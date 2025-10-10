Nouveautés + tendances 6 0

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 11/10/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les trailers et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 3/10 au 10/10) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Assassin's Creed Mirage : Valley of Memory», «Cat Isle», «Dino Lords».

Cette semaine, dans le récapitulatif des bandes-annonces, vous trouverez des surprises de Nintendo, des perles indépendantes passionnantes, des dinosaures et le retour de «Assassin's Creed Mirage».

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de toutes les bandes-annonces, nouveautés et temps forts importants.

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Close to You» / «Pikmin» - Que nous prépare Nintendo ?!

Ok, à proprement parler, ce n'est pas l'annonce d'un nouveau jeu. Je ne suis toujours pas sûr de quoi il s'agit. Mais reprenons depuis le début.

Nintendo a semé la confusion chez ses fans mardi dernier avec une vidéo qu'ils ont postée sans commentaire sur leurs réseaux sociaux. On y voit un bébé jouer avec des objets qui se déplacent comme par magie.

Qu'est-ce que... ?! Nintendo fait-il maintenant des films Pixar ? De nombreux fans ont supposé que cette mystérieuse vidéo avait quelque chose à voir avec la série de jeux «Pikmin» - notamment parce que la musique rappelle beaucoup les jeux.

Les suppositions des fans ont été confirmées mercredi. Nintendo a publié une nouvelle version de la bande-annonce sur son site «Nintendo Today!». Dans celle-ci, les petites bêtes végétales colorées étaient visibles - elles faisaient bouger la tétine et d'autres objets dans la vidéo.

Malheureusement, Nintendo n'a pas téléchargé la version de Pikmin ailleurs. En revanche, la société s'est manifestée sur X avec une explication vague concernant les mystérieuses vidéos:

«Il s'agit des premiers courts métrages produits par Nintendo Pictures.

Nintendo Pictures continuera à explorer de nouvelles possibilités créatives dans le domaine du contenu vidéo».

Nintendo Pictures - anciennement Dynamo Pictures - est un studio d'animation qui a été racheté par Nintendo en 2022. Jusqu'à présent, le studio a surtout été utilisé dans des fonctions de soutien pour les animations, les cinématiques et les actifs lors du développement des jeux Nintendo. Il est fort possible qu'à l'avenir, l'entreprise produise également de plus en plus de courts métrages.

«Mario & Wario» - pour la première fois en dehors du Japon

« Nintendo nous réserve une autre surprise dans l'une de ses vidéos de mise à jour de l'abonnement Nintendo Switch Online». Trois nouveaux jeux sont désormais disponibles dans le catalogue rétro de la SNES. Outre «Bubsy» et «Fatal Fury», «Mario & Wario» est également à l'honneur.

La particularité de ce puzzle-platformer est qu'il n'est encore jamais sorti en dehors du Japon ! Pour jouer, vous avez besoin d'une souris ou de la fonction souris de la manette Switch 2. Vous contrôlez une fée qui doit aider un «aveugle» Mario à traverser les niveaux sans se faire toucher.

Date: dès maintenant

Paraît sur : Switch, Switch 2

«Pirates de Baphomet - Les Glaces des Ténèbres : Reforged» - le retour d'un classique

Après le succès de la remasterisation 4K du premier opus, son successeur bénéficie de la même cure de jouvence. Ce jeu d'aventure, sorti à l'origine en 1997, vous permet de découvrir une sombre conspiration liée aux cartels de la drogue et à l'ancienne culture maya.

Date : début 2026

Paraît sur : «Consoles» et PC

«Gnaw» - Dino-Platformer

Dinosaures, musique jazz et graphismes dessinés à la main. Cela suffit à me convaincre de ce charmant jeu de plateforme 2D.

Date : début 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC, macOS

«Villainy» - trouvez le coupable

«Villainy» est un jeu de déduction sociale à la «Among Us». La particularité de ce jeu est qu'il propose plusieurs classes jouables, chacune ayant des capacités spéciales différentes, indépendamment de l'identité du ou de la coupable.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Cat Isle» - psspsspsssss

Un jeu de gestion confortable dans un décor de pixels enchanteur. Vous transformez une petite île au milieu de l'océan en un paradis pour les chats. Le tout est inspiré des véritables îles aux chats «» au Japon. Süüüüssss!

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Assassin's Creed Mirage : Valley of Memory» - Ubisoft offre une mise à jour gratuite

Pour célébrer les deux ans de «Assassin's Creed Mirage», Ubisoft publie une mise à jour gratuite en novembre. Celle-ci comprendra une nouvelle histoire, une nouvelle zone de jeu et des mécaniques de gameplay que les fans (re)souhaitent depuis longtemps. Wow, pas mal!

Date : 18 novembre

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

«Crimson Desert» - aperçu approfondi du gameplay

Le studio sud-coréen Pearl Abyss dévoile via IGN de nouvelles impressions sur son prochain jeu d'action-aventure en monde ouvert. Le titre se déroule dans le même univers que le MMORPG «Black Desert Online». Le jeu était initialement prévu pour la fin de l'année 2025 - à en juger par le gameplay bourré d'action, le report semble avoir été bénéfique au jeu.

Date : 29 mars 2026

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC, mac OS

«Code Vein 2» - nouvelles impressions de l'histoire

L'anime Soulslike de Bandai Namco montre des aperçus approfondis de l'histoire épique du jeu dans une nouvelle bande-annonce. C'est beau, coloré et brutal - comme son prédécesseur, mais en mieux. Mais il faudra encore patienter un peu avant la sortie du jeu.

Date : 30 janvier 2026

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dino Lords» - Des lézards géants au Moyen Âge

Un jeu de stratégie en temps réel au Moyen Âge, mais avec des dinosaures. Le site «Dino Lords» a-t-il besoin d'autres arguments de vente ? Je ne pense pas. Si vous souhaitez découvrir le jeu avant son lancement, vous pouvez vous inscrire sur Steam pour l'Alpha fermée.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Starseeker : Astroneer Expeditions» - Aventures intergalactiques

Il s'agit d'un spin-off du jeu de construction de bases «Astroneer». Seul ou en coopération, vous explorez l'immensité de l'espace avec votre station spatiale et explorez différentes planètes. De nombreux outils high-tech sont à votre disposition. La nouvelle vidéo montre pour la première fois du vrai gameplay.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

«Vampire Survivors» - Retour à l'addiction

Le jeu de bullet inversé addictif «Vampire Survivors» fait son retour avec une mise à jour gratuite. Désormais, vous pouvez affronter en ligne d'autres chasseurs de vampires... eh bien, partir à la chasse aux vampires. Une bonne raison de succomber à nouveau à cette addiction.

Date: Automne 2025

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, mac OS

«Don't Stop Girlypop !» - Attention, changement de nom

Un jeu de tir en arène old school à l'esthétique girly scintillante et malsaine. Sur Steam, il y a une nouvelle démo de la débauche d'attractions roses. De plus, un changement de nom a eu lieu - le jeu s'appelait jusqu'à présent «Incolatus» et a été rebaptisé «Don't Stop Girlypop !».

Attention, ne regardez la bande-annonce que si vous voulez une oreille dégueulasse.

🎵 Ne faites pas ! Stop ! Girlypop ! 🎵

Date : ???

Lancement pour: PC

«Empire in Decay» - Échec et mat

«Empire in Decay» combine des éléments d'échecs avec des jeux de deckbuilding et de roguelike. Vous pouvez vous attendre à des batailles au tour par tour dans une esthétique steampunk chic. Il n'y a pas de date de sortie - mais vous pouvez déjà essayer une démo sur Steam.

Date: ???

Publié pour: PC

