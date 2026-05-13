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Canon EOS R6 V : une caméra vidéo 7K agile

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 13/5/2026

Un boîtier compact, un bon capteur et un stabilisateur d'image intégré font de la nouvelle caméra vidéo de Canon une option intéressante pour les créateurs de contenu.

Canon a présenté l'EOS R6 V. Comme son nom le laisse supposer, il s'agit d'une version centrée sur la vidéo du EOS R6 Mark III. Contrairement à ce dernier, le R6 V n'a pas de viseur optique ni d'obturateur mécanique, mais un boîtier plus compact, un système de refroidissement actif et un prix plus bas.

Il est intéressant de noter la différence avec le Canon EOS C50 : L'EOS R6 V utilise certes le même capteur BSI de 32,5 mégapixels, mais contrairement à sa sœur Cinema, elle dispose d'un stabilisateur d'image et d'un filetage pour trépied pour les vidéos verticales. En revanche, le C50 offre la structure de menu professionnelle «Cinema EOS», dispose d'une poignée XLR amovible et de plusieurs filetages 1/4 de pouce sur le boîtier pour les accessoires.

Canon veut ainsi proposer un appareil photo adapté à chaque groupe cible : Celui qui fait de la photo atterrit sur l'EOS R6 Mark III. Ceux qui produisent des vidéos pour Youtube ou qui recherchent une configuration la plus mobile possible se tourneront vers le nouvel EOS R6 V. L'EOS C50, en revanche, s'adresse plutôt aux professionnels qui ont besoin d'un deuxième appareil photo avec la même structure de menu que les grandes caméras cinéma. Pour eux, l'absence d'IBIS est, selon Canon, un avantage, car un capteur monté mobile provoque inévitablement des micro-balancements lorsque la caméra est posée sur un trépied.

La Canon EOS R6 V se visse verticalement sur un trépied sans accessoire.

Source : Canon

7K RAW, 4K 120p sans crop

Les spécifications vidéo sont identiques à celles de ses frères et sœurs. En résolution 4K, le Canon EOS R6 V filme jusqu'à 120 images par seconde (FPS) sans crop. Jusqu'à 60 FPS, cela se fait par suréchantillonnage. Alternativement, la vidéo 7K (6960 × 3672 pixels) est également disponible dans les formats RAW avec jusqu'à 60 FPS. En option, Open Gate au format 3:2 (6960 × 4640 pixels).

Avec son capteur relativement rapide, la caméra est également adaptée aux vidéos d'action.

Source : Canon

Le capteur utilisé est le fameux CMOS rétro-éclairé de 32 mégapixels. Malgré sa conception conventionnelle, il offre un temps de lecture relativement rapide d'environ 14 millisecondes. Les effets de rolling shutter sont donc tout au plus gênants lors de panoramas rapides. Le capteur de la Sony FX2 est nettement plus lent (27 millisecondes). En revanche, le Nikon ZR, dont le capteur est partiellement empilé, atteint 9 millisecondes, même si ce n'est qu'en 6K. C'est sans doute le plus grand concurrent du Canon EOS R6 V.

La qualité d'image du capteur obtient de très bons résultats dans les essais. Tous les formats offrent des images détaillées avec une bonne plage dynamique. L'EOS R6 V dispose de deux niveaux ISO natifs (800 et 6400 en log-pofil) - mais ne peut pas les lire simultanément pour réduire le bruit dans les ombres, comme le nouveau Sony Alpha 7R VI. Les performances de l'autofocus devraient être du même niveau élevé que celles de l'EOS R6 Mark III.

L'autofocus Canon fait désormais partie des meilleurs systèmes du marché.

Source : Canon

Le Canon EOS R6 V coûte 2199 francs ou 2499 euros. Ce prix se situe actuellement assez exactement entre celui du Nikon ZR et celui du Sony FX2. La date de livraison est fixée au 24 juin 2026.

Nouvel objectif : RF 20-50mm F4 L IS USM PZ

Parallèlement à l'appareil photo, Canon a présenté un nouveau zoom standard. Le RF 20-50mm F4 L IS USM PZ (les noms commencent à dégénérer, Canon !) offre une ouverture constante de f/4 et, selon Canon, une excellente qualité d'image. Le zoom électronique «Power Zoom» assure la fluidité des effets de zoom lors des enregistrements vidéo.

L'objectif ne change pas de taille lors de la mise au point ou du zoom.

Avec sa focale de départ grand-angle, cet objectif ressemble le plus au Sony FE 20-70mm f/4 G. Alors que ce dernier offre plus de portée à l'extrémité longue, l'objectif de Canon est légèrement plus léger (420 vs. 488 grammes) et dispose d'un stabilisateur d'image. Ce dernier, associé à un capteur stabilisé, permet des prises de vue à main levée encore plus stables.

Le Canon RF 20-50mm F4 L IS USM PZ coûte 1299 francs ou 1499 euros et sera disponible à partir du 24 juin 2026.

Photo d’en-tête : Canon

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