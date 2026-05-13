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Sony lance un nouveau téléobjectif 100-400 mm pour les professionnels

David Lee Traduction : traduction automatique David Lee Photos: 13/5/2026

Le nouvel objectif 100-400 mm offre une mise au point interne, une grande luminosité, un autofocus moderne et une très bonne qualité d'image. Mais il est aussi grand et pas vraiment bon marché.

Le précédent super téléobjectif Sony de 100-400 millimètres datant de 2017, il est suivi d'un nouvel objectif G-Master de même focale, mais plus lumineux. Ce n'est pas un successeur direct, le modèle plus ancien reste disponible.

L'augmentation de la luminosité de f/4,5-f/5,6 à f/4,5 en continu ne semble pas énorme. Mais elle a un impact significatif sur la taille et le poids. Bien que Sony soit capable de fabriquer des objectifs plus légers aujourd'hui qu'en 2017, le nouveau modèle est bien plus lourd, avec 1840 grammes contre 1395 grammes.

Pour les téléobjectifs puissants, l'intensité lumineuse a un impact énorme sur la construction. Un long tube doit permettre à plus de lumière d'atteindre le capteur, ce qui nécessite une ouverture beaucoup plus grande à l'avant et tout le reste grandit avec. C'est ce qu'illustre ma photo comparative avec un 100-400 mm Canon à faible luminosité. Celui-ci n'offre que f/5,6-f/8, mais il est beaucoup plus maniable.

Deux objectifs 100-400mm avec différentes intensités lumineuses.

Les différences de prix sont encore plus importantes, ce qui est également lié à l'âge du modèle précédent. Pour le nouveau verre, vous payez plus du double.

Objectif Nouveau CHF 4199.– Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS Sony E, Plein format

Portable même sans trépied

Mais je peux utiliser le nouveau 100-400 mm sans trépied, et je ne suis pas un forçat. Non seulement il est plus léger que le 200-600mm, mais son centre de gravité est plus proche de l'appareil photo.

En plus d'être un peu plus lumineux, le nouvel objectif a d'autres atouts. L'une d'entre elles est sans aucun doute la mise au point interne. L'objectif ne se déploie pas lors du zoom, mais conserve sa taille. S'il rencontre un obstacle à l'avant, c'est beaucoup plus pratique. De plus, il est moins sensible à la pénétration de la saleté. L'inconvénient de la mise au point interne est qu'elle ne peut pas être réduite pour le transport. Il tient tout juste dans un sac à dos de taille moyenne avec l'appareil photo monté.

Le transport n'est pas trop compliqué.

Manipulation

Pour zoomer, l'objectif ne nécessite qu'une courte rotation. Un avantage quand il faut aller vite. Un interrupteur à bascule se trouve à l'avant et permet de régler la résistance lors de la rotation. Avec «Smooth», la distance focale se déplace lorsque l'objectif est incliné. Sur «Tight», cela ne se produit pas, mais le zoom est plus difficile à effectuer.

L'interrupteur est toujours sur Tight chez moi.

Les filtres ne sont pas montés à l'avant de l'objectif, mais à l'arrière, à travers un tiroir. Un commutateur à bascule permet d'activer la mise au point manuelle même en mode AF, ce qui permet de l'outrepasser. Un autre commutateur limite la distance de mise au point à au moins quatre mètres, ce qui rend l'autofocus un peu plus rapide.

La focale de 400 millimètres est bien adaptée aux sports de terrain comme le football et aux animaux de grande taille. Cependant, pour les petits oiseaux craintifs, 400 millimètres est un peu juste. Dans ce cas, j'opterais pour le 200-600mm ou même le < 400-800mm, malgré une luminosité nettement inférieure. Ils sont également tous deux nettement moins chers.

Il faut de la patience ou de la chance pour s'approcher suffisamment d'un oiseau chanteur avec cet objectif.

Premières impressions

L'autofocus fonctionne avec des moteurs linéaires XD - il est donc rapide et presque silencieux. Avec une ouverture de f/4,5, il est possible de prendre des photos utilisables même à l'ombre ou par mauvais temps. Avec les super-téléobjectifs à faible luminosité, c'est presque peine perdue, car en combinaison avec les vitesses d'obturation rapides, la sensibilité ISO atteint rapidement des valeurs à cinq chiffres.

250 ISO, 1/400 seconde, f/4,5

Pour cette image, la vitesse d'obturation est de 1/400 de seconde. C'est plutôt long et cela a été possible parce que l'oiseau ne bougeait pas. La sensibilité est de 250 ISO très bas - mais le système automatique a exposé l'image à une lumière trop sombre, elle a dû être éclaircie ultérieurement.

Extrait de l'image ci-dessus.

Je suis positivement surpris par la distance de mise au point. Elle se situe entre 64 et 150 centimètres selon la focale. Les petites fleurs ou même les insectes ne remplissent pas toute l'image, mais sont tout de même présents en combinaison avec une haute résolution.

Les onze lamelles du diaphragme assurent un bokeh rond et agréable. Sony affirme avoir nettement amélioré la qualité d'image par rapport à l'ancien 100-400 mm. Plus de netteté, moins de reflets de lumière. Je n'ai pas de comparaison directe, mais les images sont si nettes qu'il est possible de recadrer sans problème - un point important pour les prises de vue au téléobjectif.

La photo ci-dessus a été fortement agrandie - et est toujours aussi nette.

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