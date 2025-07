Nouveautés + tendances 32 24

Online Safety Act : quand un jeu vidéo peut remplacer une carte d'identité

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 29/7/2025

Le Royaume-Uni exige des plateformes en ligne une vérification stricte de l'âge. Mais les utilisateurs déjouent les systèmes en utilisant un personnage de "Death Stranding". Les VPN sont également en plein essor.

La loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) est en vigueur au Royaume-Uni depuis le 25 juillet 2025. Les nouvelles règles visent à mieux protéger les internautes contre les contenus illégaux et préjudiciables aux mineurs. Mais comme souvent avec les lois numériques, il s'avère que la réalité est plus complexe et parfois même curieuse.

Ce que demande le Online Safety Act

Le Online Safety Act a été adopté dès 2023, mais ce n'est que maintenant qu'une partie centrale prend effet : l'application complète des obligations de protection des enfants. La loi oblige toutes les plates-formes en ligne telles que Discord ou Reddit, exploitées ou accessibles au Royaume-Uni, à mettre en place «des systèmes de vérification de l'âge très efficaces». Les fournisseurs doivent s'assurer que les enfants n'ont pas accès à des contenus qui ne leur conviennent pas. Il s'agit par exemple de la pornographie, de la violence ou de contenus extrémistes.

Cela signifie concrètement :

Les plateformes sont légalement tenues de mettre en œuvre une vérification stricte de l'âge. De simples questions sur l'âge, comme «Avez-vous 18 ans ?», ne suffiront plus. Les utilisateurs britanniques doivent désormais s'identifier avec une photo d'identité ou un selfie vidéo. Discord, par exemple, utilise le système k-ID.

Cela ne concerne pas seulement les sites pornographiques, mais aussi les plateformes susceptibles de diffuser des défis dangereux, des troubles alimentaires, de l'automutilation, de l'intimidation en ligne ou des discours de haine.

Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 18 millions de livres, soit 10 pour cent du chiffre d'affaires mondial, ainsi qu'au blocage par les fournisseurs d'accès britanniques.

L'autorité de régulation Ofcom est chargée de la supervision.

Les joueurs trompent le système : avec «Death Stranding»

Mais là où il y a des règles, il y a souvent des moyens de les contourner. La communauté des jeux vidéo se montre particulièrement créative à cet égard. Les vérifications d'âge sur des plateformes comme Discord et Reddit peuvent être contournées à l'aide du mode photo du jeu vidéo «Death Stranding» de 2019.

L'astuce a d'abord été rendue publique par l'utilisateur X Dany Sterkhov. Les systèmes de vérification de l'âge, tels que k-ID sur Discord ou Persona sur Reddit, demandent aux utilisateurs de télécharger une courte vidéo montrant des expressions faciales spécifiques, telles que l'ouverture et la fermeture de la bouche.

Tom Warren de The Verge décrit qu'il lui suffisait de pointer la caméra de son smartphone vers son écran, tandis que dans le mode photo de Death Stranding, le personnage du jeu, Sam Porter Bridges (joué par Norman Reedus), effectuait exactement ces mouvements. Le système a reconnu le visage du jeu comme étant humain et l'a laissé passer

Pourquoi Yoti n'est pas tombé dans le panneau

Tous les systèmes de vérification de l'âge ne sont pas aussi faciles à tromper. La plateforme Yoti, utilisée par exemple par Bluesky, utilise une combinaison d'analyse biométrique, de détection de l'identité et de vérification des documents. Elle ne se contente pas d'analyser le visage, mais vérifie également s'il s'agit d'une personne réelle et vivante : y compris la comparaison avec des documents d'identité officiels.

C'est là que l'astuce du personnage de jeu a échoué. Le système a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une personne réelle. Les plateformes utilisant Yoti ne sont donc pas vulnérables à l'astuce «Death Stranding». Il s'agit notamment de certains sites d'information britanniques, de boutiques en ligne et de services gouvernementaux.

VPN et préoccupations en matière de confidentialité

En dehors de ces astuces, de nombreux Britanniques ont également recours à des moyens plus classiques, comme les services VPN, pour contourner la vérification de l'âge. Des fournisseurs tels que Proton VPN ont fait état d'une augmentation fulgurante des inscriptions, parfois supérieure à 1400 pour cent.

Parallèlement, les critiques à l'encontre de ces mesures se multiplient. Les défenseurs de la vie privée mettent en garde contre un excès de surveillance et une possible utilisation abusive des données biométriques. La crainte que les enfants se tournent vers des plateformes peu sûres comme le darknet en raison des nouveaux obstacles n'est pas non plus infondée.

Photo d’en-tête : 505 jeux

