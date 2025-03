Nouveautés + tendances 11

Nintendo vient de présenter ces nouveaux jeux Switch

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 27/3/2025

Nintendo dévoile les jeux qui seront prochainement disponibles sur la Switch lors d'une présentation "Direct". Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir des nouvelles de la Switch 2.

A la veille de la grande présentation de la Switch 2 le 2 avril, Nintendo montre dans un Direct-Livestream quels jeux doivent encore sortir sur l'"ancienne" Switch. Outre les nouveaux titres des studios first party et des fabricants tiers, l'entreprise a également prévu deux autres grosses surprises.

J'ai résumé ci-dessous toutes les annonces, les jeux et les bandes-annonces.

"Metroid Prime 4 : Beyond" : Samus se fait attendre

Le très attendu quatrième opus de la série "Metroid Prime" se dévoile dans une nouvelle bande-annonce de gameplay. La chasseuse de primes Samus Aran est bloquée sur la planète "Viewros". Pour s'en échapper, elle doit bien sûr abattre de nombreux monstres extraterrestres et résoudre des énigmes difficiles

Nouvellement, Samus dispose également de pouvoirs télékinétiques qu'elle débloque au fur et à mesure de l'aventure. Elle peut notamment projeter ses ennemis par la pensée. A la fin de la bande-annonce, on peut également voir une nouvelle combinaison - quels super-pouvoirs elle conférera ?

Ce qui est un peu décevant, c'est que le jeu n'a toujours pas de date de sortie précise. "Metroid Prime 4 : Beyond" a été initialement annoncé lors de l'E3 2017. Nintendo a ensuite annoncé que le développement du jeu avait été entièrement relancé et confié à Retro Games, le studio de développement des trois premiers jeux "Prime". Lors d'un dernier Nintendo Direct, le jeu a fait son grand retour.

Date: 2025

La sortie est prévue pour : Switch

"Tomodachi Life : Living the Dream" : Le jeu Nintendo peut-être le plus absurde est de retour

Comme dernier jeu du Direct, Nintendo présente une suite au jeu 3DS bizarre "Tomodachi Life". Sorti à l'origine en 2013, ce jeu de simulation de vie avec des personnages Mii vous permettait de faire vivre et interagir les personnages que vous aviez créés sur une île. Les Mii pouvaient également se marier et avoir des enfants.

"Living the Dream" semble suivre un concept de jeu similaire et semble même encore plus absurde. Il semble que le jeu propose désormais des séquences de rêve dans lesquelles des choses folles peuvent se produire. Les fans de Tomodachi devront cependant patienter encore un peu avant de pouvoir rêver.

Date: 2026

Lancement sur: Switch

"Pokémon Legends : Z-A" : le nom prend enfin tout son sens

Le spin-off de "Pokémon" se dévoile dans une nouvelle bande-annonce qui explique son nom énigmatique. Malheureusement, il n'y a toujours pas de date de sortie précise.

Insolite pour un jeu "Pokémon" : toute l'aventure se déroule dans une seule ville : "Illumina City". Inspiré de Paris, le centre de la région de Kalos est déjà connu des fans des jeux 3DS "Pokémon X & Y".

La nuit, la ville accueille le tournoi "Z-A Royale". De puissants dresseurs vous attendent dans les rues pour vous affronter. Vous progressez du rang le plus bas, Z, au rang le plus haut, A. Si vous atteignez le rang A, vous obtiendrez "un vœu exaucé" - quoi que cela puisse signifier.

Pour en savoir plus sur le jeu, consultez cet article:

Nouveautés + tendances "Pokémon Présent" : tous les jeux et informations annoncés par Domagoj Belancic

Date: 2025

La sortie est prévue pour: Switch

"Rhythm Heaven Groove" : des mini-jeux musicaux déjantés

Le jeu de rhythmes stylé revient avec un nouvel épisode. Dans divers mini-jeux, vous devez appuyer sur des boutons au rythme de la musique. Chaque scénario est encore plus fou que le précédent. Le dernier jeu de la série est sorti en 2015 sur 3DS.

Date : 2026

Lancement sur: Switch

"Everybody's Golf Hot Shots" : concurrent des jeux de golf de Mario

L'ancien jeu de golf exclusif à la Playstation fait pour la première fois le saut sur une plateforme Nintendo. Après le "Lego Horizon Adventures de l'année dernière, c'est le deuxième jeu Playstation que Sony publie sur Switch. Ce chaos de golf coloré est développé par Bandai Namco.

Date: 2025

Lancement sur : Switch, PS5, PC

"Patapon 1 + 2 Replay" : Pata, Pata, Pata, Pon!

