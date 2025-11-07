Nouveautés + tendances 12 2

Mini-Wrapped : Spotify lance des statistiques d'écoute hebdomadaires

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 7/11/2025

Spotify introduit des statistiques d'écoute hebdomadaires avec la nouvelle fonctionnalité "Statistiques de streaming" - et vous montre quelles chansons et quels artistes ont marqué votre semaine.

Spotify a lancé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'avoir un aperçu statistique de vos habitudes musicales. Avec les nouvelles «Listening Stats», vous verrez désormais chaque semaine quelles chansons, quels artistes vous avez le plus écoutés - en quelque sorte un petit «Mini-Wrapped» pour chaque semaine de l'année.

Un regard derrière votre playlist

Jusqu'à présent, vous deviez attendre la fin de l'année pour voir ce que vous écoutiez le plus avec le grand Spotify Wrapped - ou vous utilisiez des services externes comme Last.fm. Cela change maintenant : L'application vous montre chaque semaine les titres qui sont montés et descendus chez vous, les artistes qui vous ont accompagné et les genres qui ont marqué votre semaine.

Spotify crée automatiquement une liste de lecture avec vos chansons préférées des derniers jours, complétée par de nouvelles recommandations qui correspondent à vos goûts. Chaque semaine, vous recevez également ce que l'on appelle un highlight personnel : il peut s'agir d'un artiste que vous avez découvert ou d'une chanson que vous avez écoutée particulièrement souvent.

Britpop et Deutschpunk - et je suis aussi un trendsetter de Noël.

Comment trouver votre mise à jour musicale personnelle

Vous trouverez cette nouvelle fonctionnalité dans votre profil. Appuyez sur votre photo de profil, sélectionnez l'onglet «Statistiques de streaming» - et vous verrez vos évaluations hebdomadaires. La fonctionnalité est actuellement déployée dans plus de 60 pays. Même si vous avez un abonnement gratuit, vous pouvez consulter les statistiques. Il y a également un bouton de partage - soit via Spotify lui-même, soit via des applications de médias sociaux. Selon Spotify, le wrapped classique est toutefois conservé.

