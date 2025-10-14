Nouveautés + tendances 12 4

"Pokémon" piraté - Mega leak sur les nouveaux jeux d'ici 2030

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 14/10/2025

L'année dernière, le studio de développement de Pokémon, Game Freak, a été piraté. Aujourd'hui, les responsables publient de nouvelles informations issues des données dérobées.

A la veille de la sortie de «Pokémon Legends : Z-A», les hackers publient de nouvelles informations inédites tirées de l'énorme masse de données. Et elles ne manquent pas d'intérêt.

Si vous ne voulez pas que la surprise des prochains jeux «Pokémon» vous soit gâchée, ne lisez pas la suite. Ces informations sont non confirmées et non officielles, elles sont donc à prendre avec des pincettes.

Tous les jeux Pokémon» sur «jusqu'en 2030

Dans les fichiers récemment publiés, toute la feuille de route de Game Freak jusqu'en 2030 est détaillée. Les jeux «Pokémon» suivants devraient sortir d'ici la fin de la décennie.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Game Freak utilisera un nouveau moteur graphique développé en interne pour la nouvelle génération «Pokémon». Les premières images de test et les vidéos laissent espérer que la série de jeux franchira enfin une nouvelle étape technologique et laissera derrière elle les graphismes et la technique médiocres des jeux Switch.

Le prochain spin-off «Pokémon Legends» devrait sortir en 2027. En interne, il s'appellera «Ringo». Il devrait se dérouler dans la région de Galar, connue dans «Pokémon Épée et Bouclier».

En 2030, la douzième génération «Pokémon» devrait suivre pour la Switch 2. Il y a encore peu d'informations tangibles sur ces jeux.

Le projet le plus ambitieux dans le pipeline de Game Freak semble toutefois être «Seed». Il s'agirait d'un MMO qui réunirait les régions des quatre premières générations en un seul grand monde de jeu. Si cela s'avère exact, nous pourrions nous attendre au plus grand «jeu Pokémon» de tous les temps.

Pour rappel, les quatre premières régions sont : Kanto («Rouge et Bleu»), Johto («Or et Argent»), Hoenn («Rubis et Saphir») et Sinnoh («Diamant et Perle»).

De plus, les budgets de développement des jeux ont été divulgués - ils sont beaucoup plus bas que prévu. «Pokémon Legends : Z-A» n'aurait coûté que 13 millions de dollars, tandis que «Wind and Waves» aurait été budgété à environ 20 millions de dollars.

Le piratage de «Pokémon» n'est pas un incident isolé

Le piratage de Game Freak n'est pas un cas isolé. Les studios de jeux sont régulièrement la cible de groupes de pirates qui volent des données sensibles et demandent souvent une rançon aux entreprises.

Ainsi, en 2023, le studio Insomniac de Sony a été victime d'un piratage massif /page/massiver-hack--und-leaks-bei-playstation-studio-insomniac-31029. Rockstar n'a pas non plus été épargné en 2022 - une fuite massive a révélé plus de 90 vidéos de «GTA VI» publiées.

Vous pouvez lire l'annonce originale de «Teraleak» d'octobre 2024 ici :

Photo d’en-tête : The Pokémon Company / Nintendo

