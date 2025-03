Nouveautés + tendances 9

Nintendo présente une fonction de partage familial et une nouvelle application pour smartphone

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 27/3/2025

Vos jeux numériques Nintendo devraient être beaucoup plus faciles à utiliser et même à partager à l'avenir grâce aux "Virtual Game Cards". L'entreprise annonce également une nouvelle application pour smartphone.

Dans un direct-live stream, Nintendo présente non seulement de nouveaux jeux mais aussi deux surprises : "Virtual Game Cards" et une nouvelle application pour smartphone. La première devrait rendre votre ludothèque numérique Nintendo plus flexible et même vous permettre de partager des jeux avec les membres de votre famille. La nouvelle application "Nintendo Today" fait office de calendrier Nintendo, qui devrait offrir aux fans de nouvelles surprises chaque jour.

"Cartes de jeu virtuelles" : une gestion plus simple de vos jeux numériques Nintendo

Nintendo est connu pour sa gestion inutilement compliquée des comptes et des jeux numériques. Si vous possédez plusieurs commutateurs sur lesquels vous jouez à vos jeux, le passage d'une console à l'autre peut s'avérer compliqué. Les nouvelles "Virtual Game Cards" devraient y remédier.

Nintendo va désormais traiter vos achats numériques sur l'eShop comme des cartes de jeu physiques. Dès que vous achèterez un titre, il sera enregistré comme une carte de jeu virtuelle sur la console sur laquelle vous l'avez téléchargé.

Si vous voulez continuer à jouer à votre jeu sur un autre système, vous pouvez le "retirer" d'une console et l'"insérer" dans l'autre. Une connexion Internet est nécessaire pour insérer et retirer les cartes de jeu virtuelles - vous pouvez ensuite jouer aux jeux hors ligne. Lors du premier transfert entre deux consoles, une connexion locale avec votre deuxième console est également nécessaire.

Les cartes de jeu virtuelles sont conçues pour faciliter le passage d'une console à une autre.

Source : Nintendo

Avec les Virtual Game Cards, Nintendo introduit également un système de partage familial. Vous pouvez inviter jusqu'à huit personnes à former une "famille" avec laquelle vous pourrez partager votre bibliothèque de jeux.

Le partage familial est limité. Ainsi, lorsque vous empruntez des jeux, une connexion directe entre les systèmes des "membres de la famille" est toujours nécessaire. Vous ne pouvez pas non plus prêter plusieurs jeux à une personne en même temps. Si la carte de jeu virtuelle se trouve chez un membre de la famille, vous ne pouvez plus jouer vous-même au jeu. Le prêt dure au maximum 14 jours - après quoi la carte de jeu virtuelle retourne automatiquement sur votre console.

Les cartes de jeu virtuelles devraient être disponibles à partir de fin avril. La nouvelle fonctionnalité sera également compatible avec les consoles Switch 2.

Le partage familial arrive en même temps que les Virtual Game Cards

Source : Nintendo

"Nintendo Today" : une nouvelle application smartphone pour suivre l'actualité de Nintendo

En plus des cartes de jeu virtuelles, Nintendo nous réserve une autre surprise. En plus des livestreams Nintendo Direct, très appréciés des fans, la société japonaise veut établir un autre canal de communication directe.

Avec l'application pour smartphone Nintendo Today, vous recevrez chaque jour des nouvelles sur divers jeux Nintendo et du nouveau matériel :

L'application devrait fonctionner comme un calendrier et proposer chaque jour de nouveaux contenus. En plus des événements et des news, des contenus supplémentaires comme des bandes dessinées et des vidéos devraient vous divertir. Vous serez également informé des nouvelles sorties, des démos et des soldes. L'application est disponible dès maintenant sur Android et iOS. Pour l'utiliser, vous avez besoin d'un compte Nintendo (mais pas d'un abonnement Nintendo en ligne).

Shigeru Miyamoto présente l'application pour smartphone.

Source : Nintendo

Pour un aperçu de tous les nouveaux jeux Switch présentés par Nintendo lors du Direct, consultez cet article :

Photo d’en-tête : Nintendo

