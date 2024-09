Sony présente la Playstation 5 Pro

Dans une courte présentation technique, Sony présente une nouvelle version Pro de la PS5. La console devrait être capable d'afficher des jeux graphiquement riches avec un framerate élevé. La mise à niveau sera coûteuse.

Après des mois de rumeurs, Sony annonce officiellement une variante Pro de la PS5. Mark Cerny, Lead Architect de la PS5, présente la nouvelle machine dans une présentation tech d'environ neuf minutes.

Selon Cerny, la PS5 Pro a été conçue pour répondre aux attentes des studios de développement et des fans, qui souhaitaient des performances graphiques accrues et une expérience de jeu plus fluide.

Des graphismes plus beaux avec un framerate plus élevé

Selon Cerny, le plus grand avantage de la PS5 Pro est que la console peut afficher des jeux graphiquement riches à plus d'images par seconde (FPS). Le choix entre un "mode fidélité" (détails graphiques élevés et résolution à 30 FPS) et un "mode performance" (détails graphiques bas et résolution à 60 FPS) ne devrait plus être nécessaire avec la nouvelle console.

Les jeux optimisés pour la PS5 Pro tournent à 60 FPS ou plus. Ils offrent autant de détails graphiques et une résolution aussi élevée que les jeux sur PS5 "normale" qui tournent à 30 FPS en "mode fidélité".

Spider-Man 2 semble beaucoup plus flou à 60 FPS sur la PS5 (à gauche) qu'à 60 FPS sur la PS5 Pro.

L'amélioration significative des performances de la PS5 Pro est obtenue grâce à trois améliorations clés du fonctionnement interne. Cerny appelle ces fonctionnalités "the big three".

1. mise à niveau du GPU

Le GPU de la PS5 Pro dispose de 67 pour cent d'unités de calcul supplémentaires et d'une mémoire 28 pour cent plus rapide que celle de la PS5. Selon Sony, cela devrait permettre un rendu jusqu'à 45 pour cent plus rapide.

Cerny cite "Horizon : Forbidden West" comme exemple de jeu qui profite particulièrement du GPU plus performant. L'aventure post-apocalyptique en monde ouvert offrira sur la PS5 Pro plus de détails dans l'environnement de jeu, un éclairage plus beau et une représentation plus détaillée des cheveux et des surfaces de la peau.

Horizon : Forbidden West sur PS5 Pro.

Source : Sony / Youtube

2. Ray tracing avancé

Les capacités de ray tracing du modèle Pro devraient être de loin supérieures à celles de la PS5 "normale". Cerny parle d'un calcul deux à trois fois plus rapide des rayons lumineux virtuels, ou "rays". Cela permettrait des reflets plus détaillés ainsi qu'une représentation plus réaliste de la lumière avec un framerate élevé.

Cerny cite Gran Turismo 7 comme exemple de jeu bénéficiant de l'amélioration du ray tracing. Les reflets du ray tracing sur les surfaces brillantes des voitures ne sont plus seulement possibles en replay, mais en direct dans le gameplay - à 60 FPS.

Les voitures se reflètent désormais en jeu.

Source : Sony / Youtube

Le jeu "Hogwarts Legacy" bénéficiera également de cette puissance supplémentaire. Outre l'affichage de reflets détaillés sur les surfaces réfléchissantes, les ombres du jeu seront également plus belles.

Belle.

Source : Sony / Youtube

3. upscaling avec PSSR

La PS5 Pro aura sa propre technologie d'upscaling. Elle s'appelle "Playstation Spectral Super Resolution" - ou, en bref, PSSR. Le modèle d'upscaling piloté par l'IA analyse les images pixel par pixel. A l'aide de processus d'apprentissage automatique, "une quantité extraordinaire de détails" est ajoutée aux images affichées, selon Cerny. Les images en basse résolution sont ainsi converties en une résolution plus élevée et affichées avec une netteté exceptionnelle.

PSSR devrait permettre d'obtenir des images très nettes.

Source : Sony / Youtube

PS5 Pro Game Boost

Sony révèle plus de détails sur la console sur le Playstation Blog.

Les jeux spécifiquement optimisés pour la PS5 Pro ou développés pour la console recevront à l'avenir un label "PS5 Pro Enhanced". Voici les jeux confirmés à ce jour qui devraient recevoir une mise à jour PS5 Pro :

"Alan Wake 2"

"Assassin's Creed : Shadows"

"Demon's Souls"

"Dragon's Dogma 2"

"Final Fantasy 7 Rebirth"

"Gran Turismo 7"

"Hogwarts Legacy"

"Horizon Forbidden West"

"Marvel's Spider-Man 2"

"Ratchet & Clank : Rift Apart"

"The Crew Motorfest"

"The First Descendant"

"The Last of Us Part II Remastered"

Mais les jeux qui ne bénéficient pas d'une mise à jour dédiée devraient également mieux fonctionner sur la PS5 Pro. Ainsi, jusqu'à 8500 jeux PS5 et PS4 bénéficieront du "PS5 Pro Game Boost" sur la PS5 Pro. Les jeux pris en charge devraient automatiquement être plus stables ou fonctionner à un taux d'images plus élevé. De plus, une "sélection" de jeux PS4 sera affichée en plus haute résolution. Sony ne précise pas encore de quels jeux il s'agit.

Sony confirme également que la PS5 Pro prend en charge le Wi-Fi 7, le VRR et une sortie de jusqu'à 8K.

Design : la PS5 part en patrouille

Extérieurement, peu de choses ont changé par rapport au modèle original. Les faces avant blanches de la console sont désormais séparées en leur centre par trois bandes noires. La PS5 Pro est aussi haute que la PS5 de lancement et aussi large que la PS5 Slim.

La PS5 Pro sans lecteur (à gauche) comparée à la PS5 Slim avec lecteur (à droite).

Source : Sony

Le lecteur Blu-Ray n'est pas installé en permanence et n'est disponible qu'en option. Il peut être ajouté ou retiré en cas de besoin, comme sur la PS5 Slim. Selon Sony, il s'agit du même lecteur.

Le lecteur est en option.

Source : Sony

La console devrait être compatible avec tous les périphériques sortis jusqu'à présent - y compris le PS VR2, le Playstation Portal et le Access Controller.

Prix et disponibilité

La PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre, dans un premier temps uniquement dans une version sans lecteur Blu-Ray et avec un SSD de 2 TB. Prix : 799 euros.

Pour le lecteur, vous devrez payer 120 francs ou euros supplémentaires. Lepied vertical n'est pas non plus inclus. On ne sait pas encore si un bundle avec lecteur sera disponible à l'avenir.

La date à laquelle la PS5 Pro pourra être précommandée chez nous est en cours de clarification. Dès que nous aurons de nouvelles informations, je mettrai à jour cet article.