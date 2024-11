Playstation 5 Pro : ces 55 jeux sont "PS5 Pro Enhanced" pour le lancement

Le lancement de la PS5 Pro approche à grands pas. Ces jeux recevront des mises à jour gratuites pour le lancement de la nouvelle console.

Sony publie, juste avant le lancement de la Playstation 5 Pro, une liste de 55 jeux qui bénéficieront d'une mise à jour gratuite lors du lancement de la nouvelle console. Ces jeux sont étiquetés PS5 Pro Enhanced sur le Playstation Store. D'autres titres devraient être mis à jour au fur et à mesure après le 7 novembre.

En plus des jeux First-Party attendus de Sony, le line-up de lancement comprend également quelques titres de haut niveau d'éditeurs Third-Party - entre autres "Call of Duty : Black Ops 6", "Star Wars : Outlaws" ou "Hogwart's Legacy".

Selon Sony, le GPU de la nouvelle console est jusqu'à 45 pour cent plus rapide - ce qui devrait permettre d'afficher des environnements et des modèles de personnages plus détaillés. La console offre également des performances améliorées pour les effets de ray tracing et devrait permettre des résolutions plus élevées sans perte de performance grâce à la technologie maison d'upscaling "Playstation Spectral Super Resolution" - en bref : PSSR.

Pour ces jeux, les améliorations concrètes sont déjà connues

Les éditeurs et les studios de développement de ces jeux ont déjà communiqué sur les avantages de la version PS5 Pro. Vous trouverez ci-dessous, classés par ordre alphabétique, tous les jeux de lancement dont les améliorations ont déjà été dévoilées. Lorsque des vidéos ont déjà été publiées, j'ai intégré les vidéos correspondantes.

"Alan Wake 2"

Le studio de développement Remedy promet pour son aventure horrifique en Quality Mode des réflexions en Ray-Tracing qui étaient jusqu'à présent exclues de la version PC. Le Performance Mode devrait fonctionner comme avant à 60 FPS - mais en résolution 4K et avec des paramètres graphiques similaires à ceux du Quality Mode sur la PS5 normale.

"Demon's Souls"

Le remake du classique de la PS3 brille sur la PS5 Pro avec un mode Pro. Celui-ci tourne à 60 FPS et également en 4K grâce à l'upscaling PSSR. Les deux modes originaux du jeu de lancement de la PS5 sont toujours présents dans la version PS5 Pro. Le mode Cinématique de l'original fonctionnait à 30 FPS et 4K, tandis que le mode Performance fonctionnait à une résolution inférieure à 60 FPS. Digital Foundry a déjà pu jeter un coup d'œil à une démo:

"Dragon Age : The Veilguard"

Le RPG de dragons de Bioware n'aura pas de nouveau mode, mais les modes existants seront boostés. Le Mode Fidélité à 30 FPS et le Mode Performance à 60 FPS fonctionneront tous deux avec une résolution plus élevée. Ce dernier bénéficiera également de Ray Traced Ambient Occlusion, une fonctionnalité dont seul le Fidelity Mode était privé sur la PS5.

"Dragon's Dogma 2"

Capcom promet pour la version PS5 Pro de "Dragon's Dogma 2" un framerate généralement plus élevé grâce à l'upscaling PSSR ainsi qu'une meilleure implémentation des effets de ray tracing. Digital Foundry a vu une démo et n'est pas emballé par le résultat:

"F1 24"

Le jeu de course brille dans le nouveau Quality Mode avec Ray Tracing pour les reflets, l'éclairage et l'occlusion ambiante pendant les courses. En mode Performance, la 4K est disponible via l'upscaling PSSR à 120 images par seconde - mais sans Ray Tracing. Pour vous faire une idée des mises à niveau, regardez la vidéo de Digital Foundry:

"Final Fantasy VII Rebirth"

Le second volet de la trilogie remake bénéficie selon Square Enix d'un nouveau mode Enhanced. Celui-ci devrait combiner les avantages de l'ancien mode Performance avec le mode Graphics. C'est-à-dire 60 FPS en 4K avec upscaling PSSR.

"L'héritage de Poudlard"

L'aventure des sorciers propose trois modes : un Mode Fidélité avec Ray Tracing de plus haute résolution à 30 FPS, un Mode Fidélité sans Ray Tracing à 30 FPS et un Mode Performance à 60 FPS. Ce dernier est censé rappeler la qualité graphique du Fidelity Mode de la PS5. Tous les modes bénéficient d'une résolution plus élevée grâce au PSSR.

"Horizon Forbidden West"

Guerilla Games promet avec la mise à jour PS5-Pro de "Horizon Forbidden West" exactement ce que Sony a expliqué lors de la présentation de la PS5-Pro en septembre : un Quality Mode en 4K, fonctionnant à 60 FPS. En dehors de la résolution, le mode amélioré devrait également offrir une série d'autres détails graphiques de l'environnement qui n'étaient pas possibles sur la PS5. Il est intéressant de noter que le jeu n'utilise pas la technologie d'upscaling PSSR, mais s'appuie sur une solution propre au moteur maison Decima Engine.

