Nouveautés + tendances 11 3

"Pokémon Présent" : tous les jeux et informations annoncés

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 27/2/2025

A l'occasion du "Pokémon Day", la Pokémon Company présente de nouveaux projets mettant en scène les adorables monstres de poche. Parmi eux, le spin-off très attendu "Pokémon Legends : Z-A" pour la Switch et un nouveau jeu mobile qui n'est pas sans rappeler "Pokémon Stadium".

Le 27 février 1996, les premiers jeux "Pokémon" - "Rouge" et "Vert" - sont sortis au Japon. Depuis, les fans de Pokémon célèbrent le "Pokémon Day" à cette date. Habituellement, la célébration de ce jour donne lieu à quelques surprises et à de nouvelles annonces. C'est ce qui s'est passé cette année avec la diffusion en direct de "Pokémon Presents".

Vous pouvez voir l'intégralité de la présentation dans la vidéo intégrée. J'ai résumé ci-dessous toutes les informations importantes.

"Pokémon Legends : Z-A" : une dernière grande aventure pour la Nintendo Switch

Le titre spin-off "Pokémon Legends : Z-A" avait déjà été annoncé lors du "Pokémon Day" 2024 . Depuis, il n'y a pas eu de nouvelles informations sur la suite de "Pokémon Legends : Arceus". Le studio de développement Gamefreak montre maintenant les premières impressions de gameplay dans une bande-annonce détaillée :

Inhabituel pour un jeu "Pokémon" : toute l'aventure se déroule dans une seule ville : "Illumina City". Inspiré de Paris, le centre de la région "Kalos" est déjà connu des fans des jeux 3DS "Pokémon X & Y".

Illumina City va subir une grande transformation. La ville sera littéralement transformée en une jungle urbaine. Les humains et les Pokémon devraient s'y sentir à l'aise. Pour cela, des "secteurs sauvages" seront construits dans toute la ville, où les adorables créatures pourront vivre et se déplacer librement. Ce sont de petites oasis sauvages dans la ville.

Les zones sauvages sont séparées du reste de la ville.

Source : The Pokémon Company

Les Pokémon sauvages de ces zones peuvent bien sûr être capturés. Le système de capture rappelle celui de son prédécesseur, Legends Arceus. Vous vous faufilez près d'un monstre de poche sauvage et lancez la balle. S'il est trop fort, votre Pokémon partenaire peut l'affaiblir.

En parlant de partenaire, comme dans Legends Arceus, vous avez le choix entre trois Pokémon de départ de différentes générations. Cette fois, il s'agit d'Endives et de Karnimani de Pokemon Or & Argent (2001) et de Floink de Pokemon Noir & Blanc (2011).

Pokémon de démarrage dans Legends Z-A Quel Pokémon allez-vous attraper ? Endive Floink Karnimani Conditions de participation Participer

J'hésite entre Endive (à gauche) et Karnimani (à droite). Mais Floink (au centre) est aussi sacrément mignon.

Source : The Pokémon company

Le système de combat de "Pokémon Legends : Z-A" est complètement nouveau. Au lieu des combats au tour par tour, les combats de Pokémon se déroulent désormais en temps réel. Les attaques de vos monstres de poche ont des portées et des zones d'effet différentes. Vous devez donc constamment courir sur le terrain pour positionner votre Pokémon de la meilleure façon possible pour la prochaine attaque et pour éviter les attaques adverses.

Vous déclenchez les attaques directement à l'aide des boutons ABXY. Le tout rappelle le système de combat inspiré des MMO dans les jeux Xenoblade Chronicles de Monolith Soft.

Un vent de fraîcheur souffle sur le système de combat de «Pokémon».

Source : The Pokémon Company

Les fans des jeux X & Y sur 3DS pourront également se réjouir du retour des "méga-évolutions". Vos Pokémon se transforment en versions incroyablement puissantes d'eux-mêmes pendant un court laps de temps au cours d'un combat. Je suis impatient de voir comment cet élément s'harmonisera avec le nouveau système en temps réel.

Mega-Glurak est l'un des Pokémon les plus cools qui soient.

Source : The Pokémon Company

Il vous faudra encore patienter un peu avant la sortie de ce spin-off. La Pokémon Company ne donne que la fin de l'année 2025 comme échéance. Contrairement aux rumeurs précédentes, le jeu ne sortira pas sur la Switch 2 mais sur la Switch 1.

Le dernier grand jeu "Pokémon", "Cramoisi & Pourpre", est sorti en 2022. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas écoulé autant de temps entre deux grandes aventures "Pokémon". Cela laisse espérer que "Legends : Z-A" ne sera pas une catastrophe technique lors de son lancement, comme l'ont été "Cramoisi & Pourpre".

Point de vue J'adore Pokémon, mais ça ne peut pas continuer comme ça . par Domagoj Belancic

"Pokémon Stadium" revient sous le nom de "Pokémon Champions"

À la surprise générale, la Pokémon Company annonce un nouveau jeu compétitif : "Pokémon Champions". Il s'agit d'une suite spirituelle des célèbres jeux "Pokémon Stadium" (Nintendo 64).

Vous affronterez d'autres Dresseurs dans des stades géants avec votre équipe de Pokémon dans des combats en ligne. La bande-annonce montre les Méga-Évolutions et les Téracristallisations de Pokémon Cramoisi & Pourpre.

Pour les dresseurs et collectionneurs de longue date, Pokémon Champions est compatible avec la base de données Pokémon Home. Vous pouvez ainsi envoyer vos monstres de poche de "Pokemon GO" ou "Cramoisi & Pourpre" dans les stades.

Des combats de stades pour la route.

Source : The Pokémon Company

Le jeu devrait être disponible à la fois sur Switch et sur appareils mobiles. Le studio de développement principal de "Pokémon", Game Freak, se charge de la planification du projet. Le développement sera toutefois effectué par "The Pokémon Works", une nouvelle filiale qui s'occupera à l'avenir des jeux en dehors de la série principale. La date de sortie du jeu n'est pas encore connue.

"Pokémon Concierge" : nouvelle saison de la série Netflix

La série en stop motion ultra-douce "Pokémon Concierge" sera de retour sur Netflix en septembre 2025 avec de nouveaux épisodes. Une première bande-annonce est déjà disponible :

Vous pouvez regarder gratuitement les quatre premiers épisodes de la première saison sur la chaîne YouTube officielle "Pokémon".

De nombreuses mises à jour pour les jeux existants

Pour Pokémon Cramoisi & Pourpre, il y a de nouveaux événements de raid et des objets spéciaux pour célébrer l'événement. De nouveaux contenus sont également disponibles pour les jeux mobiles suivants : "Pokémon GO", "Pokémon Masters EX", "Pokémon Café Remix", "Pokémon Sleep", "Pokémon Unite" et "Pokémon Trading Card Game Pocket".

Pour ce dernier, des combats de rang sont annoncés à partir de fin mars ainsi que des méga-évolutions pour 2025. Pour savoir pourquoi il vaut la peine de jeter un œil à ce jeu mobile, lisez l'article de Cassie:

En coulisse "Pokémon TCG Pocket apporte enfin la fonction d'échange - mais aussi plus de contenu problématique par Cassie Mammone

Cet article me plait! Cet article plaît à 11 personne(s)