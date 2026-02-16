Nouveautés + tendances 12 2

Révision de l'OSCPT : le Conseil fédéral doit faire marche arrière

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 16/2/2026

Vives critiques à l'encontre de la révision de l'OSCPT : au lieu d'une mise en œuvre, il y a maintenant une évaluation de l'impact des risques et une deuxième consultation.

Après les critiques massives contre les modifications prévues de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication dans la en consultation, le Conseil fédéral doit revoir sa copie. Au lieu de poursuivre le projet comme prévu, le Département fédéral de justice et police a ordonné un examen externe approfondi - ce qu'on appelle une analyse d'impact des risques. En outre, l'exécutif prépare une deuxième consultation.

Qu'est-ce qui est critiqué?

Le point central de la révision est la redéfinition «des obligations de coopération» des fournisseurs de télécommunications. Il s'agit d'une part des entreprises de télécommunication classiques telles que Swisscom, Sunrise et Salt, mais aussi des plateformes de communication telles que WhatsApp, Threema ou Proton - c'est-à-dire des fournisseurs qui proposent des services de VoIP, de VPN, de messagerie électronique ou des services similaires. Le projet initial prévoyait que les services comptant plus de 5000 utilisateurs devaient déjà enregistrer certaines données - comme l'adresse IP - et les fournir sur demande à des fins d'identification. Les fournisseurs comptant plus d'un million d'utilisateurs devaient en outre conserver les métadonnées, telles que les informations de géolocalisation, pendant six mois.

En coulisse Révision de l’OSCPT : le Conseil fédéral veut faire passer la surveillance par voie d’ordonnance par Florian Bodoky

Ce projet a suscité des critiques de toutes sortes : l'association du secteur informatique Swico a qualifié le projet de «de disproportionné et rechtlich problematisch». Il a mis en garde contre les coûts supplémentaires, la charge administrative et les effets négatifs sur le site d'innovation suisse. Le service de messagerie Threema a déclaré que la révision l'obligerait à collecter davantage de données et à les conserver plus longtemps que ne le prévoit son propre concept de protection des données. Proton s'est également montré critique et a menacé de quitter la Suisse si cette révision était mise en œuvre. La voie envisagée - une ordonnance plutôt qu'une révision de la loi - a également suscité des critiques. Cela rendrait par exemple impossible la tenue d'un référendum.

La Société suisse du numérique a estimé que le projet portait une atteinte importante aux droits fondamentaux des personnes privées, mais aussi de groupes professionnels tels que les médecins, les avocats ou les journalistes.

Des critiques ont également été émises par les partis politiques de tous bords : l'UDC a critiqué les charges économiques imposées aux entreprises et aux PME. Les représentants du PLR, des Verts, des Verts libéraux et du PS ont exprimé des doutes quant à la proportionnalité, la base juridique et la mise en œuvre concrète. En conséquence, la résistance contre le projet initial s'est également formée au Parlement. Le Conseil national et le Conseil des États ont adopté des motions demandant une révision en profondeur et une nouvelle consultation.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Dès que l'analyse d'impact de la réglementation externe sera disponible, le Conseil fédéral prévoit d'élaborer une version révisée de la révision de l'OSCPT et de la soumettre à nouveau à la discussion. Le gouvernement n'a pas encore indiqué de calendrier contraignant. Il est cependant certain que le projet ne sera pas poursuivi dans sa forme initiale.

D'ici là, on ne sait pas dans quelle mesure l'ordonnance sera adaptée dans le domaine de la poste et des télécommunications.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 12 personne(s)







