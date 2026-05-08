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Nikon annonce un super téléobjectif à ouverture f/2,8

David Lee Traduction : traduction automatique 8/5/2026

Le nouvel objectif aura une focale de 120 à 300 millimètres. Avec le téléconvertisseur intégré, il peut être étendu à 420 millimètres. Mais beaucoup de choses ne sont pas encore claires.

Nikon annonce le développement d'un nouvel objectif. Le nom «NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S» permet d'en comprendre les principales caractéristiques : Il s'agit d'un télézoom puissant avec une focale de 120 à 300 millimètres et une ouverture très élevée de f/2,8. Il est doté d'un stabilisateur d'image (VR) et fera partie de la ligne S haut de gamme - Nikon promet des propriétés optiques et une mobilité supérieures.

Un téléconvertisseur intégré permet d'allonger la plage de focales d'un facteur 1,4. Le verre atteint ainsi une distance focale de 420 millimètres sans être excessivement grand et lourd. Ce faisant, l'ouverture lumineuse est également réduite à f/4 - ce qui reste une bonne valeur pour cette focale.

Le communiqué de presse n'est qu'une annonce de développement. Il manque donc pour l'instant des informations importantes comme le poids, le prix et la date de lancement de l'objectif. On ne peut que spéculer sur le prix. Il se situera entre le 100-400mm, clairement inférieur, et le 400mm f/2,8 super cher, ce qui représente une large fourchette. Une autre indication pourrait être le prix du 400mm f/4.5 - le nouvel objectif devrait se situer au-dessus. En tout cas, il ne sera pas bon marché.

Objectif Dans notre showroom CHF 2101.95 Nikon Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon Z, Plein format 33 Objectif Dans notre showroom CHF 2593.– Nikon Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S Nikon Z, Plein format 6 Objectif CHF 12 527.– Nikon Nikkor Z 400mm f/2.8 S TC Nikon Z, Plein format 3 Dans notre showroom Objectif CHF 2101.95 Nikon Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon Z, Plein format 33 Dans notre showroom Objectif CHF 2593.– Nikon Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S Nikon Z, Plein format 6 Objectif CHF 12 527.– Nikon Nikkor Z 400mm f/2.8 S TC Nikon Z, Plein format 3

Photo d’en-tête : Nikon

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