"Horizon Zero Dawn Remastered"

Le récent remaster du premier jeu "Horizon" devrait selon Guerilla Games présenter des caractéristiques graphiques similaires à celles de "Forbidden West".

"Lies of P"

Le directeur de "Lies of P", Jiwon Choi promet que le Quality Mode devrait avoir un framerate 30 pour cent plus élevé que sur la PS5 normale. Le Performance Mode propose désormais une résolution 4K native sans upscaling.

"Spider-Man 2"

Le studio de développement Insomniac Games a doté le super-héros arachnéen d'un nouveau mode Performance Pro Mode. Celui-ci combine la résolution 4K et le ray tracing de l'ancien mode Fidelity avec les 60 FPS de l'ancien mode Performance.

"Spider-Man Remastered"

Voir "Spider-Man 2".

"Spider-Man : Miles Morales"

Voir "Spider-Man 2".

"Ratchet & Clank : Rift Apart"

Le quatrième jeu de la maison Insomniac bénéficie lui aussi de la mise à jour "Spider-Man" avec un Performance Pro Mode.

"Resident Evil 4"

Pour le survival-horror classique , Capcom laisse entendre que le "framerate sera plus élevé" avec des "environnements plus détaillés". On ne sait pas encore exactement comment cela sera mis en œuvre et dans quels modes.

"Resident Evil Village"

Le huitième épisode de Resident Evil devrait proposer un mode permettant au jeu de tourner à 120 FPS. Compte tenu du fait que le jeu date un peu et qu'il est également sorti sur PS4, cet objectif ambitieux semble réaliste.

"Rise of the Ronin"

Team Ninja confirme sur X que son jeu de samouraï en monde ouvert devrait avoir de "meilleurs framerates" et des "graphismes améliorés". Reste à espérer que cela permettra d'éradiquer les problèmes de performance agaçants de la version PS5.

"Star Wars : Jedi Survivor"

Respawn Entertainment promet des résolutions plus élevées et de meilleures performances grâce au PSSR. Le Quality Mode fonctionne en 4K à 30 FPS. Le Performance Mode fonctionne toujours à 60 FPS, mais bénéficie désormais du Ray Tracing et de l'Ambient Occlusion, deux fonctionnalités qui étaient auparavant réservées au Quality Mode.

"Lame stellaire"

Le titre d'action déjanté coréen se dote d'un nouveau mode dans lequel vous pourrez jouer en 4K à 50 FPS - merci PSSR. Un mode HFR - High Frame Rate est également nouveau, permettant au jeu de tourner à 80 FPS.

"The Crew Motorfest"

Le jeu de course hawaïen promet une résolution plus élevée avec plus de détails qu'auparavant sur PS5 Pro grâce au PSSR. Le jeu devrait fonctionner à 60 FPS stables.

"Le premier descendant"

Le GPU plus puissant de la PS5 Pro permettrait selon Magnum Studio un meilleur éclairage et des ombres plus réalistes. Grâce au PSSR, le jeu devrait avoir une meilleure résolution et grâce à FSR 3.1 Frame Generation, "The First Descendant" devrait offrir un meilleur framerate.

"The Last of Us Part I"

Le remake du classique post-apocalyptique de Naughty Dog aura un nouveau mode PS5 Pro. Ce mode calcule le jeu dans une résolution de 1440p et le convertit en 4K via PSSR. Le jeu devrait ainsi tourner à 60 FPS stables. Les anciens modes Performance et Fidelity sont également inclus et devraient généralement fonctionner de manière plus fluide que sur l'ancienne PS5.

"The Last of Us Part II Remastered"

Le remaster de "Part II" bénéficie des mêmes mises à jour que le remake de "Part I". Vous pouvez vous faire une idée des nouvelles fonctionnalités ici:

Ces jeux de lancement recevront également des améliorations

En plus des jeux ci-dessus pour lesquels les éditeurs ont déjà communiqué des améliorations concrètes, ces jeux recevront également une mise à jour pour le lancement de la PS5 Pro. On ne sait pas encore de quelles améliorations concrètes ils bénéficieront.

"Albatroz"

"Apex Legends"

"Arma Reforger"

"Assassin's Creed Mirage"

"Baldur's Gate 3"

"Call of Duty : Black Ops 6"

"EA Sports College Football 25"

"Dead Island 2"

"Diablo IV"

"Dying Light 2 Reloaded Edition"

"EA Sports FC 25"

"Enlisted"

"Fortnite"

"God of War Ragnarok"

"Kayak VR : Mirage"

"Madden NFL 25"

"Naraka : Bladepoint"

"NBA2K 25"

"No Man's Sky"

"Palworld"

"Le passage de Paladin"

"Planet Coaster 2"

"Professional Spirits Baseball 2024-2025"

"Rogue Flight"

"Star Wars : Outlaws"

"Test Drive Unlimited : Solar Crown"

"Le protocole Callisto"

"The Finals"

"Until Dawn"

"War Thunder"

"Warframe"

"World of Warships : Legends"

Nous testons la PS5 Pro

Notre collègue de la rédaction Phil est en train de tester intensivement si la nouvelle console de Sony et les mises à jour de jeux tiennent réellement leurs promesses. Un test détaillé de la PS5 Pro suivra bientôt.