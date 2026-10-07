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Paramount avale Warner – cette fois pour de bon

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 7/10/2026

«Harry Potter», DC, «Star Trek», HBO, CNN et Paramount+ sous un même toit : l'accord de 110 milliards de dollars est conclu. Cela donne naissance à un géant des médias qui va redéfinir les rapports de force à Hollywood.

C'est arrivé pour de bon. Après une année ponctuée de guerres d'enchères, de poursuites judiciaires, d'ingérences politiques et de rebondissements surprenants, Paramount Skydance a définitivement acquis Warner Bros. Discovery. C'est ce qu'ont annoncé officiellement les deux groupes dans une déclaration commune. Le prix : environ 110 milliards de dollars.

Encore en août, tout laissait penser que l'accord serait retardé jusqu'en 2027. Douze États américains et le syndicat des scénaristes WGA avaient porté plainte, un tribunal avait suspendu provisoirement le rachat et fixé le procès à mars 2027. Paramount risquait ainsi des coûts supplémentaires se chiffrant en milliards.

Eh bien, deux mois plus tard, tout est soudainement différent.

Warner appartient désormais réellement à Paramount

Le 6 octobre, Paramount Skydance a officiellement finalisé le rachat. Cela donne naissance à l'un des groupes de divertissement les plus puissants au monde : Warner Bros., Paramount Pictures, HBO Max, Paramount+, DC Studios, CNN et CBS appartiennent désormais à la même entreprise.

À cela s'ajoutent des marques et des franchises telles que « Harry Potter », « Game of Thrones », « The Last of Us », « Mission: Impossible », « Star Trek » et l'ensemble de l'univers DC. En d'autres termes : ce qui ressemblait il y a un an à un Monopoly hollywoodien à peine imaginable est maintenant une réalité.

En coulisse Le patron de Sky Suisse sur le nouvel ordre : "HBO est important - mais pas le seul à être décisif". Luca Fontana 32 likes 32 65 commentaires 65

Le nouveau groupe porte le nom de Skydance. David Ellison, jusqu'ici patron de Paramount, le dirige conjointement avec Ynon Kreiz, l'ancien PDG du groupe de jouets Mattel. Kreiz prend en charge les opérations et l'intégration des deux entreprises, tandis qu'Ellison reste responsable de l'orientation créative et de la stratégie globale.

Le conseil d'administration bénéficie également d'une composition remarquablement hétéroclite, même pour les standards hollywoodiens : outre Kreiz, Laurene Powell Jobs, fondatrice d'Emerson Collective et veuve du cofondateur d'Apple Steve Jobs, ainsi que l'ancien patron d'Activision-Blizzard, Bobby Kotick, y font leur entrée. Ce dernier est une nomination intéressante au regard de Warner Bros. Games. Le rôle exact que jouera Kotick reste toutefois à définir. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair rejoint également le conseil en tant que conseiller.

Jouets, jeux vidéo, milliards technologiques et politique mondiale britannique : les réunions du conseil d'administration ne risquent pas d'être ennuyeuses.

HBO Max et Paramount+ vont être fusionnés

Grâce à cette fusion, Paramount prévoit d'économiser environ six milliards de dollars par an. Officiellement, une grande partie de ces économies devrait provenir de domaines autres que les effectifs, notamment par la mutualisation des infrastructures technologiques et cloud. Compte tenu de la taille du groupe, des suppressions de postes semblent toutefois inévitables.

Parallèlement, Ellison souhaite investir massivement. Au moins 30 milliards de dollars par an devraient être consacrés aux contenus à l'avenir. À long terme, HBO Max et Paramount+ devraient également fusionner en un seul service de streaming. L'objectif est évident : offrir à Netflix, Disney et Amazon un nouveau concurrent nettement plus imposant. Ellison lui-même a justifié la fusion en affirmant qu'Hollywood s'était trop longtemps accroché au passé, donnant ainsi l'occasion à des entreprises comme Netflix et Amazon de bouleverser le secteur.

En coulisse « On ne fait plus de films comme ça aujourd'hui » Luca Fontana 174 likes 174 95 commentaires 95

Le pari n'est cependant pas sans risque. Le groupe fusionné démarre avec environ 80 milliards de dollars de dettes.

Qu'est-il advenu des plaintes ?

C'est là que l'histoire devient intéressante. Car, en réalité, cet article n'aurait dû paraître qu'au printemps prochain au plus tôt.

Nouveautés + tendances Pas de fin heureuse avant 2027 : le tribunal retarde le rachat de Warner par Paramount Luca Fontana 24 likes 24 6 commentaires 6

En juillet, douze États américains, menés par la Californie, avaient porté plainte contre la fusion. Un jour plus tard, la Writers Guild of America (WGA) leur emboîtait le pas. Les plaignants soutenaient que Paramount et Warner obtiendraient ensemble trop de pouvoir sur les films de cinéma, les blockbusters, les licences TV et le marché du travail des créatifs.

Une juge fédérale a pris les objections suffisamment au sérieux pour stopper l'accord dans un premier temps. Paramount s'est alors déclaré volontairement prêt à geler le rachat jusqu'à un jugement ou au plus tard jusqu'en juin 2027. Le procès devait débuter le 2 mars 2027.

Cela n'arrivera finalement pas. Paramount a trouvé un accord à l'amiable avec les États plaignants et le syndicat des scénaristes. Les derniers grands obstacles juridiques ont ainsi disparu, et ce qui aurait pu être un blocage de plusieurs mois ne s'est finalement traduit que par quelques semaines de retard.

Et CNN ?

C'est la question la plus politiquement sensible de tout ce rachat. CNN appartient désormais réellement au même groupe que CBS News, et donc à une entreprise sous le contrôle de David Ellison. Le père de ce dernier, Larry Ellison, est considéré comme un proche allié du président américain Donald Trump. Trump, de son côté, attaque violemment CNN depuis des années et a promptement salué la fusion finalisée : ce sera une « entreprise formidable », a-t-il déclaré mardi.

Les directions actuelles restent toutefois en place. Mark Thompson demeure patron de CNN, Bari Weiss conserve son poste chez CBS News. Ellison et Kreiz restent leurs supérieurs respectifs. Dans le cadre de l'accord, Ellison s'est en outre engagé à mettre en place un comité chargé de veiller à l'indépendance éditoriale de CNN et de CBS. Reste à savoir si ce comité aura réellement assez de pouvoir pour empêcher toute influence politique ou économique. Les critiques en doutent.

Le feuilleton du rachat prend ainsi fin. Depuis que Warner Bros. Discovery était à vendre en octobre 2025, nous avons assisté à une guerre d'enchères avec Netflix, une offre publique d'achat hostile, neuf offres de Paramount, des poursuites, Trump, des autorités de la concurrence, un arrêt judiciaire et, pour finir, un procès qui devait initialement geler l'accord jusqu'en 2027. Après tout cela, il y a bel et bien un vainqueur.

Warner appartient maintenant à Paramount. Pour de bon, cette fois.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

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