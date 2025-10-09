Nouveautés + tendances 2 1

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 9/10/2025

Le mois d'octobre apporte son lot de nouveautés : avec des jeux comme "Ninja Gaiden 4", "Keeper" et "Evil West", Microsoft mise sur l'action, l'ambiance et la variété dans le Game Pass.

Microsoft a annoncé le 8 octobre 2025 la prochaine vague de jeux pour le Xbox Game Pass. Le mois d'octobre apporte donc une nouvelle fois à l'abonnement un mélange coloré de nouveautés, de surprises et de séries connues. La sélection va de l'action intense aux aventures artistiques en passant par des simulations de la vie quotidienne.

«Supermarket Simulator»

Quand: dès maintenant

Où: Cloud, console, PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Dans «Supermarket Simulator», vous prenez le contrôle total d'un petit supermarché que vous développez petit à petit pour en faire un commerce florissant. Vous fixez les prix, gérez les stocks, décorez les rayons et veillez à la satisfaction des clients. Le jeu met l'accent sur les détails du quotidien : de l'ouverture de la caisse au rangement des livraisons.

Malgré le thème peu spectaculaire, un flux de jeu motivant se déploie rapidement, où la planification et l'efficacité sont récompensées. La simulation répond ainsi aux attentes de ceux qui aiment les jeux de gestion, mais qui préfèrent gérer leur entreprise dans un environnement détendu.

«Baldur's Gate & Baldur's Gate II : Enhanced Editions»

Quand: 9 octobre

Où: PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Avec les «Baldur's Gate : Enhanced Editions», deux classiques du jeu de rôle de la fin des années 90 reviennent sous une forme remaniée. Les Enhanced Editions contiennent les campagnes originales, ainsi que des extensions, des commandes modernisées et des graphismes légèrement mis à jour.

Construisez votre propre groupe de héros et vivez une histoire riche dans l'univers de Dungeons & Dragons, où chaque décision influe sur le cours des événements. Ces titres sont encore aujourd'hui considérés comme des jalons de l'art classique du jeu de rôle : tactique, textuel, mais à l'atmosphère dense.

«The Casting of Frank Stone»

Quand: 14 octobre

Où: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«The Casting of Frank Stone» vous entraîne dans une aventure sombre et mystérieuse. Vous incarnez une petite équipe de tournage qui souhaite réaliser un film d'horreur dans une ville abandonnée, jusqu'à ce que les frontières entre fiction et réalité s'estompent.

Le jeu met l'accent sur la narration, la liberté de choix et la tension psychologique. Chaque scène peut se dérouler différemment en fonction des actions et des dialogues choisis. Le développeur Supermassive Games, connu pour ses histoires interactives, promet une expérience narrative dans laquelle vous n'êtes pas un simple spectateur, mais une partie agissante d'un scénario malsain.

«Ball x Pit»

Quand: 15 octobre

Où: Cloud, console, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Ball x Pit» combine l'action d'arcade avec des éléments de construction. Vous contrôlez une balle, écrasez des obstacles et battez des ennemis dans un mélange d'habileté et de système d'amélioration stratégique.

Le titre rappelle les anciens jeux de casse-briques par son dynamisme, mais y ajoute des mécaniques modernes de roguelite : après chaque essai, vous pouvez améliorer votre camp de base, débloquer de nouvelles capacités et vous préparer pour le prochain tour.

«The Grinch : Christmas Adventures»

Quand: 15 octobre

Où: Cloud, console, PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



À l'approche des fêtes de fin d'année, le Grinch cynique est de retour. Dans «The Grinch : Christmas Adventures», vous ferez l'expérience d'un voyage familial sur une plate-forme pleine d'énigmes, d'éléments furtifs et de séquences humoristiques. Vous vous faufilez dans des villes décorées pour les fêtes, volez des cadeaux et tentez de saboter Noël.

«Eternal Strands»

Quand: 15 octobre

Où: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Premium



Dans «Eternal Strands», une aventure d'action imaginative en monde ouvert vous attend. Vous explorez de vastes paysages, combattez des créatures surdimensionnées et combinez la magie avec des systèmes de combat basés sur la physique. L'accent est mis sur la dynamique : le vent, le feu et la glace n'affectent pas seulement les combats, mais aussi l'environnement. Vous pouvez créer ou détruire des structures pour vaincre vos ennemis.

«He Is Coming» (Game Preview)

Quand: 15 octobre

Où: PC

Comment: Game Pass Premium



«He Is Coming» démarre initialement en Game Preview et est donc encore en développement. Le jeu combine une narration expérimentale et une horreur psychologique. Vous explorez une série d'environnements sombres tandis que se déroule une histoire mystérieuse qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Le RPG Roguelite-Auto-Battler se caractérise par des combats tactiques dans lesquels vous élaborez votre stratégie avant même le début du combat. Le combat est ensuite automatisé, ce qui rend le jeu plus rapide. L'atmosphère est mystérieuse et sombre, avec une histoire oppressante sur le roi démon qui se réveille. Entre les tours, vous explorerez des zones, collecterez des artefacts et renforcerez votre héros pour le combat.

«Ninja Gaiden 2 Black»

Quand: 15 octobre

Où: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Premium



Avec «Ninja Gaiden 2 Black», l'un des titres d'action les plus exigeants de son époque est de retour. Vous incarnez le légendaire Ryu Hayabusa et affrontez à nouveau un déluge de démons et d'assassins. La nouvelle édition polit les graphismes et les performances, mais ne modifie pas le niveau de difficulté sans compromis. Chaque combat demande de la précision, des réactions rapides et une réflexion tactique.

«Pax Dei»

Quand: 16 octobre

Où: PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Keeper»

Quand: 17 octobre

Où: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Keeper» est un jeu d'aventure calme et atmosphérique de Double Fine Productions. Vous incarnez un gardien silencieux qui explore un monde abandonné et en déchiffre les secrets petit à petit. Les énigmes sont intégrées de manière organique dans l'environnement et le jeu s'appuie sur l'ambiance plutôt que sur les dialogues. Les couleurs, le son et les animations créent une atmosphère presque méditative.

«Evil West»

Quand: 21 octobre

Où: Cloud, console, PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Dans «Evil West», vous combattez une armée de créatures surnaturelles dans le Far West. Le jeu combine l'action d'un jeu de tir à la troisième personne avec des éléments de combat au corps à corps. Vous utilisez des revolvers, des fusils à pompe et des gants électriques pour vaincre des monstres et des vampires. En plus de la campagne solo, un mode coopératif est disponible pour combattre avec vos amis.

«Ninja Gaiden 4»

Quand: 21 octobre

Où: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Le nouvel épisode de la série «Ninja Gaiden 4» apporte un vent de fraîcheur à la série traditionnelle. Aux côtés de Ryu Hayabusa, un nouveau personnage, Yakumo, fait son apparition. Le système de combat reste rapide et précis, complété par de nouveaux combos, des esquives et des transitions fluides entre les combats au corps à corps et à distance. Graphiquement, le titre se présente comme moderne tout en conservant son style emblématique.

Ces jeux quittent le Game Pass en octobre

En plus des nouveaux arrivants, Microsoft a également confirmé les prochains départs du Game Pass. Le 15 octobre 2025, trois titres disparaîtront du catalogue :

«Cocoon»

«Core Keeper»

«Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutants Unleashed»

Si vous souhaitez encore terminer l'un de ces jeux, vous n'avez donc qu'un temps limité. Après le 15 octobre, ils ne feront plus partie de l'abonnement.

Photo d’en-tête : Xbox Game Studios

