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Mouvements de la langue plutôt que la parole : l'ETH Zurich veut contrôler l'IA silencieusement

Debora Pape Traduction : traduction automatique 27/11/2026

Grâce à un petit capteur placé sur une molaire, Invisispeech détecte les mouvements silencieux de la langue et les transforme en commandes pour des agents d'IA. Cela permet de contrôler l'IA de manière discrète et sans avoir besoin de parler à voix haute.

Un groupe de recherche de l'ETH Zurich travaille sur une interface inhabituelle pour contrôler l'IA : avec la bouche. Cependant, sans émettre de son audible. Au lieu de cela, l'utilisateur forme silencieusement des mots avec sa langue. L'équipe, dirigée par le professeur d'informatique Christian Holz, a développé un petit appareil qui se fixe sur une molaire et détecte les mouvements de la langue. Ceux-ci peuvent être interprétés comme des mots, qui sont ensuite envoyés sous forme d'instructions à une IA.

Le gadget, baptisé Invisispeech (mot-valise anglais pour « langage invisible »), ne contient que le capteur, une batterie et une carte électronique pour la transmission de données Bluetooth vers le smartphone. Invisispeech peut être mis en place et retiré en quelques secondes.

À peine plus grand qu'une molaire : Invisispeech pourrait permettre de contrôler un agent IA personnel.

Source : ETH Zurich

Dans une courte vidéo, la doctorante Yijing Jiang montre comment elle place le capteur dans sa bouche. Un fin arceau sert à fixer le capteur sur la molaire. Elle prononce ensuite quelques mots de manière à peine audible et sans mouvements labiaux marqués. Le capteur envoie les vibrations enregistrées dans la zone buccale et dentaire à un modèle d'IA développé par les chercheurs dans le smartphone, qui analyse les signaux pour détecter des motifs et ainsi reconnaître les mots.

Selon la publication, l'équipe a testé Invisispeech avec 15 personnes et 50 commandes prédéfinies en anglais. Le système a reconnu correctement 91,5 % des commandes. Le bruit ambiant ne gêne pratiquement pas la reconnaissance vocale, car le capteur n'enregistre pas de sons, mais les vibrations de la langue.

Selon le professeur Holz, cela devrait ouvrir de nouvelles possibilités d'interaction : l'IA peut être contrôlée discrètement et en langage naturel, sans avoir à ouvrir manuellement des applications ou à taper des invites.

Les chercheurs envisagent des cas d'utilisation principalement pour la communication avec l'IA en déplacement ou dans des environnements silencieux comme les bibliothèques : par exemple lors de l'utilisation de lunettes IA, pour des traductions ou pour allumer et éteindre des appareils discrètement. Les réponses de l'IA peuvent être affichées sur le smartphone ou diffusées via des écouteurs.

Un objectif de développement central était une saisie aussi invisible que possible. Dans la publication, les chercheurs listent d'autres projets de reconnaissance vocale. Invisispeech serait le seul à être invisible, contrôlable en mains libres, sans fil, étanche et, de plus, open source.

Le projet de recherche se situe dans un domaine similaire à celui du MouthPad, une interface qui permet de contrôler un curseur avec la langue dans la bouche.

Nouveautés + tendances Utiliser l'ordinateur avec la langue et la voix Kim Muntinga 51 likes 51 16 commentaires 16

Photo d’en-tête : EPF Zurich

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