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Panasonic Lumix L10 : appareil photo compact élégant avec grand capteur

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 13/5/2026

Le successeur du Lumix LX100 offre une grande qualité d'image et un objectif zoom dans un boîtier compact. Il se positionne comme une alternative plus flexible au Fujifilm X100V.

Panasonic présente un appareil photo compact intéressant à l'occasion du 25e anniversaire de l'entreprise : Le Lumix L10 utilise le capteur Micro-Four-Thirds du GH7. de 26,5 mégapixels et le même processeur que le S1RII. Contrairement aux petits appareils avec des capteurs encore plus grands, vous n'obtenez pas ici un objectif fixe, mais un zoom avec une focale de 24-75 mm (équivalent petit format).

En pratique, le L10 n'utilise pas sa pleine résolution, mais découpe le capteur en différents formats : 4:3 (5200 × 3904 pixels), 3:2 (5408 × 3608 pixels) ou 16:9 (5664 × 3192 pixels). En réalité, la résolution est d'environ 20 mégapixels. L'ouverture de l'objectif est de f/1.7-2.8, ce qui n'est pas mal, mais ne permet qu'un jeu limité avec la profondeur de champ. Converties en plein format, ces valeurs correspondent à environ f/3.5-5.6.

Pour sa compacité, l'objectif offre beaucoup de flexibilité.

Source : Panasonic

Le grand avantage de ce concept est que le Panasonic L10 reste agréablement petit malgré le zoom de l'objectif. Il mesure 127 × 74 × 67 millimètres et ne pèse que 508 grammes. Il se glisse donc facilement dans une poche de veste ou peut être accroché autour du cou sans que cela soit gênant. Sa taille est à peu près équivalente à celle du Sony RX1R III ou du < Fujifilm X100VI (ce dernier est encore un peu plus étroit). Pour le boîtier, Panasonic utilise du magnésium et du plastique avec une texture cuir. Outre une version noire et une version argentée, le fabricant japonais en vend également une en or sur son propre site Internet.

Le Panasonic Lumix L10 est particulièrement joli dans ses versions bicolores.

Source : Panasonic

Contrairement à son prédécesseur spirituel, le LX100, le L10 dispose d'un viseur électronique. Celui-ci n'a certes qu'une résolution de 2,36 millions de pixels, mais c'est la norme dans cette catégorie d'appareils. L'autofocus hybride à détection de phase offre toutes les commodités modernes, comme la détection des yeux et du sujet. L'appareil photo compact enregistre des vidéos en 5,6K avec jusqu'à 60 images par seconde (FPS) et en 4K avec jusqu'à 120 FPS.

Le Panasonic Lumix L10 sera disponible en juin. Il coûtera 1449 francs ou 1499 euros.

Photo d’en-tête : Panasonic

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