moins adaptée aux poignets fins. Mais la nouvelle Moto Watch a de l'allure. Motorola l'a présentée au salon de la technologie CES de Las Vegas

Une montre imposante avec un écran OLED

La Moto Watch, outre ses 47 millimètres d'écran OLED, n'est tout de même pas trop massive. Elle mesure 12 millimètres d'épaisseur et pèse 35 grammes. Ma Garmin Venu 3s de 42 mm pèse 40 grammes de plus. Le verre Corning Gorilla Glass 3 protège l'écran contre les rayures, le cadre est en aluminium et la couronne en acier inoxydable. Les bracelets sont disponibles en couleurs Pantone et en différents matériaux, comme le silicone ou le métal.

Motorola a fait certifier sa Watch IP-68 et annonce une protection jusqu'à 1 ATM. Selon le fabricant, cela devrait permettre de résister à une immersion dans l'eau douce jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes et à une pression d'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur pendant 10 minutes.

Motorola promet une autonomie de la batterie allant jusqu'à 13 jours. Si vous préférez un écran Always-On, c'est encore sept jours. Grâce au microphone et au système de haut-parleurs intégrés, il est également possible de passer de courts appels en mode mains libres.

Logiciel en coopération avec Polar

Motorola propose avec la Watch des fonctions habituelles comme le suivi de la fréquence cardiaque, l'enregistrement de la forme physique avec valeur d'intensité ainsi que le suivi du sommeil. Grâce à la collaboration avec Polar, les utilisateurs de la Moto Watch pourront utiliser différentes fonctions de mesure des performances «» . Selon Polar, cela permet d'obtenir un aperçu complet de la santé.

Concrètement, les données suivantes seront mesurées et comparées :

Smart Calories : un journal des calories pour avoir une vue d'ensemble de la dépense énergétique quotidienne et de l'entraînement

Tracking de l'activité physique : le résumé des pas et des entraînements

Suivi du sommeil : score de sommeil, valeurs de récupération et aperçu des différents stades de sommeil. Nightly Recharge affiche en outre ensuite les valeurs de récupération.

En tant qu'utilisateur, vous pouvez également définir des objectifs et des rappels personnalisés, par exemple pour boire de l'eau, prendre des médicaments ou être invité à faire de l'exercice après une longue période de position assise. Grâce au GPS bifréquence, la Watch enregistre la distance et le nombre de pas pendant le jogging.

Motorola ne donne aucune information sur les mesures d'oxygène dans le sang, l'ECG ou les valeurs VO2-Max. Ces valeurs devraient donc manquer.

La Watch est disponible en noir et en argent et peut être combinée avec divers bracelets.

Dès la mi-février, vous pourrez acheter la Moto Watch en noir pour 99 francs ou euros (prix de vente conseillé) . Si vous souhaitez la version premium en argent, il vous en coûtera 149 francs ou euros (prix de vente conseillé).