Et une autre série de jeux autrefois exclusive à Sony arrive sur la Switch. Les jeux "Patapon" sont sortis à l'origine sur PSP et sont considérés comme des classiques cultes par de nombreux fans de Playstation. Ils ont bénéficié d'un remaster sur PS4, qui fait désormais le saut sur l'hybride portable de Nintendo.

Date : 11 juillet

Lancement sur: Switch

"Saga Frontier 2 Remastered" : le RPG Playstation fait peau neuve

Au risque de me répéter... un autre classique autrefois exclusif à la Playstation fait le saut sur la Switch. Le jeu PS1 de Square a été considérablement amélioré et adapté aux systèmes modernes. Et, cerise sur le gâteau, il est disponible dès maintenant.

Date: dès maintenant

Publié sur : Switch, PS4, PS5, PC, appareil mobile

"Marvel Cosmic Invasion" : un brawler old school avec des personnages Marvel

Le studio Tribute Games, connu pour "Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge", développe un autre brawler au charme rétro. Un total de quinze personnages Marvel se battent à travers New York et divers lieux intergalactiques pour sauver le monde. Vous jouez simultanément deux personnages, entre lesquels vous pouvez passer pendant un combat.

Date : fin 2025

Lancement sur : Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Gradius Origins" : vaste collection d'arcade

Le classique arcade de Konami, "Gradius", se dote d'une grande collection de 18 versions du célèbre shoot'em'up. De nouvelles fonctionnalités, telles que Save States et une fonction Rewind, sont également incluses. Un tout nouvel épisode, "Salamander III", fait également partie de la collection.

Date : 7 août

Lancement sur : Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

"Story of Seasons Grand Bazaar" : La simulation conviviale sur DS fait son grand retour

Ce jeu est un remake du titre DS "Harvest Moon DS : Grand Bazaar". Pour la Switch, il a été développé à partir de zéro. Comme pour la série de jeux, vous devez construire une ferme, planter des légumes et vous occuper des animaux. Ce dérivé se concentre sur la place de marché délabrée du village, que vous pouvez aider à retrouver son lustre d'antan grâce à vos soldes.

Date : 27 août

Lancement sur: Switch

"Tamagotchi Plaza" : Aidez ces adorables bestioles

Vous voulez encore plus de jeux confortables ? Que pensez-vous de "Tamagotchi Plaza" ? Dans ce jeu sucré, vous rencontrerez plus de 100 Tamagotchis adorables. Vous les aidez à faire prospérer leur boutique. Pour cela, vous devez participer à divers mini-jeux. Plus les boutiques fonctionnent bien, plus la ville s'anime.

Date : 27 juin

Lancement sur: Switch

"Disney Villains Cursed Café" : Concoctez des potions pour les méchants

Et encore un jeu cozy. Dans "Disney Villains Cursed Café", vous incarnez un "potionniste", l'équivalent d'un barman pour les potions magiques. Divers méchants de l'univers Disney vous commandent de méchantes potions. Les potions que vous préparez peuvent influencer le cours de l'histoire.

Date : dès maintenant

Paraît sur: Switch

"Raidou Kuzunoha Remastered : Mystery of the Soulless Army" : Remasterisation d'un obscur classique culte

Le très populaire Devil Summoner : Raidou Kuzunoha Vs. The Soulless Army, surtout au Japon, bénéficie d'une remasterisation complète pour les systèmes modernes. Dans ce spin-off de Shin Megami Tensei, vous incarnez un détective qui est aussi... invoquer des démons ? Avec ces assistants diaboliques, les enquêtes sont beaucoup plus faciles à résoudre.

Date : 19 juin

Lancement sur : Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

"No Sleep For Kaname Date - From AI : The Somnium Files" : une nouvelle nourriture pour les fans de visual novel

La série de visual novels "AI : The Somnium Files" s'enrichit d'un nouvel opus. En tant qu'agent spécial avec une IA intégrée dans l'œil gauche, vous devez libérer une starlette pop d'une escape room perfide.

Date : 25 juillet

Publication sur : Switch, PC

Ces jeux ont aussi été présentés

En plus des grands moments forts et des annonces, des trailers de jeux déjà présentés, des mises à jour ou des ports de titres sortis précédemment ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux ici, dans l'ordre alphabétique :

"Cartes de jeu virtuelles" et nouvelle application pour smartphone Nintendo

En plus de nouveaux jeux, Nintendo présente également deux surprises : "Virtual Game Cards" et une nouvelle application pour smartphone. La première devrait rendre votre ludothèque numérique Nintendo plus flexible et même vous permettre de partager des jeux avec les membres de votre famille. La nouvelle application "Nintendo Today" fait office de calendrier Nintendo, qui devrait offrir aux fans de nouvelles surprises chaque jour.

Toutes les informations sont disponibles dans cet article :

Nouveautés + tendances Nintendo présente une fonction de partage familial et une nouvelle application pour smartphone par Domagoj Belancic

